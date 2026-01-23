Incendio en un conventillo de La Boca: murió una mujer de 70 años y hay heridos

Una mujer de 70 años murió y hay otros cuatro heridos por el feroz incendio que se desató este viernes por la mañana en un conventillo de tres pisos ubicado sobre la calle Irala, entre Brandsen y Pinzon, en el barrio porteño de La Boca.

El fuego, que se propagó rápidamente y tomó todo el inmueble, obligó a una evacuación masiva y a un despliegue urgente de los servicios de emergencia.

Según informaron, al menos 19 personas fueron asistidas en el lugar por el SAME, mientras que cuatro tuvieron que ser trasladadas, heridas, al Hospital Argerich. “Solo una persona resultó con quemaduras, en tanto el resto fue afectado por inhalación de humo”, señalaron.

Las llamas se desarrollaron sobre maderas y chapas de dos ambientes del segundo y último piso del edificio.

Apenas se propagaron las llamas, cinco dotaciones de Bomberos de la Ciudad llegaron rápidamente al lugar y comenzaron las tareas para combatir el fuego sobre chapas y maderas de la construcción.

El operativo también movilizó 11 móviles del SAME para asistir a los afectados y a personal del Grupo Especial de Rescate (GER).

El fuego se declaró generalizado y afectó por completo el conventillo, lo que obligó a los bomberos a trabajar intensamente para evitar que las llamas se propagaran a viviendas linderas.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan evacuando a los residentes y brindando asistencia médica.

El incendio ya se encuentra dominado, al tiempo que personal de bomberos realiza inspecciones en los distintos ambientes del inmueble.

