Horas de interferencias, las series de agosto

Estamos como el amor que se echa a perder, canta Charly García en Total interferencia, de su disco Piano Bar. En horas como estas, llenas de zumbidos, de interrupciones, de pérdidas (de las notificaciones que no dejan pantalla sin acaparar, hasta los martillazos de un vecino y la dispersión de gritos que llegan desde la calle), vuelvo por un instante al chico de la canción, el de las manos de marfil y teclados de Taiwán, el que tiene apuro y a la vez paciencia.

Pienso que quizás puede salir algo de ahí para este espacio. Alguna vez leí que el tema nació de un encuentro de Charly con Luis Alberto Spinetta (lo cuenta mejor por acá el periodista Sergio Marchi). Lo que logran juntos es una canción perfecta y, al mismo tiempo, el primer paso para un disco que no pudo ser.

Pero no hay caso: aunque tironeo, no le encuentro la vuelta. Entonces abro el ejemplar de Ejércitos de la oscuridad, de Silvina Ocampo, que tengo sobre el escritorio (les hablé de ese libro por acá y más abajo sigo; son días de interferencias, de ejércitos invisibles que me invaden de día y de noche y también de volver a las palabras de Silvina Ocampo). Subrayo más fragmentos, transcribo algunos al azar: “Como en un plano trazado sobre una hoja cuyas dimensiones no alcanzan a contener sus principales dependencias, vivimos para una casa que nunca construiremos, para un viaje que nunca haremos, para un libro que nunca escribiremos”. “A veces la habilidad que tenemos para hacer una cosa proviene de nuestra incapacidad para hacer otra”.

Me río con esa y otras escenas del libro, me quedo un rato en esos planos infinitos, en esas dependencias fallidas. Sigo la peregrinación absurda; me acuerdo de que Las dependencias, el documental de Lucrecia Martel, está disponible por acá y me quedo mirando a esas mujeres y esas habitaciones.

Pero nada de eso se termina de armar. Al menos no con nitidez, no como ese empujón que necesito para dar algún primer paso. Así se me van varias horas. A veces sospecho que todas esas cosas que tenía pensado hacer, esos caminos que iba a tomar o esas ideas que se posan en mi cabeza y desaparecen de golpe se unen, se esconden en algún lugar, incluso se ríen de mí agazapadas. Hasta que vuelvo a Charly García y lo escucho cantar: “Todo lo que ves o es, como la imaginación, se junta con total interferencia”.

Empieza una nueva edición de Mil lianas. Esta vez llena de ruidos que están cerca, pero parecen venir de otro lado.

1. Feria de Editores 2023, una selección. Con un día más de programación, invitados internacionales, escritores locales, catorce charlas presenciales y más de 300 sellos presentes, volvió la Feria de Editores (FED), uno de los eventos literarios más vibrantes de Buenos Aires. En lo particular, para mí es un lugar de encuentro –y desencuentro también, ¡por momentos hay mucha gente circulando y me pierdo un poco!–, de ponerme a conversar, de cruzarme con libros, editoriales o autores que desconocía y que, a partir de esas charlas, adopto para mí. El lugar elegido una vez más es el Complejo Art Media, en Chacarita y la entrada, como siempre, es gratuita.

Para quienes estén pensando en libros que quieran comprarse en los stands o en la tienda virtual de la feria, por acá armé una guía arbitraria con títulos de novelas, publicaciones de cuentos, ensayos y otros rubros igual de arbitrarios. En este enlace también les dejo las particularidades de este año, los horarios y algunos nombres de los escritoras y escritores que estarán presentes.

2. Series y películas de agosto. A veces es un poco abrumador el ritmo. Pero pasa: cada mes, las plataformas renuevan su oferta con series y películas para sumar material a sus catálogos. En algunos casos optan por recuperar clásicos o producciones que hacía rato que no estaban disponibles para ver en formatos hogareños, en otros ofrecen lanzamientos o nuevas temporadas de series ya conocidas.

Para intentar –en vano, lo sé– ordenar un poco ese caos, armé por acá un listado con algunas producciones interesantes que llegan al streaming en agosto. De la elogiadísima El oso, ahora disponible con su segunda temporada en Latinoamérica por Star Plus, al cine de Pablo Trapero que desembarca en Netflix, hay de todo.

3. Silvina Ocampo. “Hermana de Victoria Ocampo, esposa de Adolfo Bioy Casares, amiga íntima de Jorge Luis Borges, una de las mujeres más ricas y extravagantes de la Argentina, una de las escritoras más talentosas y extrañas de la literatura en español: todos esos títulos no la explican, no la definen, no sirven para entender su misterio”, apunta la escritora argentina Mariana Enriquez en su libro La hermana menor. Un retrato de Silvina Ocampo (Universidad Diego Portales, 2014).

En esa aproximación, hay apenas pistas, un esbozo, un intento que inevitablemente se queda a mitad de camino para encapsular a una autora que irradia hasta la actualidad. Es que, a 120 años de su nacimiento y casi 30 de su muerte, Silvina Ocampo sigue siendo una rareza y, al mismo tiempo, una figura central para la literatura: sus libros volvieron por estos días a reeditarse, los nuevos autores asumen que esa obra los sigue influyendo, mientras que sus historias, llenas de crueldades, de dobles, de costureras y de insomnios no dejan de cautivar a los lectores por su enorme imaginación y magnetismo.

Con la excusa del aniversario, que se cumplió el 28 de julio, armé por acá un perfil de esta escritora que admiro profundamente. Me ayudaron a pensar en su figura y en sus libros Florencia Angilletta, Santiago Craig y Magalí Etchebarne. Además, por acá pueden ver un repaso por los libros que integran la flamante Biblioteca Silvina Ocampo que acaba de salir por la editorial Lumen.

Banda sonora. “Siempre me preguntan: ‘qué se siente llorar desde la cima de la felicidad’”, canta Juliana Gattas en Maquillada en la cama –esa voz estrambótica y hermosa, esa voz que no se parece a nada– y ya tengo ganas de que esas líneas se conviertan en bandera, póster, himno total. La cantante, integrante de Miranda! e ícono indiscutible del pop después de un trabajo sostenido por más de dos décadas, acaba de lanzar esa canción, un single del que será su disco solista. Se trata, según me contaron, de un camino paralelo de la artista, una vía al costado de la banda, que se prepara para tocar a fin de año en el Estadio de Ferro. Para llevar adelante esta tarea se unió con el músico y productor chileno Alex Anwandter.

“Estoy súper emocionada de que salga, cada detalle me enorgullece y da vértigo a la vez. Tiene mucho de mí, tiene mucho amor. Espero que guste, se baile y se forje un caminito paralelo por donde también transitar y divertirnos”, señaló la cantante sobre su nueva producción en un comunicado.

Les dejo a mano el videoclip que también se estrenó por estas horas. Esa canción y otras en las que la voz de Juliana se luce especialmente se suman a la banda de sonido de este espacio que pueden escuchar en este enlace. Ya que estamos, como ella, en una suerte de pista de baile, agregué también algunos temas de Alex Anwandter que me encantan.

Para seguir bailando, en una suerte de trencito humano imparable: este sábado se presentan Los Auténticos Decadentes en un estadio porteño. Quienes no puedan estar tendrán la posibilidad de verlo en vivo y en directo por la plataforma Star+ desde las 20.30. Aprovecho la ocasión –toda excusa es buena– para sumar a nuestra lista compartida algunos de sus clásicos y sus no tan clásicos.

Errata. En la entrega pasada comentamos con mucho fervor la obra de teatro La madre del desierto, protagonizada por Alejandra Flechner y Juan Isola, que se puede ver los domingos a las 17, en El Galpón de Guevara (Guevara 326, CABA). Una falla del sistema (¿un malvado autocorrector? ¿una distracción? ¿todo eso junto?) hizo que saliera mal el apellido del director y autor de la obra, que es Ignacio Bartolone. Mientras un equipo de expertos investiga qué pasó, aprovecho para volver a decirlo: no se pierdan La madre del desierto.

Posdata. Esta semana arrancó la Feria del Libro de Rosario, uno de los encuentros literarios más importantes y atractivos del país. Con entrada libre y gratuita, durante 10 días habrá charlas, mesas de debate de escritores y escrituras y un montón de libros desplegados por los distintos pisos del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa de esa ciudad (en este enlace pueden ver la programación completa día por día). Algo que me pone contenta: me invitaron a participar de una mesa para hablar con colegas de otros medios sobre mi trabajo. Es el 10 de agosto, a partir de las 19. Si están por allá, ¡nos vemos ahí!

¡Hasta la próxima!

