Poemas del insomnio, los libros de Rosario Bléfari

Yo no quise caminarte/y llegó el momento de correr. Ok perdón, fue sin querer - Andrés Calamaro.

Llego a esta entrega con la última rayita de la batería (abajo les cuento más). Esa tensión, esa cinchada; intentar algún movimiento y que aparezca un frontón. Mi cuerpo es un diálogo de sordos, de células que intentan hablar pero no quieren oír: una corriente busca desplazarse hacia algún lugar mientras otra grita un no atronador.

Escucho mucho por estos días distintas versiones de la canción de Andrés Calamaro que encabeza estas líneas. Creo que representa bien ese choque de fuerzas que implica cualquier rechazo (en el cuerpo y, sobre todo, en el amor). Porque no lo niega, porque sabe que no hay forma de perder que no retumbe como un portazo. Lo que me gusta es que incluso ahí, en esa aspereza, se abre una cortesía, una invitación a bordear juntos la cornisa final.

Todo este rulo para decir que vamos a ir a lo nuestro muy rápido esta vez. Pero de la mano. Y también para dejar asentada una promesa que no sé si voy a cumplir, aunque suene ahora mismo en mis auriculares: la próxima vez te digo que sí.

Arranca una nueva edición de Mil lianas. Hay películas para ver en casa, libros, un rescate en las redes, algo de teatro, música.

1. Películas de los Oscar para ver por streaming. No faltan las indignaciones, las polémicas, los chismes, las sorpresas en el corazón de Hollywood. Aunque muchos protesten, por un rato los Oscar se convierten cada año en tema de conversación. En este caso, además, la nominación de Argentina, 1985 le agrega un condimento especial a la ceremonia, que tendrá lugar el domingo 12 de marzo en Los Ángeles (en la Argentina, la transmisión arranca por TNT a las 21).

Hay que aclarar que varios de los largometrajes candidatos al premio llegaron a las salas de cine aunque no a todo el país, que otros se bajaron rápidamente de cartelera y otros directamente no tuvieron sus estrenos comerciales en laArgentina. Por eso, para quienes tengan ganas de mirar por estas horas algunas de las películas que compiten en los distintos rubros armé un listado con diecinueve de las candidatas que están disponibles en las plataformas de streaming. Hay tanques, documentales atrapantes, mediometrajes preciosos (atención especial a Le Pupille, de Alice Rohrwacher, que está en Disney+) y grandes películas de animación.

El repaso por diecinueve películas que compiten en los Oscar 2023 y las plataformas de streaming donde están disponibles se puede leer por acá.

2. Juana Bignozzi. Todo se une con la noche, de Vanina Colagiovanni. Un libro que es un tejido. De palabras filosas de Juana Bignozzi (las de sus poemas y también las que aparecen en las entrevistas que dio), de voces que intentan hacer una aproximación al personaje y a su vida intrigante (están quienes la conocieron, quienes trabajaron con ella o estudiaron su obra), y de escenas nocturnas entre bares de Buenos Aires en la década del ‘60, viajes y días en Europa. En Juana Bignozzi. Todo se une con la noche (Gog & Magog, 2023) Vanina Colagiovanni va engarzando estos elementos en capítulos cortos para proponer un recorrido que no tiene la forma habitual de la biografía. No hay cronología, no están todos los datos de rigor que supuestamente deberían ser centrales en este rubro. Se trata, en todo caso, de un ensayo biográfico en el que la autora, con inteligencia y una búsqueda narrativa sutil, da cuenta de los vaivenes de la poeta argentina, una de las más importantes del siglo XX y también de las más raras, las más irónicas, las más singulares. Lo hace a partir de sus objetos estrambóticos, de los propios relatos míticos de Bignozzi para recordar su infancia o los tiempos en los que era la única mujer entre los poetas que conformaban el grupo El pan duro, y de sus silencios, esos momentos en los que prefirió correrse, no escribir ni publicar libros por más de dos décadas. No faltan, por supuesto, sus poemas: además de aparecer intercalados en los distintos capítulos, el libro trae una antología breve hacia el final.

“Esta composición transversal y temática logra un efecto de inmersión total en la personalidad de Bignozzi: vemos cómo el insomnio es constante desde sus 30 a sus 60 años y cómo sus variaciones sobre el tema van haciendo su vida y su obra, al igual que el alcohol, cierto tipo de ropa, la pintura, su trabajo denodado en editoriales y traducciones”, señala la escritora Betina González en la contratapa de la publicación.

Desde Gog & Magog me avisaron que este libro inaugura de algún modo “una colección de biografías de diferentes poetas argentinos que ya no están”. “Serán libros en la misma tónica: escritores destacados, voces excepcionales que siguen vigentes y continúan siendo leídas por las nuevas generaciones, pero que sin embargo no cuentan aún con una biografía extensa”. Sin ir más lejos, la próxima biografía que saldrá en la colección es la de Irene Gruss, escrita por Daniela Pasik.

Vanina Colagiovanni nació en Buenos Aires en 1976. Es escritora, editora del sello Gog & Magog y gestora cultural. Escribió, entre otros, los libros Seamos felices acá (Rosa Iceberg, 2021) y Laguna (Bajo la Luna, 2016).

Juana Bignozzi. Todo se une con la noche, de Vanina Colagiovanni, salió por la editorial independiente Gog & Magog. Más información, por aquí.

3. Los libros de Rosario Bléfari. Twitter, ya lo dijimos, puede llegar a ser un barrio hostil. En los últimos tiempos, además, la forma en la que nos muestra las publicaciones se volvió confusa, irritante por momentos. En esas oleadas de incertidumbre, de todas maneras, a veces aparecen algunas perlas o virales ñoños, de esos que nos gustan y que, pese a las quejas, nos mantienen atrapados en esa red.

Algunas de las columnas suyas y los libros que se trataron:



Carson McCullers - El Corazón es un cazador solitario (1940).https://t.co/AfIIqk3QXA — Scottie Pippen y Yo (@ntnbrgrt) 6 de marzo de 2023

Uno de ellos fue este hilo de tuits que armó un usuario para recopilar algo que parecía perdido: las apariciones de Rosario Bléfari en un programa de televisión que se llamó Todavía es temprano que salió por Canal 7 en 2013. Ahí, en un espacio mínimo, la artista comentaba libros. Hablaba de clásicos y también de lanzamientos, de cómo leía, de cómo conseguía algunas ediciones. Llegó a comentar obras de Roland Barthes, Romina Paula (recuerden que siempre pueden leer sus textos por acá), Carson McCullers, Manuel Puig, entre muchísimos otros. Lo interesante es que lo hacía con una pasión modesta y alegre, con ganas genuinas de compartir. Repasar hoy ese mapa de lecturas tan diversas se vuelve un camino conmovedor y también estimulante. Un regreso, también, o ese eco dulce en el que se transformó Rosario, como dijimos alguna vez.

Las columnas literarias de Rosario Bléfari se pueden ver por acá. Más, en el canal de YouTube de la Televisión Pública.

4. Teatro en Buenos Aires. Siempre efervescente, la cartelera de teatro porteña no se tomó vacaciones de verano. De hecho, durante enero siguieron en cartel algunas obras que se lucieron el año pasado y para febrero y marzo las salas se poblaron de reestrenos (ya se los dije pero vuelvo: anoten Lo que el río hace), de títulos a esta altura consagrados (siguen Petróleo e Imprenteros, que además es la obra del mes de Paraíso Club, el club de artes escénicas que les comenté por acá), de festivales internacionales como el FIBA y también de estrenos que trajeron nuevos aires y a los que vale la pena prestar atención.

Tuve la suerte en estos días de ver tres de ellos que me impactaron: El rayo, de María Ucedo, Las Ciencias Naturales, escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, y Los años, de Mariano Pensotti. Por acá les cuento un poco más sobre cada una de ellas, las salas, los días y los horarios en los que se presentan. Si andan por Buenos Aires buscando planes, ya saben.

Por acá, toda la información y un recorrido por tres estrenos de teatro muy potentes alrededor de secretos familiares, dudas sobre el tiempo y un viaje entre el delirio y la historia.

Banda sonora. Pablo Osan, amigo y vecino de esta casa virtual, se dedica a un trabajo que en mi fantasía al menos (los trabajos son muchas cosas y también son, ejem, ni más ni menos que trabajos, lo sé) es uno de los mejores del mundo. Pablo piensa, diseña, renueva, desarrolla y mejora bares. Les aseguro que es el mejor en ese universo con sus ideas y su sensibilidad. En esos armados –siempre azarosos, siempre llenos de inquietudes– no deja jamás de pensar, entre delicias, horarios, colores, locaciones y muebles posibles, en la música que quiere que suene en cada lugar. Y lo hace porque está seguro de que eso que escuchamos cuando nos detenemos a pasar un rato en un bar –mientras tomamos algo, charlamos, comemos en solitario o con alguna compañía– es tan central como la comida o la bebida que nos sirvan. Después de todo, a los bares vamos a buscar un poco de paz, un paréntesis, algún tipo de oasis.

Con su generosidad, Pablo, que además es un gran conocedor del jazz, suele compartir en Spotify algunas de las selecciones que hace para musicalizar bares. Por acá les dejo una de las listas que más me gustan y que estuve escuchando un montón por estas horas. Se llama Pianos en Lo-Fi.

Esta semana se anunció que llegan las cuartas y últimas temporadas de dos series que me encantan: Succession (para anotar: 26 de marzo) y Barry (lo mismo: 16 de abril). Para ir precalentando y estirar la despedida lo máximo posible, me puse a buscar algunas canciones que suenan en las dos, además de los temas de apertura.

Por último, hay nuevo tema y video de Él mató a un policía motorizado. Se llama Medalla de Oro y es el segundo adelanto que la banda hizo del nuevo álbum de estudio que presentará en mayo.

Pedacitos de todo esto que les conté se sumaron esta semana a nuestra banda sonora compartida y se pueden escuchar por acá.

Posdata. Llegó el momento de mis vacaciones. Las necesito muchísimo este año. Creo, además, que la pausa le va a venir bien a este espacio así se ventila un poco. Nos volvemos a encontrar en unas semanas. Mientras tanto pueden leer viejas ediciones de Mil Lianas por acá. También, si tienen ganas, pueden escribirme. Mi correo está siempre a mano, al final o al principio de este envío, según desde dónde lo lean; también me encuentran en Instagram (sugerencias, ideas sueltas y desvaríos: todo es bienvenido, prometo leer con mucho gusto lo que me envíen).

¡Hasta la próxima!

AL

