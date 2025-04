Milei permite exportación de vacas vivas

El Gobierno de Javier Milei prometió aplicar una desregulación o liberalización por día: una de las últimas se metió con un asunto casi sagrado para los argentinos, la carne vacuna. Se levantó la prohibición de exportar ganado en pie listo para faenar bajo la promesa de que se abrirá un sinfín de mercados.

Los ganaderos apoyan la medida, pero advierten que son pocos los países interesados en comprar esos animales, sólo en aquellos donde se faenan en determinados ritos religiosos como Turquía o Israel. Los trabajadores de la industria cárnica advierten que Argentina exportará con menos valor agregado, lo que afectará al empleo, y a la vez temen que la menor oferta de vacas eleve el precio de la carne para los consumidores locales.

“La medida es una medida que me parece buena, que apunta a liberar el comercio de ganado en general, el comercio de exportación. No me parece demasiado trascendente. No va a tener mayor impacto porque la comercialización de ganado en pie para exportación no es una cosa importante actualmente”, dice Agustín Pérez Alisedo, ganadero de Mercedes.

Argentina ya permitía la exportación de ganado en pie para cría y engorde, pero no lo aprovechaba por falta de protocolos sanitarios o de interés empresario. Ahora podrá venderlo para faena y los interesados son países que la hacen en rituales religiosos como Turquía, Irán, Egipto o Israel. El Gobierno de Milei, en su plan de desregulaciones y liberalizaciones, anunció que la medida abriría un “sinfín de mercados”, pero un periodista especializado lo contradice.