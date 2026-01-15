Tras la polémica por el desalojo de los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta

Varios chanchos salvajes aparecieron en Nordelta en medio de la disputa por los operativos en torno a los traslados de carpinchos y los vecinos mostraron su sorpresa y temor en redes sociales.

La aparición de los chanchos salvajes sucedió en las últimas horas dentro de un barrio privado de Nordelta, en Tigre, y generó temor al observar que iban en manada y que destrozaban plantas y basura.

Ante este escenario, un grupo de vecinos radicó la denuncia correspondiente y por ahora no se sabe si los cerdos continúan dentro del country.

Se desconoce cómo es que los chanchos ingresaron al barrio privado, aunque muchos explican que puede estar ligado a la remoción de suelo y árboles para la creación de nuevas viviendas en la zona.

Todo este insólito escenario ocurrió en medio de los operativos para trasladar a carpinchos, donde varios vecinos manifestaron estar a favor para evitar que mueran atropellados, mientras que otros se mostraron en contra del accionar de las autoridades de la provincia de Buenos Aires.

Denuncias por desalojos de carpinchos en Nordelta

El operativo para extraer a los carpinchos del barrio privado Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre, tuvo uno de sus puntos cúlmines este 13 de enero, cuando retiraron a seis ejemplares luego de que los habrían sedado y metido en jaulas, lo que generó la indignación de vecinos y asociaciones ambientales.

El conflicto surgió por manadas que vivían en una zona de circulación de vehículos con una velocidad máxima permitida de 60 kilómetros sobre hora, esto generó lugar a un operativo iniciado el pasado lunes 12 de enero.

No obstante, aquel despliegue con trampas no dio resultado y tampoco fue bien recibido por los protectores que habían llegado al acuerdo de que los animales fueran retirados con testigos o veedores que, además, debían estar al tanto del destino de los capibaras.

Sin embargo, los mismos protectores denunciaron y grabaron la extracción de 3 hembras y 3 machos que habrían sido cargados en jaulas por la mañana, luego de posibles sedaciones con dardos, aunque no hay datos oficiales porque no se encontraban los veedores en el lugar.

En declaraciones televisivas, Federico, parte de una de las asociaciones en defensa de los ejemplares, indicó: “Se había iniciado una demanda, pero se los llevaron a la fuerza, sin avisar nada, por medio de la justicia, hoy entre las 10 y las 11 de la mañana”.

“No dieron ningún comunicado y eso implica una caza ilegal. Desde Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires no hubo ningún aviso. Desde la fundación, cuatro veedores debían estar presentes, pero no dieron aviso”, añadió el ambientalista.

En línea, reveló que el conflicto inició cuando “doce vecinos de Nordelta iniciaron una demanda judicial por supuestas molestias de los carpinchos y superpoblación. Entonces pidieron que se los lleve Flora y Fauna de la provincia”.

Aunque reclamó: “Se los llevaron de forma ilegal porque no avisaron a los testigos del operativo o el lugar donde se los trasladaba. La fauna y flora de este lugar lleva más de 80 años, el humedal es de ellos, de los animales. Las personas son quienes vinieron a ocupar este territorio y se tienen que acomodar a los animales”.

“Se le pidió a Nordelta que se hagan más corredores biológicos y una reserva natural para ellos. Además que se detengan en parte los desarrollos, se pongan lomas de burro y reductores de velocidad”, continuó Federico.

“El que viene a comprar un lote acá, sabe que hay carpinchos desde hace años. Los negocios inmobiliarios millonarios no tienen en cuenta eso. Soy vecino de Pacheco, hice entrevistas a vecinos de Nordelta y a la mayoría no les molesta los animales porque cuando adquirieron el hogar, sabían de la existencia de los ejemplares”, añadió.

“El principal culpable es el municipio de Tigre que hace desastre con la naturaleza del partido porque es única en el mundo”, cerró el vecino.

Con información de NA.

