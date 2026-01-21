eldiario.es
Palos y gas pimienta

La protesta de jubilados volvió a ser reprimida frente al Congreso

  • Un operativo de la Policía de la Ciudad y fuerzas federales dispersó con golpes y gases la movilización semanal de jubilados. Hubo personas heridas y asistidas por el SAME.

La protesta dejó varios heridos.
21 de enero de 2026 18:21 h

La movilización de los miércoles de jubilados volvió a ser dispersada por la fuerza este miércoles frente a la Auditoría General de la Nación (AGN), a pocos metros del Congreso.

El operativo, a cargo de la Policía de la Ciudad con apoyo de fuerzas federales, incluyó uso de palos, escudos y gases, y dejó varias personas heridas, entre ellas una mujer que se descompensó y un jubilado trasladado por el SAME tras recibir gas pimienta en el rostro.

Captura de pantalla de un móvil de C5N.
Captura de pantalla de un móvil de C5N.

Según testimonios reflejados por moviles televisivos, el conflicto se inició cuando efectivos intentaron demorar a un acompañante terapéutico que se encontraba en la protesta. La concentración no superaba las 50 personas y se desarrollaba sobre una vereda lindera al Palacio Legislativo.

Videos difundidos por C5N registraron el momento en que un agente empujó a un jubilado que caminaba con muletas, provocando su caída.

Tras ese episodio, el efectivo se refugió dentro del edificio de la AGN. Cuando otros manifestantes se acercaron a reclamar por lo ocurrido, un grupo de choque avanzó sobre la protesta y comenzó la represión.

Durante el operativo, jubilados y acompañantes fueron asistidos por quemaduras e irritaciones provocadas por los gases. “El pueblo tiene que salir a manifestarse, esto no da para más”, dijo un jubilado en uno de los videos difundidos por el canal de televisión.

La protesta se inscribe en un marcado deterioro de las jubilaciones: según el CEPA, en el último trimestre de 2025 los haberes quedaron por debajo del nivel de la gestión anterior —2,3% sin bono y 16,8% con bono— y la jubilación mínima alcanzó en diciembre $340.886, aunque con la fórmula previa habría sido 27,4% más alta.

El informe advierte que la movilidad atada al IPC impide recuperar poder de compra, en un contexto de bono congelado desde marzo de 2024 y del veto presidencial a una ley que buscaba mejorar ingresos y ampliar derechos previsionales.

Aunque el Presupuesto 2026 prevé un aumento real del 6% para las jubilaciones, la Oficina de Presupuesto del Congreso advierte que, si el bono sigue congelado, la mínima caería 1% en términos reales y el resto de los haberes subiría 2,2%, siempre que se cumpla la inflación proyectada.

En ese contexto, las marchas de los jubilados, que se repiten cada miércoles, expresan el reclamo por ingresos insuficientes y denuncian el uso de la fuerza frente a protestas que definen como pacíficas.

