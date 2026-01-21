Super Gripe H3N2: confirmaron la primera muerte en la Argentina y se duplicaron los casos

La primera muerte por Super Gripe H3N2 en la Argentina se registró en la provincia de Mendoza, se trata de un hombre mayor que estaba internado en el Hospital Carrillo y las autoridades confirmaron que tenía patologías previas. Además, un dato que genera alarma es que se duplicaron los casos en una semana.

El último Boletín Epidemiológico Nacional, que abarca datos del 18/12/2025 al 16/01/2026, informó que la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” logró confirmar 28 casos positivos de casos de Influenza A(H3N2), lo que representa un incremento del 100% respecto a la semana anterior.

Acerca de las provincias que ya registraron casos, se detalló que son Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Un dato que no se sumó por el momento al informe nacional es que ya se registró la primera muerte por Influenza. Se trata de un paciente de 74 años que estaba internado en grave estado en el Hospital Carrillo de Mendoza.

“Sabíamos que el paciente tenía una infección por gripe H3N2 y que sus patologías previas fueron lo que llevó a que tuviera estas complicaciones y este deceso fatal”, indicó Beatriz Montenegro, directora del hospital, a MDZ Radio.

Frente a este escenario presentado, las autoridades nacionales dan a conocer una serie de recomendaciones para evitar contagios masivos.

Mantener los esquemas de vacunación contra la gripe (influenza, SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio).

contra la gripe (influenza, SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio). Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.

de manos con agua y jabón. Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

con el pliegue del codo al toser o estornudar. Evitar compartir objetos personales.

Ventilar los ambientes.

los ambientes. Prestar atención a los síntomas o peligros de terceras personas.

Qué dice el último Boletín sobre la gripe H3N2

Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 01 de 2026, los virus respiratorios mantienen una baja circulación en nuestro país. Si bien en la vigilancia centinela ambulatoria se registró un leve incremento de influenza, con predominio del tipo B y detecciones del tipo A, se sostiene el descenso de casos de SARS-CoV-2 iniciado en la SE 46 de 2025 y, sólo se notificó un caso aislado de virus sincicial respiratorio (VSR).

En lo que refiere a la variante de influenza H3N2, desde el 18 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026, el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS identificó 28 casos del subclado K mediante secuenciación genómica. Los mismos se encuentran distribuidos en 14 jurisdicciones del país: 4 en Buenos Aires (PBA), 3 en Mendoza, 3 en Neuquén, 2 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 2 en Córdoba, 2 en Corrientes, 2 en Entre Ríos, 2 en Santa Cruz, 2 en Santa Fe, 2 en Tierra del Fuego, 1 en Chubut, 1 en La Pampa, 1 en La Rioja y 1 en Río Negro. En cuanto a los antecedentes de viaje, 7 manifestaron haber viajado recientemente a Europa, Estados Unidos y el Caribe, 1 a Córdoba y 2 a Tierra del Fuego.

Los casos fueron detectados a partir de distintas estrategias de vigilancia en pacientes ambulatorios e internados. En este sentido, el Ministerio de Salud de la Nación trabaja con las jurisdicciones para fortalecer el monitoreo a través de las Unidades Centinela de IRAG, las Unidades de Monitoreo Ambulatorio de ETI, la Red Nacional de Laboratorios de Influenza y Otros Virus Respiratorios. Asimismo, se enfatiza en la importancia de la notificación oportuna de las muestras estudiadas y positivas para cada virus respiratorio, así como la nominalización de los casos positivos de Influenza para consignar su subtipificación y eventual derivación para estudios genómicos.