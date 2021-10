Vecinos marcharon para pedir justicia por el asesinato de Lucas Cancino en Quilmes

Una multitud salió a las calles para reclamar justicia por el asesinato de Lucas Iván Cancino, de 17 años, y más seguridad para la ciudad bonaerense de Quilmes. El joven perdió la vida tras ser apuñalado en el pecho por un delicuente para robarle el celular y la bicicleta, cuando iba camino a la escuela.

Asesinaron a puñaladas a un adolescente para robarle el celular cuando se dirigía a la escuela en Quilmes

A partir del trágico hecho y la conmoción del barrio, cientos de vecinos se autconvocaron a las 18.30 en la intersección de la Av. Mitre y Juan C. Varela y se movilizaron para reclamar seguridad, ante los reiterados episodios de violencia, y justicia por Lucas.

Con el hashtag #JusticiaPorLucas, las redes también fueron sitios de reclamos. A través de Twitter, la tía de Lucas escribió: “Mi angelito te mataron tan solo 17 años. Mi bebé. Hoy estas junto a tu abuelo”.

Por su parte, otro conocido del joven que participó de la marcha manifestó por esa misma red social: “Somos del barrio de la escuela de #LucasCancino y salimos a reclamar por la muerte injusta de Lucas #JusticiaPorLucas”.

El asesinato de Lucas ocurrió este miércoles cerca de las 7.50 cuando el estudiante salía de su casa ubicada de la calle Combate Naval de Quilmes, entre Lugones y Ascasubi, de ese distrito de la zona sur del conurbano, para dirigirse a la escuela y fue abordado aparentemente por al menos dos delincuentes.

La principal hipótesis del hecho es que Cancino fue atacado de una puñalada a la altura del tórax cuando quisieron robarle sus pertenencias, entre ellas la bicicleta, aunque luego los investigadores determinaron que no alcanzaron a sacarle nada.

De acuerdo a los primeros datos obtenidos en la escena del crimen, el estudiante sufrió una herida mortal en el tórax, pese a la cual alcanzó a regresar hasta la puerta de su casa, donde finalmente se desvaneció y falleció.

El joven alcanzó a llegar a la vivienda con la bicicleta, que no se la llegaron a robar y quedó tirada en la puerta del domicilio donde, según contaron vecinos, la víctima vivía con su madre, que en ese momento no estaba, y su abuela.

En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó esta tarde la detención de tres sospechosos, aunque fuentes judiciales aclararon a Télam que por el momento la fiscal del caso, Karina Gallo, acusó a dos de ellos como presuntos coautores del crimen y que continuará investigando si el tercero tuvo algún grado de participación.

Fuentes de la investigación aseguraron a Télam que los dos jóvenes que se cree participaron del hecho son Rodrigo Rivas (19), de quien se sospecha que fue el autor material, y Juan Cruz Nazareno Mejías (20), su cómplice.

El tercer sospechoso es un joven que se hallaba con Rivas al momento de su detención y, por el momento, no se encuentra vinculado a la causa de manera directa.

"Por lo que he hablado con un testigo, ni siquiera hubo una resistencia, fue casi como una intencionalidad de matar. Matar por matar", sostuvo el funcionario provincial durante una rueda de prensa realizada esta tarde en la comisaría 1ra. de Quilmes, donde añadió: "Soy padre y se me pone la piel de gallina de solo pensar en los padres de Lucas de la manera que han perdido un hijo, no hay ninguna explicación, ni justificación, ni nada que pueda reparar el daño".

AB