Las cinco mejores herramientas de escritura con IA que debés probar

Afrontar el folio en blanco, la falta de ideas o un plazo de entrega ajustado son retos habituales a la hora de escribir. Si te reconoces en estas situaciones, puede que te interese explorar las herramientas de escritura con IA, una ayuda cada vez más popular para encontrar inspiración, dar forma a los textos o, simplemente, para arrancar. Eso sí, con la gran variedad de opciones que existen hoy en día, a veces es complicado saber por dónde empezar.

Por eso hemos preparado esta guía para ti. En este artículo, te presentamos 5 herramientas de escritura con IA para que puedas escribir más rápido, mejorar la calidad de tu contenido y, en definitiva, simplificar todo el proceso. Verás que cada una destaca en un área distinta, desde ayudarte con un simple correo hasta automatizar complejas campañas de marketing, por lo que seguro que encuentras la que mejor se adapta a lo que necesitas.

Empecemos.

Chatbots de IA

Un chat IA es, sin duda, la herramienta de escritura más versátil que existe. Sirve para todo: desde generar ideas y escribir textos, hasta revisar y explicar temas complejos. Su formato de conversación hace que la interacción sea súper intuitiva, permitiéndote guiar el proceso con instrucciones sencillas.

Esta interacción te ofrece un control y una libertad total; puedes pedir ajustes, cambiar el estilo o profundizar en puntos específicos hasta que el texto quede exactamente como quieres. Por eso son perfectos para crear entradas de blog, descripciones de productos o textos largos. La opción más conocida es ChatGPT , pero si buscas una alternativa de ChatGPT gratis para tareas más sencillas, Chattide es una excelente opción para el día a día. Son ideales para personas que buscan un asistente polivalente capaz de realizar diferentes tipos de tareas.

Wrizzle

Wrizzle es una herramienta de escritura con IA todo en uno, perfecta para crear publicaciones de blog, poemas o correos electrónicos. Entre sus funciones destacan la capacidad de parafrasear y resumir contenido para optimizarlo, además de un detector de IA y un humanizador para garantizar una escritura natural.

Su principal atractivo es un completo kit con más de 30 herramientas de escritura que funcionan con modelos avanzados como GPT y Claude 3.5 Sonnet. Además, ofrece soporte para 30 idiomas y un generoso acceso gratuito instantáneo con 5 generaciones diarias, lo que la convierte en una opción muy práctica para resolver tareas de escritura cotidianas de forma rápida y sin complicaciones.

Writesonic

Writesonic es un asistente de escritura con IA que destaca por su potente optimización para SEO. Es excelente para crear contenido de marketing, blogs o descripciones de productos, ya que cuenta con un editor de documentos potenciado por IA, herramientas de colaboración en equipo, detector de plagio y compatibilidad con múltiples formatos de archivo como Word y PDF. Además, permite generar contenido en múltiples idiomas, incluido el español, aunque es bueno saber que algunas partes de su interfaz pueden aparecer en inglés. Por todo ello, es la herramienta ideal para profesionales del marketing, expertos en SEO, blogueros y equipos de creación de contenido que buscan mejorar su visibilidad en buscadores.

Jasper

Jasper AI es una versátil herramienta de escritura con IA diseñada especialmente para profesionales del marketing. Especializada en crear contenido para redes sociales, publicidad, descripciones de productos y textos cortos, manteniendo siempre el estilo distintivo de cada marca. Utiliza diversos modelos de lenguaje y ofrece funciones de adaptación de contenido y gestión de proyectos.

Entre sus características principales se encuentran la generación de textos e imágenes asistida por IA, una profunda personalización del tono de marca, herramientas para la gestión de proyectos de marketing y la integración con modelos avanzados como GPT y Anthropic. Esto la hace perfecta para especialistas en marketing de contenidos, pequeñas y medianas empresas, gestores de redes sociales y equipos de marketing que necesitan mantener una voz de marca consistente.

Copy.ai

Copy.ai se ha transformado en una plataforma de automatización diseñada para equipos de ventas y marketing. Sin embargo, en su núcleo sigue siendo una herramienta de creación de contenido increíblemente robusta, capaz de generar textos persuasivos y atractivos para casi cualquier necesidad: desde anuncios, descripciones de productos y blogs, hasta guiones para vídeos de TikTok, hilos de Twitter o pies de foto para Instagram. Su base se construyó sobre más de 90 herramientas y plantillas diseñadas para generar desde eslóganes y correos electrónicos hasta ideas de contenido.

La gran diferencia es que ahora su verdadero poder reside en la capacidad de conectar estas tareas de creación en secuencias automatizadas o “flujos de trabajo” (workflows), integrando datos de la empresa para personalizar los resultados a gran escala. Todo ello manteniendo una voz de marca consistente a través de su “Infobase” y ofreciendo soporte para más de 30 idiomas. Por esto, es ideal para equipos de ventas y marketing, operaciones de Go-to-Market (GTM) y agencias que gestionan campañas a gran escala.

Conclusión

Para finalizar, estas 5 herramientas de escritura con IA pueden ayudarte a mejorar tu proceso de escritura, haciéndolo más rápido, sencillo y creativo. Cada herramienta destaca en diferentes aspectos, desde la sencillez todo en uno de Wrizzle hasta las soluciones especializadas como Jasper AI, para la gestión de marca, y Copy.ai, para la automatización de procesos de marketing y ventas. Sin importar si tu objetivo es darle un repaso a un texto, crear contenido para blogs, optimizar SEO o gestionar redes sociales, encontrarás aquí la herramienta perfecta para mejorar tu escritura con menor esfuerzo.