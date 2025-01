Es oficial: Fiat confirmó que será la pikup Titano el nuevo producto que fabricará en Córdoba y saldrá a la venta a mitad de año

Fiat confirmó oficialmente lo que era un secreto a voces: la pickup mediana Titano será el primero de una nueva familia de vehículos utilitarios que se producirá en la planta de Ferreyra, Córdoba, en el marco de una inversión de más de 350 millones de dólares que había sido comunicada en septiembre pasado (ver nota). El anuncio se realizó en el Summer Car Show de la Costa Atlántica, donde Fiat tiene su stand junto al resto de las marcas del Grupo Stellantis (RAM, DS, Peugeot, Citroën y Jeep), y fue parte de las acciones para la prensa especializada.

La Titano es un producto derivado de la pickup china Changan F70, y ya se venía ensamblando en Uruguay para el mercado brasileño, aunque e una escala relativamente baja. La fabricación del modelo en la planta de Ferreyra, Córdoba, es un paso muy importante para Fiat, ya que podrá aumentar significativamente la producción y la integración regional. Hasta ahora, Fiat era muy fuerte en el segmento de pickups chicas con la Strada -el vehículo más vendido en el mercado brasileño- y la Toro, que revolucionó el segmento de las compactas. Sin embargo, no contaba con un producto consolidado para competir en el segmento las medianas, donde compiten pesos pesados como las Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok. Todas las expectativas están puestas en que la Titano “argentina” le permita ampliar sus ventas en nuestro mercado local, y especialmente en Brasil.

Martín Scrimaglia, Brand Manager de Fiat en Argentina, fue el encargado de hacer el anuncio, que incluyó la presencia de una de las unidades que actualmente se produce en Uruguay: “Sabemos que estamos entrando a un segmento súper competitivo, con rivales muy instalados, pero la Titano no es un salto al vacío; es el resultado de dos años de análisis. Brasil, un mercado en el que Fiat es líder, fue quien nos pidió la camioneta”. Scrimaglia se encargó de aclarar que el modelo exhibido en el Summer Car Show no es en absoluto el definitivo: “La Titano de Ferreyra tiene muchísima intervención de los equipos locales; vamos a intervenir el diseño, tanto por fuera como por dentro y también la performance”. También dio una noticia muy esperada: la Titano made in Argentina llegará a las concesionarias a mediados de este año.

La perspectiva de Fiat para 2025

En el marco del anuncio, Scrimaglia hizo un breve repaso del pasado reciente de Fiat en Argentina, y cuáles son las perspectivas para este año: “Vaníamos muy ‘parados’ arriba del Cronis, y el año pasado pasamos de ser una marca prácticamente mono-modelo, a tener una gama de productos mucho más completa y creciente, con el Fastback, la Strada Turbo y el retorno del Mobi. La idea para este año es retomar el crecimiento del portafolio de productos y actualizar los existentes”. Scrimaglia confirmó que llegarán al país el 600, un SUV compacto que se fabrica en Europa (exhibido en su versión eléctrica en el Summer Car Show); habrá actualizaciones del popular sedán Cronos y la pickup Toro; se sumará una versión de cabina simple a la línea de la pickup Strada y en el segundo semestre llegarán versiones mild hybrid de los SUV Pulse y Fastback.

Con esta variedad de nuevos productos, Scrimaglia dejó claro que Fiat tratará de convertirse en una marca más “aspiracional”, y por ende más rentable. Todo un desafío…

