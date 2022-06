Juntando votos para ganarle a Trúmpez, y otras angustias colombianas, brasileñas, imperiales y mundiales

En la monografía que dedicó a su compatriota el gran novelista Eduardo Acevedo Díaz, subtitulada Dos versiones de un tema (1963), el crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal deplora que, quitados de la lista los bien reconocidos Amorim, Bellán, Reyles, Onetti, la República Oriental sea pobre en novelistas. El autor de esta Newsletter Semanal de Política Internacional de elDiarioAR oyó la semana pasada en Montevideo que el Uruguay es el mejor país para conocer a la literatura y la política argentinas. Acaso sea dudoso, pero casi no deja dudar a la duda la proposición inversa. De aquellos nombres que ERM declara “juzgados”, en la República Occidental conocemos pocos o poco, fuera del cuasi porteño Onetti. Conocemos bien a Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes último, pero mucho menos bien a poetas como Juan Cunha o Dora Isella Russell, aunque la amiga y secretaria de Juana de América nació en Buenos Aires. Y también en la Argentina compuso Acevedo Díaz su mejor novela, Ismael (1888). Y lo mismo, o mucho más, vale para la política, en esta orilla del Río de la Plata desde donde cada jueves les llega aquí y así El mundo es azul como una naranja.

1. Estados tapón sin destapar

Esta semana sudamericana se vio marcada por la victoria en primera vuelta electoral que al sexagenario ex alcalde de Bogotá y candidato presidencial de la izquierda colombiana Gustavo Petro dio el último domingo de mayo. Pero también por las dudas sobre si el tercer domingo de junio reiterará ese triunfo en el balotaje contra su incómodo rival Rodolfo Hernández. Poco tuvimos en cuenta, como términos de comparación, a los dos ‘estados tapón’ de América del Sur. El del Océano Pacífico, el Ecuador. Y el del Atlántico, precisamente ese tan cercano ‘país de cercanías’, el Uruguay.

2. Llámame Ismael Lacalle Pou

En la República Oriental, el presidente Luis Lacalle Pou es del Partido Nacional. El mismo de los inicios de Acevedo Díaz –el novelista fue un activo militante político, primero senador blanco, después embajador colorado. El 28 de marzo, Lacalle pudo celebrar su triunfo en un referendo. Ese domingo, la ciudadanía uruguaya le había otorgado al Gobierno nacional un muy ajustado triunfo y votó a favor de mantener vigentes decenas de artículos de una muy amplia ley de reformas promovidas por el propio presidente. Los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que impulsa cambios clave en seguridad, justicia, educación y trabajo continuarán vigentes porque recibieron más del 50% de respaldo en la consulta.

3. My Name is Lacalle, Luis Lacalle

El 25 de mayo, tras una visita del presidente Luis Lacalle Pou a Londres, se supo que el Reino Unido (UK) invertirá en capacitación y entrenamiento para las FFAA uruguayas. La Cancillería del Uruguay informó que ambos gobiernos “se comprometieron a mejorar la cooperación en Defensa y Seguridad en asuntos de interés mutuo”, entre los que mencionaron “la temática antártica”, la cuestión comercial y el Mercosur.

4. Llámame Ismael Guillermo Lasso

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, lanzó el miércoles un bono de ayuda económica para combatir la desnutrición infantil, en el marco de la conmemoración del Día del Niño en el país. El “Bono de 1.000 días” beneficia a las madres embarazadas y sus hijos para los primeros 1.000 días de vida, explicó Lasso durante un acto en la ciudad andina de Riobamba, provincia de Chimborazo (centro), donde suscribió el Decreto Ejecutivo que oficializa esta decisión –“The Country of the Blind”, según un famoso cuento del británico H.G.Wells. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Ecuador de 2018, el 27% de los niños menores de dos años sufre de desnutrición crónica. El bono consiste en la entrega de 50 dólares (la única moneda nacional) mensuales y beneficiará inicialmente a 37.500 madres para llegar a 84.000 hasta el año 2025, año en el que Lasso concluirá su mandato.

5. Llámame Llori

Una mayoría de la Asamblea Nacional de Ecuador -Congreso unicameral de este Estado Plurinacional- destituyó el martes por incumplimiento de funciones a la presidenta del organismo, Guadalupe Llori, la primera mujer amazónica en ostentar el cargo, que ocupaba desde el 15 de mayo de 2021. Con 81 votos, Llori, perteneciente al movimiento político indígena Pachakutik, fue exonerada de la presidencia de la Asamblea Nacional la noche de este martes en una tensa sesión del pleno Legislativo. La funcionaria fue investigada por incumplimiento de funciones al no dar paso a las apelaciones a su Presidencia y por no reinstalar sesiones en menos de 30 días. La decisión parlamentaria se dio en ausencia de Llori quien no acudió al Pleno para ejercer su defensa.

Con esta decisión, Llori, pierde la Presidencia de la Asamblea pero no su calidad de asambleísta. Tras la destitución, el primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, legislador independiente, reemplazará a Llori hasta completar su período que termina el 15 de mayo de 2023, según determina la Ley de la Función Legislativa.

La salida de Llori de la Presidencia de la Asamblea pone fin a una pugna de más de tres meses entre dos bandos al interior del Legislativo, situación que derivó en una crisis interna.

Llori, quien ha recibido el respaldo del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha rechazado los cuestionamientos a su gestión y ha denunciado una supuesta conspiración para desestabilizar el país.

6. Llámame Ismael Hernández…

Como Guillermo Lasso, Rodolfo Hernández es un multimillonario. El colombiano que es el peligroso contrincante de Gustavo Petro tiene 77 años: es por once mayor que el ecuatoriano. Ninguno es del centro capitalino del poder en sus naciones andinas: uno es de Guayaquil, el otro de Bucaramanga. Los dos son self-made men: a diferencia de Trump, o Macri, o Piñera, o Lacalle, no son herederos. No fue secuestrado, como Macri, pero la familia de Hernández ha sido víctima de las guerrillas colombianas. Su padre sí fue secuestrado, así como su hija, que probablemente también haya muerta asesinada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el año 2004.

Según Diana Saray Giraldo, ex directora del diario Vanguardia de Bucaramanga: “La gestión de Hernández en la alcaldía –dijo al Washington Post- ha sido marcada por la polémica. Por un lado, el saneamiento de las finanzas, eje de su discurso anti corrupción, el quitar poder a los barones (la casta), el reducir la deuda, todo eso lo cumplió. Pero a la vez su carácter explosivo lo llevó a pelear con todo el mundo: con los empresarios, la prensa, sus propios funcionarios, finalmente con los ciudadanos. Esta fue su constante. Y luego el gran escándalo de corrupción, en que su hijo podría estar detrás de la contratación de la recolección de basura”.

7. …o Trúmpez…

Hernández es más antisistema que antipolítica. En el entrevero, hay puntos que lo acercan y otros que lo distancian con el francés Macron, con el Partido de la Gente chileno, el Cinco Estrellas italianos, con el brasileño Bolsonaro, con el peruano Castillo. Y, por supuesto, la comparación dilecta y predilecta para Hernández es con Trump.

8. ...o Messias

Aunque también Jair Messias Bolsonaro. Esta otra vida paralela de Hernández la trazó O Globo. Los aúna, al aspirante a presidente de Colombia y al actual presidente de Brasil que buscará su reelección en octubre, según el diario del Establishment brasileño, su desprecio por la clase o casta política, su radicalización del discurso público, su simplificación de los mensajes. Y el ser figuras sin ninguna figuración electiva mayor anterior y que sin embargo pueden quedar, por primera vez o de nuevo, al frente de grandes economías sudamericanas y de países dificilísimos de manejar.

9. Escondidinho en Porto Alegre

El apuñalamiento al candidato Jair Bolsonaro en 2018 generó preocupaciones sobre la seguridad de los políticos en general y de Luiz Inácio Lula da Silva en especial en esta campaña presidencial brasileña 2022. De visita en la capital gaúcha -ciudad capital del Brasil do Mercosul, donde se encuentra ahora el autor de esta Newsletter- para proclamar la unión de las izquierdas, un día después de haber declarado en San Pablo la defunción del Partido Socialdemócrata (PSDB) del ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso y de criticar al presidente norteamericano Joe Biden por el nuevo envíó de más y mejores armas (y más y más frescos fondos) a Ucrania para prlongar más y más sangrientamente la guerra con Rusia, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) omitió información elemental e históricamente pública en nombre de la seguridad.

Lula no aceptó invitaciones para entrevistas cara a cara, no habló con la prensa y solo hizo pública la dirección del acto programado para la noche del miércoles, en la mega sala de conciertos Pepsi on Stage de la ciudad de Porto Alegre, capital estadual de Rio Grande do Sul.

10. Anarquía en la ROU y en el UK

Eduardo Acevedo Díaz murió en Buenos Aires en 1921, el mismo año que nacía en Melo (Cerro Largo) Emir Rodríquez Monegal. Con bienvenida superstición, la Biblioteca Nacional del Uruguay que bien dirige Valentín Trujillo celebrará en julio 2022 su 101 aniversario con un ostensible Festschrift. Más longeva, más respetada en vida que el tándem de polémicos monarcas de la novela y la crítica orientales, la reina de Inglaterra II celebra a partir de este jueves su Jubileo de Platino: God Save the Queen. Posta.

