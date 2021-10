elDiarioAR y los Pandora Papers

Desde hoy y durante varias semanas, desde elDiarioAR publicaremos Pandora Papers, una de las mayores filtraciones de documentos de la historia. La apertura de estos archivos permite conocer los negocios y las fortunas de más de 130 multimillonarios y unos 330 políticos que operaron en paraísos fiscales durante las últimas décadas. Son casi 12 millones de documentos en los que 615 periodistas de 117 países del mundo trabajaron durante un año para darle una coherencia y revelar el circuito del dinero que evade los controles de cada país. El dato es revelador: mientras el mundo vivía una pandemia trágica en este circuito, también global, se evadía impuestos que hubieran permitido pagar el sueldo de un enfermero cada segundo.

elDiarioAR es parte del grupo de medios que publica la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés: International Consortium for Investigative Journalists). Comparte este trabajo con La Nación e Infobae, de Argentina, y también con The Washington Post, The Guardian, la BBC y Le Monde, entre muchos otros.

Es un compromiso más que nos planteamos desde nuestra primera publicación el 10 de diciembre de 2020. En ese momento, nos presentamos como un diario que pretendía investigar el poder sin condicionamientos de ningún tipo. A lo largo de estos once meses nuestras investigaciones pusieron el foco sobre funcionarios y políticos de distintos partidos y de empresarios de todas las orientaciones políticas e ideológicas. Con los Pandora Papers ratificamos ese compromiso editorial con nuestras lectoras y lectores y especialmente con nuestras socias y socios que nos permiten realizar nuestro trabajo sin presiones.

Pero esta investigación global no sólo tiene relevancia a nivel periodístico es también una muestra del trabajo colaborativo más allá de los medios. El periodismo puede hacer una diferencia. Una alianza así fortalece la libre circulación de información en lugares donde el ejercicio diario del periodismo no está permitido.

Emilia Delfino, a quien nuestras lectoras y lectores conocen por sus destacadísimas investigaciones políticas y judiciales, lleva un año trabajando con los documentos. Sucede que Argentina tiene su propio capítulo: el país aparece mencionado 57.307 veces en los documentos analizados durante meses por el equipo argentino. Es el tercer país en el ranking de beneficiarios finales. Un podio que habla también de un sistema que acrecienta las desigualdades en una sociedad con casi la mitad de la población viviendo en la pobreza. A lo largo de los próximos días, publicaremos las notas que muestran la complejidad y también lo extendido del sistema. Muchos nombres sorprenderán.

