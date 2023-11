Ya no vivimos en Enteoría

El presidente Alberto Fernández pasa sus últimos días como inquilino en la residencia oficial de Olivos. En 14 días el que habitará ese espacio será Javier Milei, como dispuso el 54% de los argentinos y argentinas. En esos jardines en los que da sus últimas caminatas, en ese despacho con bibliotecas despejadas y cuadros ya embalados entrevistó Sebastián Lacunza al Presidente, que habla de lo que no pudo, no supo y no quiso hacer. Y anticipa la actitud con la que lo encontrará la nueva etapa: “Voy a confrontar para dejar en claro lo que somos en el peronismo”.

También Milei lo visitó esta semana. Fernández lo escuchó hablar y luego le hizo un chiste: “¿Sabes cuál es el mejor país del mundo?” –cuenta que le dijo–. “¿Cuál?”. “’Enteoría’, porque en teoría todo funciona bien, pero la realidad es distinta”. Dice que Milei se rio.

Las dificultades de bajar abstracciones al plano de lo concreto quedaron en evidencia ya en esta semana con la batahola del armado del nuevo gabinete que cuentan Mauricio Caminos y Pablo Ibañez y que entre otras cosas dejó afuera del esquema a Emilio Ocampo, el ideólogo de la propuesta teórica que vertebró el ascenso político del libertario.

Sobre esas fisuras concretas decidimos enfocarnos en elDiarioAR. Más allá de la discrepancia ideológica que tenemos con el nuevo gobierno, creemos que lo más valioso en este momento es no quedarse en el plano del discurso; rascar la superficie y escrutar los datos, poner en contexto, cotejar con otras experiencias. ¿Milei quiere privatizar empresas estatales? Bueno, ¿cómo lo hará sin el respaldo del Congreso? ¿Qué instrumentos legales tiene a mano? De eso escribió Juan José Domínguez.

En su primeras horas insistió con que quiere vender Radio Nacional, Télam y la TV Pública. ¿Podrá? En la Argentina ya hubo varios intentos, también en otros países como el Brasil de Jair Bolsonaro o el Reino Unido de Boris Johnson y les fue así como cuenta Natalí Schejtman.

¿Quiere entregarle Aerolíneas a sus empleados? ¿Cómo sería? ¿Qué pasó en la región con la experiencia de la uruguaya Alas, gestionada por los trabajadores de Pluna, y con la brasileña Varig? Martín Slipczuk lo cuenta con detalle, pero yo spoileo acá: terminaron mal.

Ya sabemos que Javier Milei niega la responsabilidad humana del cambio climático, pero ¿qué dicen de eso los embajadores de Estados Unidos y de la Unión Europea? ¿qué consecuencias puede tener en la relación y las negociaciones en curso como el acuerdo Mercosur-UE? ¿La Libertad Avanza mandará a alguien a la COP28, la cumbre climática más importante a nivel global que se realizará en Dubai y coincidirá con el inicio de su gobierno? Alejandro Rebossio y Emilia Delfino se metieron con eso.

Ya desde su plataforma electoral LLA dejó claro que el área de Cultura no es una prioridad para ellos. ¿Qué ideas tiene el productor teatral que se posiciona como el secretario (ya no ministro) del área? ¿Qué pasará con entidades como la Biblioteca Nacional, el Centro Cultural Kirchner, Tecnópolis, el Fondo Nacional de las Artes y el INCAA y con sus alrededor de 3.000 trabajadores? Pusimos también el ojo ahí.

Ya terminó la campaña. Al nuevo gobierno le toca gestionar y creemos que esas son las preguntas que puede y debe hacer el periodismo ahora. Al menos, es el foco que nosotros elegimos para nuestra cobertura.

Quería contarles además que ayer, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, presentamos Punto de Encuentro, una alianza con Amnistía Internacional para reconocer y amplificar el trabajo de quienes cuentan historias valiosas y luchan por la garantización de derechos.

Todos los meses publicaremos cuatro notas periodísticas y un ensayo fotográfico con foco en los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y disidencias. Queremos garantizar un espacio para la cobertura de estos temas y también sostener las voces feministas que en el marco del avance de los discursos ultra podrían bajar el tono para evitar agresiones. Queremos que el aumento de las hostilidades no nos fuerce al silencio ni nos empuje a retroceder.

Si creés en el periodismo con valores, si nuestro trabajo te importa y nos leés habitualmente, apoyanos para que podamos seguir siendo independientes. Hasta el domingo que viene.