Aumentos que sí - 11/05/2022

Por algo la describen como una espiral. Un aumento de precios empuja otro y presiona sobre la necesidad de subir los salarios para recuperar la capacidad de compra. Esto es percibido por las empresas como un incremento de los costos de producción que termina impulsando un nuevo aumento de precios y vuelta a empezar.

En ese cuadro de Escher que parece la economía argentina ayer se realizaron dos anuncios importantes para los sectores más vulnerables: las jubilaciones aumentarán un 15% a partir de junio (arrastrando al alza a varios programas sociales como la AUH y los Potenciar Trabajo cuyos importes están vinculados los háberes previsionales); y el Ejecutivo adelantará a agosto el incremento del Salario Mínimo que había sido pautado en incómodas cuotas hasta diciembre (tal como había promovido la semana pasada Máximo Kirchner a través de un proyecto presentado en la Cámara de Diputados).

Ambas definiciones son oportunas: ocurren a 48 horas de que el INDEC publique la inflación de abril que, según anticipa Alejandro Rebossio, podría marcar un nuevo récord interanual desde 1991. También se informan en medio de las audiencias que definirán nuevos aumentos de las tarifas de energía y a horas de que comiencen a llegar a la Ciudad de Buenos Aires las distintas columnas de organizaciones que participarán de la Marcha Federal Piquetera.

En sus filas se movilizarán miles de trabajadores informales, quienes en el último año sufrieron una pérdida del poder adquisitivo de casi 14 puntos porcentuales, tal como se desprende del Índice de Salarios publicado ayer por el INDEC. Sus ingresos en los últimos doce meses mostraron una suba de 41,5% mientras que la inflación en ese período fue de 55,1%.

Para ese sector también fue pensado un nuevo proyecto presentado ayer por un grupo de diputados del Frente de Todos que plantea la creación de un Salario Básico Universal. La iniciativa podría abarcar a unas 9 millones de personas que tienen bajos ingresos y que podrían complementar con un monto equivalente al valor de la Canasta Básica Alimentaria de un adulto ($12.900 pesos en marzo). Como definieron los legisladores que impulsan la medida, busca “eliminar la indigencia y valorizar las tareas que el mercado laboral no valora”.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Interna for export: Alberto Fernández respondió a las críticas de su vicepresidenta desde España. “La verdad, yo creo no haber decepcionado a los argentinos”, le dijo el Presidente a Ignacio Escolar en esta entrevista que el director de nuestro medio hermano le hizo en el primer alto de la gira europea. Fernández dijo estar en desacuerdo con la opinión de su vice acerca de que el Gobierno “está defraudando” la confianza de sus votantes. “Lo que pido es que me ayuden, pido que me acompañen y yo escucho sus opiniones. Muchas me parecen valiosas, otras me parece que están equivocadas”, agregó.

Una gira para vender un pretencioso plan gasífero. El presidente argentino se reunió con el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, y le propuso un plan compartido de desarrollo vinculado al gas de Vaca Muerta. Se saca de nuestra patagonia, se traslada vía gasoducto a un puerto argentino, se licúa (con plantas a construir en conjunto), y se manda a España, donde están el 30% de las plantas de regasificación de Europa. La propuesta y todo lo demás que se habló entre los mandatarios en esta nota de Pablo Ibáñez .

Guzmán Business Tour: el Gobierno admite que la interna desconcierta a propios y extraños, pero ratifica el rumbo. El ministro de Economía sigue su recorrida ante empresarios. Ante la Amcham (Cámara de empresarios estadounidenses), pidió este martes evitar recetas económicas que “no funcionaron ni de un lado ni del otro”. Antes, el embajador Argüello admitió que las peleas del Frente de Todos provocan “confusiones, pero reivindicó que Fernández tiene claro el modelo. La mayoría de los empresarios aún duda de cuánto el Presidente resistirá el embate de la vice, pero una minoría celebra el ”nacimiento del albertismo“. Lo cuenta Alejandro Rebossio.

Sergio Massa admitió una disputa “programática” en el Gobierno y pidió la segmentación de tarifas. El titular de la Cámara de Diputados también paseó por la Amcham y, además de meterse en la discusión por los subsidios, dejó una definición sobre el fuego amigo del gobierno. “En las coaliciones hay que acostumbrarse a que hay debates que se resuelven y otros quedan irresueltos”, aseguró sobre la interna oficialista.

¿Qué está pasando en la audiencias por las tarifas? El Estado asegura estar pagando más del 75% del costo actual del gas. En representación del Ejecutivo, Maggie Videla abrió la jornada y ratificó el esquema de segmentación anticipado por Guzmán. Las boletas de los sectores medios aumentarán entre un 18% y 25,5% extra. Lo explica Delfina Torres Cabreros.

Hablando de espiral: a partir de agosto las prepagas aumentarán cada dos meses, regidas por un índice oficial. El Gobierno habilitó un aumento del 22% para los próximos meses, que se suma a otro 21% autorizado para este año. El Ministerio de Salud diseña la fórmula de actualización que regirá hacia adelante. También lo informa Delfina Torres Cabreros.

Cortá con tanta amargura

Elon Musk quiere traer a Trump de vuelta a Twitter. El multimillonario Elon Musk dijo este martes que si se cierra su operación de compra de Twitter levantará el veto en la red social al expresidente estadounidense Donald Trump, cuya cuenta permanece cerrada desde el asalto al Capitolio por parte de miles de sus seguidores el 6 de enero de 2021.

El Fiscal antidrogas del Paraguay fue asesinado en Colombia durante su luna de miel. Marcelo Pecci fue ultimado en la isla caribeña de Barú, próxima a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Su Fiscalía estaba consagrada a la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Las cinco elecciones de mayo: en el quinto mes de un 2022 muy electoral, cinco cambios de poder clave en el mundo. En abril Francia votó la reelección de Emmanuel Macron. En octubre Brasil no reelegirá a Jair Bolsonaro, sugieren los sondeos. En un 2022 que será inolvidable por la guerra en Ucrania, estas son las presidenciales de mayor relevancia global. Pero el mes de mayo es el que concentra en 20 días la mayor sucesión internacional de elecciones clave: Hong Kong, Filipinas, Líbano, Australia, y Colombia. Por Alfredo Grieco y Bavio.

Manu Sija vuelve con Changosolo, salió el disco de Nadia Szachniuk y Juan Falú y más. Una nueva entrega de “Raíces”, la columna de Claudia Regina Martinez con algunas novedades de la música de raíz de por acá nomás. En esta nota se habla de Manu Sija, que vuelve a tocar con Changosolo. También se anuncia la salida del disco que estaban preparando Juan Falú y Nadia Szachniuk con obras de Eduardo Falú y de Juan. La Cangola Trunca toca gratis, Pablo Covacevich reunió a grandes guitarristas en un disco y, de yapa, las canciones que grabaron juntas Clara Cantore y Marta Gómez en Barcelona.

Monocultivos comprometen conservación de territorios indígenas en Paraguay. Cómo afectan las plantaciones de soja a la comunidad Ypetî Tajy, del pueblo Mbya Guaraní, ubicada en el Departamento de Caazapá, Paraguay. La falta de las “barreras verdes” de protección que indica la ley. Por Karina Godoy de Periodistas por el Planeta.

Bonus track