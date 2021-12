Contención con tensión - 09/12/2021

Diciembre en Argentina suele ser el mes más caliente del año y poco tiene que ver con la llegada del verano. La cercanía a las fiestas y al período vacacional obligan a mirar un bolsillo cada vez más flaco y las referencias al vigésimo aniversario de la crisis de 2001 echan combustible a las maderitas que sostienen frágilmente la paz social. El temor es que cualquier chispa encienda la hoguera. De eso habló Pablo Ibáñez con distintos referentes sociales y territoriales. La mayoría se muestra confiado en la efectividad de un fuerte sistema de asistencia en los barrios más vulnerados que se reforzará en las próximas semanas con bonos y cajas alimentarias, pero advierten por el aumento de la movilización social y los delitos.

¿Es posible hacer el ajuste fiscal que pide el FMI sin afectar a los pobres y a la clase media? La pregunta se la hizo Alejandro Rebossio a distintos economistas de universidades y consultoras. Las respuestas dieron algunas ideas sobre medidas que ya se discuten en distintas esferas del ejecutivo y que contribuirían a que la reducción del déficit fiscal sea más digerible para la mayoría de la sociedad: segmentación de tarifas con mayores incrementos a los más ricos; aumentos de impuestos a los grandes patrimonios; la actualización del mínimo no imponible de Ganancias; la lucha contra la evasión y la elusión tributarias.

Que no te pase la de Martiniano, vacunate. El exintendente de Quilmes, Martiniano Molina, dio positivo en coronavirus y no podrá jurar como diputado provincial. Durante la campaña para las elecciones el también ex jugador de la selección argentina de handball, cocinero y miembro de Juntos por el Cambio, admitió que no se había vacunado contra el coronavirus.

OMS: La variante Ómicron parece tener mayor riesgo de reinfección, pero es menos grave que la Delta. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que "los datos preliminares de Sudáfrica sugieren un mayor riesgo de reinfección por Ómicron", aunque advirtió que se necesitan más datos para sacar conclusiones más firmes.

Se suspendió el paro de subtes y Premetro de dos horas anunciado para este jueves La medida de fuerza preveía la paralización de tareas en las seis líneas de subterráneos y el Premetro entre las 14 y las 16.

"No hubo dos demonios, sino terrorismo de Estado que se llevó miles de vidas". Lo dijo el presidente Alberto Fernández en el acto de homenaje a las 12 personas secuestradas, desaparecidas y asesinadas en 1977 por la dictadura cívico-militar en la Iglesia de la Santa Cruz de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre es importante mantener viva la memoria de lo sucedido para que no vuelva a repetirse. En especial en tiempos donde algunas fuerzas políticas ganan presencia legislativa con discursos que reivindican perpetradores de delitos de lesa humanidad.

Detienen al sobrino del principal sospechoso del crimen de Nancy Videla en Ingeniero Budge. Claudio Andrés Lezcano, de 29 años, sobrino del detenido Damián Lezcano Mendoza, de 70, fue apresado en las últimas horas. Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que pudo haber participado en las maniobras del encubrimiento del hecho, especialmente en el ocultamiento del cadáver, aunque no se descarta una coautoría.

Boca es el campeón de la Copa Argentina. Los "xeneizes" se impusieron por 5-4 en la definición por penales, después de empatar sin goles en los 90 minutos regulares. En la tanda de penales Boca no falló ninguna ejecución, y anotó por intermedio de Rojo, Izquierdoz, Pavón, Sández y Salvio; mientras que para Talleres marcaron Retegui, Méndez, Díaz y Santos, en tanto que Fértoli desperdició su tiro, atajado por Agustín Rossi.

"Elijo seguir estando", declaró Marcelo Gallardo y confirmó su continuidad como DT de River por un año más. El “muñeco” convocó ayer a una sorpresiva conferencia de prensa en el River Camp en la que comentó una decisión que tenía en vilo a los hinchas "millonarios".

En Brasil hay Moro en la costa. (todos tenemos un editor de Olé agazapado esperando su momento para meter un título "creativo") El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera con el 46 % de los apoyos, seguido del actual mandatario, Jair Bolsonaro, que con apenas un 23 % de las intenciones de voto no consigue despegar en los sondeos, pero ambos porcentajes subirían al 48 % y 27 %, respectivamente, sin la presencia del exjuez Sergio Moro.

El socialdemócrata Olaf Scholz asume como nuevo canciller de Alemania. Todo el parlamento alemán, con excepción de los ultraderechistas, se puso de pie para aplaudir a Ángela Merkel durante varios minutos en su despedida del poder tras 16 años. Ocho hombres y ocho mujeres componen el nuevo Ejecutivo: un destacado epidemiólogo es el ministro de Salud, los liberales se quedaron con el ministerio de Hacienda, y los verdes con el de Clima. Por Icíar Gutiérrez (eldiario.es).

Creyeron que era la raíz de un árbol pero era un Mamut de hace más de 10 mil años. Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México, los restos fueron localizados en el municipio de Los Reyes de Juárez, en el este de Puebla, cuando la persona encargada de cuidar el cementerio municipal se topó, con su retroexcavadora, con lo que creyó que era una raíz, pero al empujar saltaron fragmentos que aparentaban ser hueso

Biden lanza un plan climático con autos oficiales eléctricos y edificios sustentables. La propuesta del presidente estadounidense, Joe Biden, contempla reemplazar la flota de vehículos del Gobierno por autos y camiones eléctricos hacia 2035 y garantizar edificios federales libres de carbono en 2045.

