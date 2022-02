La delgada línea rusa - 23/02/2022

“Cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras”, la frase atribuida al filósofo griego Aristóteles se transformó en una máxima de la política global. Y vaya si lo saben en el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Santiago Cafiero. "La República Argentina expresa su preocupación por el desarrollo de la situación generada en Ucrania”, comienza el inasible comunicado de prensa emitido por la Cancillería. “El Gobierno argentino reafirma la necesidad de que todas las partes involucradas avancen en una negociación diplomática que permita una salida política a la creciente tensión a fin de mantener la paz y la seguridad internacionales", agrega en el primer párrafo de la nota difundida que se esfuerza por dejar al sujeto tácito. Hay un segundo párrafo que habla de los tratados internacionales y el respeto de los derechos humanos, pero nunca se nombra a las partes en conflicto. Si la nota hubiera sido tuiteada en la cuenta oficial de Cancillería y Vladimir Putin manejara sus redes sociales, seguro le habría puesto un “me gusta”.

Los esfuerzos de la diplomacia nacional buscan mantener un complicado equilibrio geopolítico tras el anuncio de que Rusia reconoció la independencia de dos regiones hasta ahora pertenecientes al territorio ucraniano y autorizó el traslado de fuerzas militares a la zona. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya anunció sanciones contra la Federación Rusa y prometió al ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, "asistencia" en materia de seguridad y auxilio económico. Además anunció la transferencia de soldados estadounidenses a los países bálticos, en respuesta a lo que llamaron en Washington el "comienzo de la invasión rusa de Ucrania".

Si al gobierno de Alberto Fernández le faltaba algo en este contexto es tener que elegir entre Juan Domingo Biden, a quien reconocen oficios para lograr el principio de entendimiento por la negociación de la deuda con el FMI, y Vladimir Putin, a quien agradecen la temprana provisión de vacunas Sputnik para combatir la pandemia de coronavirus. La escalada de tensión llega además a días de que el titular del ejecutivo mencionara en Moscú la importancia de dejar de tener una “dependencia tan grande de EEUU” y manifestara su intención de que nuestro país sea “una puerta de entrada” para Rusia en América Latina.

Juntos por el Cambio olió sangre y ayer aprovechó una reunión que buscaba ordenar las internas propias para revivir la guerra fría tomando partido por la potencia norteamericana. El motivo permitió que el gobernador radical Gerardo Morales y la presidenta del PRO Patricia Bullrich coincidieran en la exigencia al Gobierno para salir de la “prescindencia”. Según cuenta Andrés Fidanza, Bullrich hizo mención a la gira “inoportuna” por Rusia y planteó que “no se pueden avalar avances expansionistas”.

En la última edición de Ágora, el Podcast de los politólogos María Esperanza Casullo y Andrés Malamud analizan las diferentes miradas sobre el conflicto que se tienen desde Europa, EEUU, Rusia y China. El representante de Kenya en la ONU explica algo que las ex colonias deberíamos conocer bien: “Los países africanos nacimos de la caída de algún imperio y decidimos desarrollarnos dentro de las fronteras que heredamos para no perdernos en guerras sangrientas. Hoy hay lazos que nos unen a los africanos más allá de esos límites y entendemos que algunos quieran reconfigurar las cosas. Pero nos oponemos a que se haga por la fuerza”. Si entienden inglés, el testimonio vale la pena.

"Los países africanos nacimos de la caída de algún imperio y decidimos desarrollarnos dentro de las fronteras que heredamos para no perdernos en guerras sangrientas. Hoy hay lazos que nos unen a los africanos más allá de esos límites y entendemos que algunos quieran reconfigurar las cosas. Pero nos oponemos a que se haga por la fuerza". Si entienden inglés, el testimonio vale la pena. Algunos no son tan diplomáticos: si en los mundiales de fútbol somos todos técnicos, en tiempos de conflictos internacionales pareciera ser que todos somos analistas. Claro que algunos hablan con el mismo rigor que opinan sobre la Scaloneta. Esta placa televisiva que "resume" un perfil de Putin es imperdible.

El Gobierno licitará la Hidrovia en favor de la empresa belga Jan De Nul y choca con un gigante chino que denuncia arbitrariedades. Un dictamen de la Administración General de Puertos descalificó a los tres competidores de la compañía belga, que está a cargo del negocio del dragado desde 1995. Dos de las cinco dragadoras más grandes del mundo publicaron una solicitada con duros cuestionamientos al Gobierno. Para entender la dimensión del negocio alcanza saber que por esa vía fluvial salen rumbo al exterior entre el 75% y el 80% de las exportaciones argentinas. También Emepa, la socia histórica de Jan De Nul, corre con ventaja para seguir explotando el balizamiento. Emepa pertenece al arrepentido Gabriel Romero, quien ante el juez Claudio Bonadio afirmó haber pagado 600 mil dólares por un decreto de Cristina Fernández de Kirchner que le extendió la concesión. Lo cuenta Diego Genoud.

El Banco Mundial le tira un guiño a Guzmán y confirma que se avanza en una cartera de créditos por US$ 2000 millones para la Argentina. El director de operaciones del organismo Axel van Trotsenburg destacó el crecimiento logrado por la Argentina en 2021 y expresó su apoyo a las negociaciones que lleva adelante el país con el Fondo Monetario Internacional. El financiamiento externo es uno de los hitos claves mencionados por el gobierno argentino para cumplir con el nuevo entendimiento.En medio de la discusión por los subsidios a la energía, el Gobierno amplía el cupo de importación de combustibles. Se aumentó el volumen autorizado de compra de gasoil respecto de 2021, año en que su consumo escaló 137,5% y su precio internacional pasó de US$389 por metro cúbico a US$600. El aumento del precio de los combustibles es un factor clave en la discusión por los subsidios a la energía. Justamente, el aporte estatal está concentrado en el costo de generación de la energía y no en los otros segmentos que se reflejan en el valor final de la tarifa, como transporte y distribución. Concretamente, en el caso de la energía eléctrica el Estado se hace cargo de la diferencia entre el precio estacional de la energía y el costo efectivo de generación, del que los usuarios solo pagan el 35%. Lo explica Delfina Torres Cabreros.

Para reducir la resistencia cuidadana, Kulfas lanza una mesa abierta de debate sobre minería. El Ministerio de Desarrollo Productivo pondrá a disposición datos sobre facturación, pago de impuestos, puestos de trabajo y salarios de las empresas mineras. Solicitó un informe al Ministerio de Salud sobre el vínculo entre explotaciones y enfermedades.

Citan a Mariano Macri y a Diego Santilli en la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. La decisión fue del juez del caso Marcelo Martínez De Giorgi, quien investiga el espionaje ilegal coordinado a través de un grupo de Whatsapp llamado “Super Mario Bros”. El magistrado ordenó una batería de medidas de prueba, entre ellas las citaciones a declaración testimonial del hermano del expresidente Macri, Santilli y también del juez de La Plata Luis Carzoglio, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño y el exfuncionario del macrismo José Luis Vila.

La búsqueda de Menghini Rey, un capítulo de la tragedia de Once que continúa sin resolverse, diez años después. El caso pasó por al menos ocho jueces federales. Los padres de Lucas (20), víctima del siniestro del ferrocarril Sarmiento, acusan a los jefes de los bomberos por el hallazgo tardío del cuerpo del joven, quien murió minutos después del impacto. Sin embargo, el fiscal Delgado pidió sus absoluciones. La jueza Servini dijo que no había pruebas de una mala intención de los rescatistas pero debe volver a fallar tras la intervención del juez Gemignani, de la Casación Federal. Entre los bomberos procesados está Leonardo Day, quien falleció el 5 de febrero de 2014 mientras intentaba apagar el incendio del depósito de la empresa Iron Mountain, en el barrio de Barracas. Day había sido el primer jefe de bomberos en llegar a Once la mañana de la tragedia y quien organizó el operativo de rescate. Los detalles en la nota de Emilia Delfino.

Generación Zoe: desde la clandestinidad, Cositorto recaudó US$ 11.000 y desafió a la Justicia. “Si piensan que le voy a tener miedo a un juez, no tienen idea con quién se están relacionando”, desafío el líder de la organización acusada de estafa piramidal. Leonardo Cositorto sigue prófugo, presumiblemente en República Dominicana, y el lunes por la noche organizó una reunión virtual con 5.000 adherentes, quiénes le depositaron pases de US$ 100 para acceder a clases y convenciones. Los cuadros medios de Generación Zoe en Villa María dicen que los dejaron solos. Imperdibles detalles en esta nota de Gustavo Molina

Buscan expropiar los terrenos del Pozo de Vargas, una de las fosas clandestinas de la dictadura. El predio de 14 hectáreas se encuentra en el departamento Tafí Viejo. Allí se han identificado hasta ahora los restos de 116 detenidos desaparecidos durante la última dictadura. Un diputado peronista envió un proyecto a la Legislatura de la provincia para que destaque al lugar como Sitio de la Memoria. La iniciativa, empujada por el legislador peronista Julio Silman, ex intendente del municipio de Alderetes, surgió tras las publicaciones en el elDiarioAR sobre la mora de dos años en el pago de honorarios a los peritos que trabajan en el pozo, que aún no se ha resuelto. Lo cuenta David Correa.

Citan a declaración indagatoria a Claudio Caniggia por supuesto abuso sexual contra Mariana Nannis. Deberá declarar el 22 de marzo. La exesposa del exfutbolista lo denunció por un abuso ocurrido en 2018, cuando aún estaban casados. Al pedir la indagatoria, el fiscal consideró que "más allá de las particularidades de esta causa, víctima y testigos sostienen su versión, conformando un cuadro probatorio suficiente para formular imputación".

Liberan a Juan Pablo “Pata” Medina tras incidentes en La Plata en la puerta de un sanatorio. El sindicalista estaba en el Hospital Italiano platense para una consulta médica y fue increpado por un grupo de gente. Hubo golpes y trompadas, hasta que el gremialista fue detenido. Esta tarde fue liberado por la Justicia, que consideró que se le imputan delitos que no ameritan arresto. En la nota hay imágenes que muestran la agresión recibida por el gremialista.

La Federación de Fútbol de EEUU y las jugadoras acuerdan equiparar los salarios de la selección femenina y masculina. El acuerdo incluye un pago de 24 millones de dólares y la promesa de que los sueldos se igualen, algo que tendrá que ratificarse en un nuevo contrato: "Cuando nosotras ganamos, ¡gana todo el mundo!", ha reivindicado Megan Rapinoe

Aunque el presidente se oponga, el aborto es legal en Colombia hasta las 24 semanas de embarazo. La Corte Constitucional de Colombia votó el lunes a favor de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación, un paso "histórico para América Latina". Ayer el presidente Iván Duque manifestó su rechazo y argumentó que la práctica médica podría convertir “casi en un anticonceptivo”, una definición ya escuchada en otras latitudes como parte del movimiento reaccionario antiderechos.

