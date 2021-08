Deme dos (dosis) - 05082021

La primera compra para el hogar que hice cuando me fui a vivir solo fue una sopapa. Era joven y esperaba que mi casa fuera sede de encuentros con amigos. Me parecía que lo peor que podía suceder es que alguno inhabiltara el único inodoro disponible. Pasaron varios años hasta que usé por primera vez la nunca bien ponderada herramienta doméstica, pero cuando llegó el momento estaba preparado.

Más de 130 países de todo el mundo confirmaron la presencia de casos de variante Delta de coronavirus. En Argentina, a principios de esta semana había más de 80 casos en cinco jurisdicciones distintas. No puede faltar mucho tampoco para que se oficialice la circulación comunitaria. Ana Breccia cuenta hoy que la efectividad de respuesta ante esta nueva variante aumenta considerablemente con el esquema de vacunación completo. Por eso el gobierno anunció ayer que aquellas personas que hubieran recibido la primera dosis de Sputnik V podrán darse una segunda de Astra Zeneca o Moderna en lugar de esperar a que esté disponible el componente dos de la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya.

Si bien el Fondo Ruso de Inversión Directa se comprometió a entregarle a Argentina 3 millones de segundas dosis durante el mes de agosto y a regularizar los atrasos antes de fines de septiembre, hoy hay más de seis millones de personas que esperan completar el esquema de Sputnik y muchos de ellos están comprendidos en las franjas etarias más altas, por lo tanto son más vulnerables al coronavirus. El objetivo, adelantó la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzoti, es que para fines de agosto todas las personas de riesgo y el 60% de la población mayor de 50 años tenga las dos dosis completas. Porque ojalá no suceda, pero si la Delta acecha mejor estar preparado. Te lo dice el pibe de sopapa.

Es la ciencia, antivacunas. La OMS informó ayer que en la última semana se registraron más casos de coronavirus en el mundo, pero menos muertes. Eso está directamente vinculado con el incremento de población vacunada. Como cuando todo iba mal, los ejemplos vuelven a verse en Europa. El Reino Unido, por caso, relajó casi todas las restricciones en medio de fuertes críticas de que la medida conduciría a otra ola mortal de infecciones. Los contagios vinieron, pero las muertes no. La comparación entre las consecuencias de las últimas dos olas se ve claramente en este gráfico de Santi Olszevicki (cuando esto termine hay que regalarle un termo de Infusión por su aporte involuntario a este niusleter).

Timba con aforo en toda la provincia. Dicen los que saben estadística que en el casino la banca siempre gana. Dicen los que conocen la rosca que en la política también. Una semana después de que hayan regresado las clases presenciales en toda la Provincia de Buenos Aires se oficializó la reapertura de los casinos y bingos en los distritos en fase 3 (los únicos que aún permanecían cerrados). Tendrán que hacerlo con un aforo máximo de 30% y funcionar entre las 6 y las 23.

Entre Larreta y Bullrich se reparten la campaña del PRO. El alcalde se involucró directamente en la campaña bonaerense, en busca de un triunfo de Santilli contra el radical Manes. El fin de semana lo acompañará junto a Carrió en la Costa Atlántica. La embajadora en el resto del país es Patricia Bullrich. La presidenta del PRO irá a Tucumán, Salta y Jujuy. Lo cuenta Andrés Fidanza.

¿Cómo se modificarán las listas entre las PASO y las generales? No todas las alianzas políticas van a internas en las PASO, pero aquellas que lo hagan deberán acomodar la lista de las elecciones generales según los resultados de septiembre. La ley dice que cada partido o alianza puede elegir el mecanismo que utilizarán pero debe respetar la paridad de género. ¿Qué definió JxC en CABA y Provincia de Buenos Aires? ¿Qué hará el Frente de Todos en Santa Fe? Lucía Martinez lo explica en esta nota de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo lucha contra la desinformación durante las elecciones de 2021.

¿Quién dijo “el dinero es fungible y se verá para que se utiliza” y por qué Martín Guzmán? La clave para la adivinanza estaba en “fungible”, pero lo que básicamente quería decir es que los 4.300 millones de USD que llegarán al país a fines de mes por los Derechos Especiales de Giro del FMI no tienen por qué ser usados para pagar la deuda heredada (aunque probablemente se usen para saldar un puchito de eso).

Tírate un qué, tirate un eufemismo. El ministro pasó directamente a la final en el uso de eufemismos con este párrafo de la nota en el que cuenta que se está trabajando en resolver los problemas de “escasez de dólares”, lo que tiene dos partes: por un lado, los compromisos en “deuda insostenible” en dólares y, por el otro, el puente de tiempo con el Club de París, además de la mencionada “reestructuración del relacionamiento” con el FMI. Cada vez que veo un uso tan ampuloso del vocabulario se me viene a la mente el cierre de este temardo de Joan Manuel Serrat.

El abridor de D10S

Si, me encantaría tener el abridor del Diego. Pero lo más bonito de este recorte viral es que la cuenta que postea pertenece a un local británico de chucherías (muy palermitano por cierto). Pero también me da permiso para destacar la presencia del ex técnico de Gimnasia La Plata en las redes a propósito de los éxitos deportivos del Voley y del Hockey.

Ganaron las leonas. Claro que ya lo sabías, pero lo traigo a colación porque se puede estar generando una cábala. No confirmo ni desmiento que las jugadoras se alegraron al saber que las programaban para la final a las 7 de Buenos Aires en coincidencia con la producción de Infusión porque, como sucedió ayer, “trae suerte”. Tomá mate.

Amamos a Simone, dejémosla en paz. En Tokio 2021 el renunciamiento de Simone Biles puso en los medios el tema de la salud mental. Santiago Levin, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, se pregunta si no hay algo de sobreactuación en esta especie de nuevo deporte que es armar podios morales en los Juegos Olímpicos.

Boca por penales. Tras igualar sin goles en el tiempo regular, el Xeneize se impuso sobre el "Millonario" desde los doce pasos por 4 a 1 y se enfrentará a Patronato por los cuartos de final de la Copa Argentina.

