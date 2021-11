Digamos todo - 08/11/2021

“A una semana de las elecciones que decidirán parte del futuro del gobierno, nada es seguro y todo está en duda. Desde la propia continuidad de Guzmán hasta la cotización del dólar y la cohesión del Frente de Todos”, resumía ayer Diego Genoud en su panorama político. Para qué ocultarlo, si hasta los líderes territoriales del oficialismo desconfían del resultado general y se concentran en asegurar los “microtriunfos” en su terruño, explica Pablo Ibáñez. Las estrategias incluyen recorridas casa por casa, como la que hizo el FDT en Fuerte Apache y que Mauricio Caminos describe en esta crónica.

En el mundo digital, la estrategia pasa por hablar menos de salud y apuntar al trabajo, la economía y la deuda con el FMI. Una agenda que, según un estudio realizado por la consultora Llorente y Cuenca (LLYC) analizando dos millones de mensajes en Twitter, hoy genera más interés en los ciudadanos. De ahí que la pelea por controlar la inflación en alimentos y medicamentos haya sido un eje discursivo en los últimos días. Ayer mismo Alberto Fernández insistió con la idea de ponerle límites a las compañías alimenticias. Claro que del dicho al hecho… Delfina Torres Cabreros conversó con distintos economistas que estimaron que la inversión económica que realizó el gobierno tras las PASO para mejorar la situación de los sectores postergados implicó un gasto de entre el 0,1 y el 0,3% del PBI, cuando se hablaba de un 1%. De esta manera el gobierno tuvo que asumir el costo político de las críticas opositoras que hablaban de una emisión monetaria que empujaría la inflación, y en los hechos no aportó significativamente a los más necesitados. Terminó siendo un “plan platita”, como lo denominó la oposición con intenciones peyorativas, pero literal: con un diminutivo que bien describe su alcance.

Asi como los resultados de las PASO le generaron tanta inseguridad al oficialismo, en la oposición imprimieron un plus de confianza. Al punto que sus candidatos se animaron a proponer sin eufemismos medidas económicas consideradas antipopulares como pueden ser la eliminación de la indemnización por despido, la quita de subsidios o la privatización de empresas, tal como analiza Alejandro Rebossio. El más estridente y provocador en sus intervenciones fue Javier Milei, el candidato ultra liberal de Avanza Libertad. Sobre su armado y su círculo íntimo cuenta todo Andrés Fidanza en esta nota.¿Y qué dice la mamá de Randazzo de todo esto? No lo se, pero la segunda en su lista de diputados para la provincia de Buenos Aires, la empresaria Carolina Castro, respondió nuestro ping pong económico y dejó varias definiciones. Entre ellas que hay que “desalentar la industria del juicio y reconocer nuevas modalidades de trabajo". La postulante bonaerense de Vamos por Vos opinó que los controles de precios y la restricción monetaria por sí misma no sirven para combatir la inflación. Abogó por empresas estatales que sean eficientes y, en la lucha contra el cambio climático, rechazó prohibir actividades. La paleta de elDiarioAR la sostuvo Ale Rebossio.

¿Cómo está el dólar? Para poder responder a esa pregunta Ale Rebossio estuvo hablando también con integrantes del equipo económico del gobierno y con economistas de consultoras privadas. La conclusión fue que el dólar oficial aún es competitivo, pero tiende a atrasarse con rapidez porque la inflación sube el doble. Si querés más precisiones, leelo acá.

El “departamento de sobornos” de Odebrecht giraba dinero a la Argentina desde 2006. Eran para garantizarse licitaciones por gasoductos y el soterramiento del Sarmiento. Las nuevas planillas y documentos surgen del material entregado en las últimas semanas por la Procuraduría Federal de Brasil al Ministerio Público de Perú. Toda la info la tiene, por supuesto, Emilia Delfino. En varios de los registros aparecen también pagos y destinatarios en clave por obras de otros países de la región.

Hay más de 45 millones de personas en el mundo al borde de la hambruna (y tres millones se sumaron este año). Los datos del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) son estremecedores. Por eso pidió ayuda financiera internacional para evitar una hambruna mundial, cuyo coste es de 7.000 millones de dólares.

Entrevista conjunta con Evo Morales y Álvaro García Linera. Alfredo Serrano Mancilla, autor del libro Evo: Operación Rescate entrevistó al ex presidente y al ex vicepresidente de Bolivia en su programa radial La Pizarra de la 750. "Es importante ser humanista, progresista, pero si no eres antiimperialista no eres revolucionario", afirmaron.Fiorito ahora, antes y después: patrimonio nacional, proyecto de museo y destino turístico. La reciente declaración de la casa natal del futbolista como patrimonio nacional acompaña los deseos de los vecinos del barrio que promueven la construcción de un centro cultural y un corredor maradoniano. Lo cuenta Andrés Burgo.

