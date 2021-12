Que la inflación real no arruine un buen presupuesto - 15/12/2021

“Que la realidad no te arruine un buen título”, me dijo el editor de la sección del matutino donde trabajaba en mi primera semana en la redacción. Me reí junto con él pensando que se trataba de una broma. Desde entonces lo único que cambió en el periodismo es la definición de buen título (ahora pesa más el posicionamiento en los buscadores o la capacidad de generar un click). “Que la inflación proyectada no te arruine un buen presupuesto”, es la frase equivalente para los equipos económicos de gobierno. Lo sabe Martín Guzmán, que el lunes defendió el 33% que incluyó en su proyección para 2022. La cifra está casi 20 puntos por abajo de las estimaciones de mercado y tiene como antecedente lo ocurrido este año, donde la inflación acumulada es de 45,4% a falta de un mes. Su presupuesto 2021 calculaba 29%.

Por fortuna para Guzmán los errores en las proyecciones ya tienen un meme. Es el del ex viceministro del BCRA y luego vicepresidente del Banco Nación, Lucas Llach, al que Twitter todavía le recuerda su proyección para 2018 de 10% ± 2. Ese año terminó con un 47,6%, la más alta al momento después de la hiperinflación alfonsinista.

¿Cómo se baja la inflación? Esa es una pregunta con tantas respuestas como economistas. Por eso Alejandro Rebossio abrió la agenda y empezó a consultar. En su nota opinan desde el oficialismo hasta Lacunza, Redrado y Milei. También Hagman, Álvarez Agis, Tetaz, Vanoli y el Centro Scalabrini Ortiz ofrecen sus recetas.

El jueves se vota el presupuesto en Diputados. El bloque del Frente de Todos formalizó el pedido de sesión para debatirlo. La gestión lleva la firma de Máximo Kirchner, que como recuerda Diego Genoud, fue uno de sus mayores críticos. Guzmán reconoció que su proyecto “es difícil que genere demasiado entusiasmo porque las necesidades sociales son inmensas y está diseñado en función de las restricciones que tenemos”. Para colmo, agrega, ayer el ministro recibió malas noticias desde Washington: el FMI señaló que por ahora no avanzará en la reducción de las sobretasas que cobra a los países endeudados como Argentina. El dato favorable es que al parece la oposición va a facilitar el tratamiento en la Cámara baja. Como explica Andrés Fidanza, el único debate en Juntos por el Cambio es como habilitar que el gobierno consiga su presupuesto sin pagar ellos ninguno de los costos en pugna: ni mostrarse demasiado colaborativos, ni demasiado intransigentes.

Máximo llega al PJ bonaerense: intento de cambio de piel y trinchera post 2023. El sábado asume la presidencia del partido, un proceso accidentado que le llevó un año concretar. Según explica Pablo Ibáñez, el PJ puede ser usado por el hijo de dos ex presidentes como instrumento de "descamporización". La organización que lidera es hoy su principal poder, pero también su debilidad a raíz de la estigmatización que arrastra.

Cuidate que suben los contagios: 4.555 nuevos casos en las últimas 24 horas. Es la mayor cifra en más de 100 días, ya que la última vez que se reportó un número superior fue el 2 de septiembre pasado, con 4.653 casos. La cartera sanitaria indicó que son 739 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías de 35,3% en el país y del 38% en la Área Metropolitana Buenos Aires. Ante esto, Córdoba adelanta el pase sanitario para la semana próxima.

El juez Alejandro Slokar, de Justicia Legítima, presidirá la Cámara Federal de Casación Penal en 2022. Slokar ya fue titular del máximo tribunal penal del país en 2016. En su elección por unanimidad se impuso en Casación el criterio que establece que existe un orden para llegar a la presidencia de ese cuerpo y que en esta oportunidad era su turno porque viene de ejercer la vicepresidencia primera. La oposición planteó reservas por que Justicia Legítima está asociada al kirchnerismo y Casación deberá revisar los fallos que dispusieron el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los imputados de las causas del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces.

Flybondi duplicará su flota de aviones. La empresa fundada en 2018 se reunió con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur y anunció que invertirá US$42 millones en cinco aviones nuevos para llevar la flota a 10. Para sus ejecutivos, el mercado aerocomercial argentino "está totalmente desatendido”. Según IATA, Latinoamérica lidera la recuperación del sector tras la caída por la pandemia. Por Delfina Torres Cabreros.

A todo ponele perritos

Mira mamá, soy Willy, libérenme aveda. pic.twitter.com/jiluJKUJcf — Dilo con perritos (@DiloConPerritos) 14 de diciembre de 2021

Hace rato ya les contamos que los perritos y los gatitos estadísticamente rompen todos los rankings de eficacia de contenidos en Internet. Saberlo no te hace menos permeable a su efecto y por eso hoy recomendamos la cuenta @Diloconperritos que publica maravillas como esta. Y claro, tiene su versión @dilocongatitoz.

El fiscal que investiga el asesinato de Lucas González imputó a policías por quemarlo con cigarrillos “mientras agonizaba”. Tuve que leer la nota tres veces para confirmar esta barbarie. El Ministerio Público pidió procesar por “torturas” a seis oficiales al considerar que Lucas fue quemado con un cigarrillo "mientras agonizaba" en el auto, al tiempo que sus amigos permanecieron esposados, tirados en la cinta asfáltica en calidad de detenidos y fueron sometidos a "actos de torturas". Antes había pedido la detención de otros ocho policías -un comisario inspector, un comisario, un subcomisario, dos principales, un oficial mayor, un oficial primero y un oficial- por "haber hecho insertar datos falsos en las actuaciones labradas" por la Policía Federal Argentina (PFA), como así también las "privaciones ilegales de la libertad" a los tres sobrevivientes y la "alteración" de los rastros y pruebas", detallaron los voceros.

Condenan a prisión perpetua a un expolicía por el femicidio de Úrsula Bahillo en Rojas. El expolicía Matías Ezequiel Martínez fue encontrado culpable por el "homicidio doblemente agravado por el vínculo, por alevosía y por femicidio" de Úrsula, que tenía 18 años cuando fue asesinada en febrero último. Úrsula fue asesinada de 15 puñaladas luego de denunciarlo varias veces por violencia de género, en la ciudad bonaerense de Rojas.

Imputaron al intendente de la localidad cordobesa de Anisacate por abuso sexual a una empleada municipal. La imputación es por "abuso sexual con acceso carnal calificado por el uso de arma continuado, abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual simple continuado y abuso de autoridad". La denunciante relató este martes a la TV de Córdoba que los abusos sexuales y otros delitos comenzaron hace 20 años.

Fabián Gianola fue citado a indagatoria por seis denuncias de abuso sexual. El próximo viernes, el actor fue citado a indagatoria por seis delitos de abuso. La pena va de 8 a 20 años de prisión.

Boca le ganó a Barcelona en los penales y se quedó con la Maradona Cup. En los 90 minutos del amistoso disputado en Arabia Saudita habían igualado 1 a 1. Ferrán Jutglá abrió la cuenta para el "Barsa" a los 5 minutos del segundo tiempo y lo empató Exequiel Zeballos (32m ST). Mirá este caño hermoso de Almendra a un jugador blaugrana con la sonrisa del Diego de fondo.

Viaje a la cuna de la Cajita Feliz de la infancia malcomida. La cajita feliz de McDonalds que hoy se vende en todo el mundo la creó Yolanda Fernández de Cofiño en Guatemala en 1978. El combo de hamburguesa, papas fritas, una gaseosa o un jugo, más postre y un juguete es la síntesis de azucares, grasas y la menos 577 miligramos de sodio. La historia del menú creado en un país con el 46,7%de niños desnutridos forma parte del especial de Bocado, la red de periodistas especializada en alimentación. Lo cuenta Paula Mónaco Felipe (Bocado - Guatemala).

