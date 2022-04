Desde lejos no se ve - 11/04/2022

“Acá todos queremos ‘trabajo genuino’, es lo que siempre pedimos y hemos llevado muchos proyectos para construir viviendas, escuelas, calles. Los planes son una medida de contención, pero lo que pasa es que la gente no puede esperar. El hambre y la miseria no esperan, los pibes no esperan”, le dice Lilian a Delfina Torres Cabreros mientras organiza en la sede de La Matanza del Polo Obrero la distribución de alimentos en los comedores de la zona oeste. Ella trabajó en la fábrica de Guaymallén hasta que la echaron en el 2001 y no volvió a conseguir un trabajo.

“Yo prefiero llevar a mis hijos al piquete y no dejarlos en mi casa, porque tengo la seguridad de que mi hijo está bien conmigo”, agrega Lorena, que además de recibir un programa del Estado trabaja como peluquera, barbera y depiladora. “Es cierto que en el acampe hacía frío, pero los chicos tienen frío en la casa también, eh. ¿Ustedes saben que a veces cuando hace frío se hacen fueguitos acá en las casas? ¿Saben cuántas casas se incendiaron por los braseros? La gente que tiene plata en eso no se fija. Además ahí en el acampe los ponemos en las carpitas, los contenemos, les damos todo para que estén calentitos”, detalla una de las vecinas a propósito de las críticas del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, y del legislador porteño libertario Ramiro Marra, que presentó un proyecto para “prohibir” la presencia de niñas y niños en piquetes.

En el ingreso a Baradero, a 180 kilómetros de la sede del Polo Obrero, está la estación de Servicio Puma adonde se detiene Mariano Marqués para cargar gasoil. “Veo una estación y paro a cargar por las dudas, es un dolor de huevos, pero tenemos miedo de quedar parados en casa o en cualquier lado”, le dice a Alejandro Rebosssio. Él transporta granos en su camión con acoplado y está en plena cosecha de soja y maíz. El miércoles había conseguido cargar en San Pedro 100 litros gasoil normal a su tanque de 700. Al día siguiente ya no consiguió más allí ese combustible, que vale $114 por litro, y sólo le ofrecieron el premium, a 145. Hoy Marqués es uno de los camioneros que participará del paro de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) para exigirle al gobierno que garantice la provisión del combustible que necesitan para trabajar y que se vio afectado por la escasez mundial producto de la guerra en Ucrania.

Las dos notas mencionadas arriba y publicadas este fin de semana en elDiarioAR dan cuenta de una realidad pocas veces contemplada por la mirada porteñocéntrica del país. Saludable ejercicio periodístico el de conocer antes de opinar en tiempos de crisis. Poco común, por cierto.

Hoy debuta la canasta de productos esenciales en comercios de cercanía y una oferta de frescos. A través de la Secretaría de Comercio se logró consensuar y agregar dentro de +Precios Cuidados una canasta complementaria de productos esenciales para comercios de proximidad, con 60 artículos de consumo masivo que se comercializarán en negocios de cercanía de todo el país a partir de este lunes

Este invierno habrá disponible un 6% más de gas natural de producción local. Lo informó el secretario de Energía, Darío Martínez, quien expresó que el incremento de producción de la cuenca neuquina “más que compensó el declino natural de las otras cuencas del país y lo propio ocurrirá en este invierno 2022”.

Nació Francisco, el hijo del presidente Alberto Fernández y de Fabiola Yáñez. La Primera Dama se sometió a una cesárea en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto la madre como el niño se encuentran en buen estado de salud. El propio presidente anunció la noticia en su cuenta de Instagram.

Escala la crisis entre Alberto y Cristina y ya hay línea de largada para una PASO grande del peronismo. Con Guzmán en el centro de los cuestionamientos del kirchnerismo crece el conflicto interno en el Frente de Todos. Cristina sin candidato para Economía y Alberto preocupado por lo que hace Kicillof. Con Capitanich arrancó la maratón del 2023 donde aparecen, además, Wado de Pedro, Sergio Massa y Omar Perotti. Por Pablo Ibáñez.

La tentación de Massa sobre un campo minado. Tras el coqueteo con Cristina Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados se mostró cerca de Alberto Fernández. Además dio de baja el congreso de su partido, para evitar un operativo clamor prematuro. El tigrense, entre el riesgo de ser una herramienta de desgaste al presidente y la tentación del 2023. “La conclusión dentro de su escudería es que la moderación lo hace crecer. Desde ese diagnóstico, el objetivo del diputado es profundizar ese perfil que los massistas bautizaron pragmatismo eficiente. Massa continuará haciendo equilibrio sobre un campo minado. Como si fuera un hijo culposo de padres separados”, plantea Andrés Fidanza .

Necesitado por la política, abandonado por la sociedad. “Quiso ser el catch all de la sociedad, terminó queriendo ser el catch all de la política”, resume Martín Rodriguez. “Si es más o menos creíble que el acercamiento entre Cristina y Massa se proyecte con solidez (y Dios sabrá con qué suerte), cabe esta pregunta a la luz de los ‘descubrimientos’ ideológicos de una parte del cristinismo frente a Alberto, ¿cuánto exploran ambos lados el repertorio de diferencias reales e ideológicas que existen entre unos y otros?”, advierte. “A la hora de las estrategias todos parecen hablar de tragar sapos. A la hora de gobernar muchos piden caviar ideológico”, recuerda Rodriguez. “Massa no tiene padrinos políticos. Tiene padrinos empresarios. Y eso explicará muchas cosas”.

El kirchnerismo se empantana en su reforma del Consejo de la Magistratura y el 15A haría volver todo a 2006. El oficialismo no cuenta con los votos necesarios en Diputados para dar sanción al proyecto aprobado por el Senado, que excluye a la Corte Suprema del organismo que designa y remueve jueces. Si no hay nueva ley antes del viernes 15, su composición volvería a ser de 20 miembros, como antes de la reforma impulsada por Cristina Kirchner. Por Mauricio Caminos.

Las “Medidas de Abrigo” para Manuela. Una beba de pocas horas de vida fue encontrada el miércoles en una pila de bolsas de residuos en Morón. La mujer que la dejó allí fue detenida e imputada por abandono de persona, mientras que su pareja declaró no estar al tanto del embarazo. La recién nacida fue bautizada por el personal de salud y se encuentra “en buen estado”. ¿Cuál es el accionar de los organismos del Estado en estos casos? Lo cuenta Ana Breccia.

“Las mujeres de la mafia son la verdadera herramienta para sacudir a las organizaciones mafiosas, pero los jueces no lo ven”, cuenta Paola Di Nicola Travaglini, jueza del máximo tribunal penal de Roma y especialista en violencia de género. Estuvo en Buenos Aires para exponer frente a jueces, fiscales federales y diputados sobre el rol de la mujer en la lucha contra las organizaciones criminales. En esta entrevista con Emilia Delfino se adentra en este capítulo silenciado en Italia y el mundo.

Macron y Le Pen se enfrentarán en la segunda vuelta tras el mejor resultado histórico de la extrema derecha. El actual presidente gana la primera vuelta con el 27,6% de los votos y se medirá en la ronda final dentro de dos semanas con la líder de ultraderecha, que bate un nuevo récord en unas elecciones francesas al obtener un 23,4%, y confirma la debacle de los partidos tradicionales

Francia: el mismo odio, la misma lluvia que en 2017 (o casi). El Análisis de Alfredo Grieco y Bavio

México decidió en un referéndum que AMLO termine su mandato. La votación estuvo lejos de alcanzar el número de votos que hubieran transformado el referéndum en vinculante (menos del 15%), sin embargo los resultados resultaron un espaldarazo a López Obrador. Los cómputos oficiales señalaban que 90,13% se pronunció a favor de la continuidad del jefe del Estado y 8,43% prefirió la revocación.

La loca historia del doble de Zelenski que escapó de Ucrania con la ayuda de los falsos Putin y Kim Jong-un. Umid Isabaev, conocido por su parecido a Zelenski, estaba atrapado entre las bombas de Kiev cuando recibió un mensaje del imitador de Kim Jong-un: “Tienes que salir de ahí”. Para hacerlo fue vital la asistencia del imitador del presidente ruso Vladimir Putin, quien vive en Breslavia y proveyó contactos para ayudarlo a salir del país. Hoy el doble de Zelenski se está instalado en Breslavia (Polonia), ciudad en la que reside el doble de Putin, con quien pretenden realizar usar la sátira como herramienta de lucha contra la guuerra. Notón contado por Vanesa Rodriguez.

Bono, Bruce Springsteen, Elton John y Ozzy Osbourne se suman a la campaña de Global Citizen en apoyo a refugiados ucranianos. Los artistas se sumaron a “Stand Up For Ukraine” , la iniciativa que la organización calificó como “la manifestación en redes sociales más grande del mundo para ayudar a los refugiados”, y siguieron así los pasos de otras figuras que ya habían emprendido algún tipo de acción, como el caso de Pink Floyd, que editó su primer tema en casi 30 años destinado a las víctimas ucranianas de la guerra.

Argentina fue subcampeona del mundo en el Mundial para personas con síndrome de Down. El seleccionado argentino de futsal para personas con síndrome de Down perdió este domingo 5 a 1 ante Brasil en el cotejo decisivo y finalizó en el segundo puesto en el Mundial que se disputó en Lima, Perú.

River venció con contundencia a Argentinos Juniors. El Millonario ganó con cuatro tantos de Suárez, Fernández, Quintero y Herrera, mientras que Ávalos y Villalba anotaron para los La Paternal, que terminaron el partido con 10 hombres.

Detuvieron a 150 barras de River en la previa del partido.

