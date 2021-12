No los une el amor, sino el FMI - 02/12/2021

Todos quieren un acuerdo. El gobierno lo repite en todo escenario que tiene disponible para despejar cualquier duda que pueda hacer más inestable la delicada situación económica del país. Ayer, por ejemplo, le tocó al jefe de Gabinete Juan Manzur en la conferencia Industrial de la UIA: “lo único que pedimos es que nos dejen crecer". Para la oposición “no existe alternativa de no acordar con el FMI”, explica Andrés Fidanza. No solo porque entre ellos hay algunos de los gestores del crédito que hoy asfixia al país, sino porque entienden que sin buenas relaciones con el exterior Argentina vería muy complicado su futuro, un tiempo en el que se ilusionan con volver a gobernar. Esta coincidencia en la necesidad de pagarle al Fondo es un requisito indispensable para avanzar, ya que cualquier acuerdo debe contar con el aval del Congreso. Pero igual podría no ser suficiente. Los cambiemitas quieren que se imponga una línea de austeridad que incluya un ajuste fuerte antes de 2023 para que el camino quede allanado al final de la gestión de Fernández, mientras Guzmán lo prefiere más gradual para no frenar la reactivación y darle chances al Frente de Todos de mantenerse en el gobierno. ¿Estas diferencias serán sustantivas a la hora de votar? Imposible saberlo, aunque el refrán advierte que el diablo está en los detalles.

En este contexto parte del equipo económico involucrado en la renegociación de la deuda con el FMI se subió a un avión rumbo a Washington para avanzar en las conversaciones. No viajó Martín Guzmán, quien ayer recibió el respaldo de la CGT y nos regaló algunas fotos que deberían ser meme. Ante un auditorio que dejó en evidencia la disparidad de género en el mundo sindical, el ministro aseguró que la Argentina "no va a firmar ningún acuerdo de ajuste".

Paro bancario contra la decisión del Santander de cerrar 100 sucursales. La asociación gremial de los bancarios anunció la medida de fuerza a nivel nacional por el cierre del 25% de las sucursales que el banco español tiene en la Argentina. De acuerdo a los datos del sindicato en base a los balances del propio banco: el Santander obtuvo ganancias netas en Argentina por 6.000 millones de pesos en 2020 y por 2.000 millones de pesos en el primer semestre de 2021. Un dato que aporta Diego Genoud y muestra la coincidencia de la dirigencia empresarial en el país es que el Santander está siendo representado en las negociaciones ante la cartera laboral por el estudio Funes de Rioja, “creado por el abogado que hoy está al frente de dos poderosas entidades empresarias, la Unión Industrial y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL)”.

Tucumán es la primera provincia en institucionalizar pase sanitario para eventos, gimnasios y recitales. El gobernador Osvaldo Jaldo anunció la medida para los espectáculos y celebraciones de “mayor riesgo epidemiológico”. Acreditará el esquema de vacunación con dos dosis.

Confirman tres casos de la variante Ómicron en San Pablo y sospechan de otros casos en Brasilia, Río y Belo Horizonte. Son todos casos de brasileños que llegaron al país provenientes del sur de África. El gobierno de Jair Bolsonaro optó por no tomar medidas restrictivas. Para los infectólogos, el reto ahora es determinar hacia dónde marcha la pandemia. Por Eleonora Gosman

El "líder" de los antivacunas de Italia contrajo Covid-19, cambió de idea y desde el hospital pidió "seguir la ciencia". Lorenzo Damiano tuvo que ser internado y recibirá el alta hospitalaria el jueves. Aseguró que, en cuanto pueda, se vacunará. "Ponte esta vacuna porque te salva la vida", dijo, remarcando que el inmunizador tiene que "compartirse" en todo el mundo.

Como irmãos: señales entre Fernández y Bolsonaro por el Mercosur, el FMI y un mega gasoducto. Compartirán la cumbre de presidentes del bloque de mediados de diciembre en Brasil. Los gestos de distensión se iniciaron en la última cumbre del G20 en Roma y siguieron con la visita de Gustavo Beliz y el vicejefe de Gabinete Jorge Neme a Brasilia. "Cambió el clima político", aseguran desde el gobierno en esta nota de Pablo Ibáñez. Resultó clave el reciente acuerdo sobre el arancel externo del bloque. Un gasoducto que una Vaca Muerta con el sur de Brasil, un ambicioso proyecto conjunto.

Macri “espió ilegítimamente” a los familiares de las víctimas del ARA San Juan y “utilizó esa información para tomar decisiones”. Así lo aseguró el juez subrogante de Dolores Martín Bava, quien decidió entonces procesar al ex presidente. Los principales referentes de Juntos por el Cambio rechazaron la medida y dijeron que se trata de persecución política.

#LaFoto de Olivos: el juez rechazó el planteo del Presidente de “inexistencia de delito”. Lino Mirabelli, magistrado responsable de la causa en San Isidro "concluyó que corresponde rechazar la excepción por falta de acción deducida por el Dr. Alberto Ángel Fernández", sostuvo en su escrito. Lo mismo había dictaminado el fiscal Domínguez de la semana pasada.

Eutanasia: ingresa un nuevo proyecto de ley en el Congreso y ya son dos los que podrían discutirse en 2022. Se llama "Interrupción Voluntaria de la Vida" y fue redactado por el senador radical por Mendoza, Julio Cobos. Considera dos modalidades para realizar el procedimiento. Los detalles los cuenta Victoria De Masi.

¿Por qué hay varias vacunas contra el coronavirus y ninguna contra el VIH? Tras casi cuatro décadas de investigación y decenas de iniciativas fallidas, aún no hay una vacuna preventiva, segura y eficaz contra el VIH. El éxito de las vacunas contra el coronavirus promete impulsar el sector con nuevas tecnologías y propuestas de financiamiento. Federico Kukso presenta cien fracasos y tres nuevas esperanzas.

A pedir de los policías. Por un planteo de los acusados, suspenden la reconstrucción del crimen de Lucas González. A los efectos de evitar futuras nulidades, el magistrado optó por tomar esa medida hasta tanto resuelva el planteo de la defensa que pidió que la diligencia no se lleve adelante si no estaban presentes los tres efectivos a quienes se les imputa el asesinato de Lucas. Familiares de Lucas y de las otras víctimas sobrevivientes plantearon que enfrentar a los chicos con los asesinos es revictimizarlos.

Doce presos se fugan por los techos de la comisaría de José León Suárez y recapturan a cuatro. El hecho ocurrió ayer a la madrugada en la seccional 4ta. de San Martín, ubicada en la avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas 1655, donde había alojados 51 presos, cuando la capacidad ideal de sus calabozos es de 12 personas.

“En el Mediterráneo tenemos el equivalente a dos guerras al año y no se habla de ellas”, plantea Oscar Camps, fundador de Open Arms, una ONG dedicada a asistir a quienes arriesgan la vida en el mar para llegar a Europa. De la postura de inacción total a la estrategia de "externalización" de fronteras. La entrevista es de Delfina Torres Cabreros.