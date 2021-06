A Pfizer no, pero a Bullrich sí - 28/06/2021

El presidente interpuso una demanda millonaria contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, a raíz de las declaraciones de la dirigente opositora cuando le atribuyó al Gobierno nacional la pretensión de obtener "retornos" para que llegue al país la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Pfizer. En caso de ganar el juicio, señaló su abogado Gregorio Dalbón, el mandatario donará los fondos al Instituto Malbrán.

Hablemos de vacunas.

La firma de un nuevo acuerdo con Sinopharm para la entrega de 24 millones de dosis entre julio y septiembre tranquilizó al gobierno nacional, que buscará completar los esquemas de vacunación de las personas de riesgo. Una cantidad apenas inferior tenía comprometida originalmente con AstraZeneca, pero el laboratorio anglo-sueco incurre aún en graves demoras que le valieron una investigación judicial. El jueves su sede local fue allanada pero la justicia no encontró las computadoras que buscaba. Emilia Delfino cuenta acá dónde está la información que quiere la fiscalía y cómo sigue la causa.

¿Se pueden mezclar vacunas?

Ana Breccia analiza la evidencia científica y relata las estrategias de otros países que ya combinan dosis de distintos laboratorios para mejorar la reacción inmune. ¿Sabías que Ángela Merkel es una de las que mezcló vacunas? Enterate más.

El negocio de la muerte.

Los funerales aumentaron un 40% en esta segunda ola de COVID. Las opciones más económicas empiezan en los 50 mil pesos y pueden llegar hasta los 600 mil. Nota de Juan Manuel Mannarino.

Los oficialismos siguen ganando en pandemia.

Ayer se desarrollaron los segundos comicios provinciales en pandemia y los resultados daban por ganador con un amplio margen al frente Cambia Jujuy del gobernador Gerardo Morales. Con estos números el dirigente radical busca posicionarse a nivel nacional dentro de su alianza política de cara a 2023. El 6 de junio ya había habido elecciones en Misiones donde también se impuso el oficialismo provincial encarnado allí por Oscar Herrera Ahuad, del Frente Renovador. Para los interesados en contrastar esta tendencia es imperdible el análisis de las primeras 80 elecciones realizadas en todo el mundo desde el inicio de la pandemia que hizo el politólogo Facundo Cruz en Cenital.

Se fue el finde, queda la rosca.

Por si no lo leíste, Diego Genoud repasó las estrategias de las dos alianzas electorales. Para el Frente de Todos lo esencial parece ser no dejar a ningún peronista afuera (así puede leerse incluso la aprobación de la adquisición de Edenor por Manzano). Para Juntos por el Cambio, agrega, se impone la máxima de ganarle primero a Macri para poder ganarle a Cristina después. Para eso, cuenta Andrés Fidanza, la jugada de Horacio Rodriguez Larrea parece ser “escuchar (al expresidente) sin ceder” con la idea de “mantener la unidad hasta que duela”. Pero tanta confianza se tiene el Jefe de Gobierno porteño que ya prepara su plan pospandemia para “conectar emocionalmente” con sus votantes: conciertos masivos y un espacio conmemorativo Covid. Lo detalla Federico Poore. Si te quedaste con ganas de más, te invito a leer este perfil de Sergio Berni que hizo Gabriel Sued y que ayuda a entender el rol que cumple el ministro de Seguridad bonaerense en el armado frentedetodista.

¿Cómo leer el acuerdo con el Club de París?

Para Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, haber estirado los compromisos de pago hasta marzo 2022 habilita a que no haya acuerdo con el FMI antes de las elecciones legislativas (noviembre). Eso implica que el gobierno tendrá caja para aumentar el gasto en el corto plazo. Pero al mismo tiempo asegura que las políticas expansivas tendrán una fecha de vencimiento.

Mira como se memea

Espero que el peso no se siga devaluando.



*El peso pic.twitter.com/XHHHS0lEIV — Marla Honda (@HondaMarla) 26 de junio de 2021

En su prolífica carrera actoral, Leonardo Di Caprio no tuvo aún el gusto de caracterizar a nuestro procer Manuel Belgrano. Sin embargo el billete de 10 pesos que lleva su busto fue intervenido para asimilarlo al meme del protagonista de Django habitualmente usado socarronamente. ¿Cuál es el origen del meme? Esta nota de Animal Político lo explica. Siguiendo el hilo llegué a Know your meme, una inmensa base de datos de memes en la que podés perderte por mucho tiempo (si entendés algo de inglés).

Las entrevistas del finde.

"Es necesario amplificar las voces de los sectores populares en nuestro espacio político", le dice María Migliore, ministra de Desarrollo Humano porteña, a Alejandro Rebossio.

“Cristina cita a Perón, pero no habla el lenguaje peronista”, le había dicho el recién fallecido ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, a Sofía Mercader en esta entrevista de 2014 hasta ahora inédita. A propósito de González, vale la pena leer la despedida que le hizo el guitarrista y compositor Juan Falú.

“La identidad es antialgoritmo”, plantea el DJ Hernán Cattaneo en esta entrevista de Victoria De Masi.

“Nunca vi en 30 años un Gobierno latinoamericano que se permitiera hacer lo que hace (el presidente de Nicaragua) Ortega”. Lo dice José Manuel Vivanco, director de Human Rights Watch para América, en esta nota de Sebastián Lacunza.

Columnas para todxs