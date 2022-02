¿Un poquito de quilombo sin romper nada? - 17/02/2022

“Escuchame fresco”, comenzaba el audio de whatsapp viralizado en octubre 2014 en el que una persona invitaba a su amigo a un fin de semana de excesos. En el mensaje, que recomiendo volver a escuchar para tener la primera media sonrisa del día, el personaje buscaba aliados para hacer “un poquito de quilombo sin romper nada”. Claro que la promesa parecía difícil de cumplir considerando los planes que el amante de la noche describía minuciosamente en la invitación.

"Si seguimos así, no nos va a ir bien", advirtió el lunes Máximo Kirchner en su estreno oficial como jefe del PJ bonaerense ante un auditorio de 40 dirigentes del partido. Para Pablo Ibáñez, el hijo de la vicepresidenta “no oculta, ni mucho menos, su desacuerdo con la Casa Rosada que personaliza -aunque no lo nombre de manera directa- en Martín Guzmán”. Su posición la resumió con una analogía frente a los referentes territoriales de la Provincia que ostenta el 40% del padrón electoral: "si un secretario de Obras Públicas de un municipio dice que va a hacer la obra en determinado tiempo y con determinados costos, y no la hace, ¿qué pasa? Se tiene que ir". Aunque no mencione las iniciales, el planteo es bastante elocuente. Pero se choca con la frase más repetida en el Frente de Todos desde septiembre del año pasado y que el propio Máximo esbozó el lunes: “unidad hasta que duela”.

¿Puede el presidente del PJ Bonaerense despegarse del acuerdo con el FMI pero no del gobierno? ¿Cómo queda La Cámpora, organización que integra y que cuenta con varios funcionarios en la primera línea de gestión, en este conflicto? ¿Existe en política el mundo prometido al fresco donde se puede hacer “un poquito de quilombo sin romper nada”? Todos los detalles de la interna abierta del FdT en esta nota.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

"Adelanto mi voto positivo, no tengo dudas sobre la letra chica”, aseguró el senador Pablo Yedlin. Contra los reparos del jefe del bloque José Mayans, y a diferencia de los “letrachiquistas”, el representante tucumano adelantó su apoyo al entendimiento con el Fondo. "Con lo que nos dijo Guzmán sobre la carta de entendimiento, está todo bastante claro”, afirmó en diálogo con Andrés Fidanza y el equipo de Redacción IP. También tomó distancia de la posición de Máximo: “Admiro su manera de ver la política en muchos sentidos (...). Pero creo que es un momento para estar lo más juntos posible, entre nosotros y con la oposición. Para intentar construir la confianza suficiente para salir de esta situación gravísima”.

"Si pensamos que ambientalismo es sinónimo de prohibir cosas, estamos en el horno", plantea Matías Kulfas. El ministro de Desarrollo Productivo apunta contra las organizaciones que “son efectistas en generar terror en base a información falsa”. Según su punto de vista, todas las actividades tienen un margen de riesgo y no por eso se descartan. “No existen los sectores contaminantes, sino las tecnologías contaminantes o los malos empresarios”, agrega en esta entrevista de Delfina Torres Cabreros.

Feletti busca intervenir en el mercado de alquileres: encabezó la primera reunión con inmobiliarias e inquilinos. El secretario de Comercio Interior señaló que hay falta de oferta e "incertidumbre" para los inquilinos. Planteó buscar mecanismos para que más viviendas se vuelquen a la renta.

Las contradicciones del Presidente y las preguntas que no respondió en el juicio a Cristina. Alberto Fernández declaró esta semana en la causa que investiga posibles delitos en la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Despegó a la vicepresidenta de las imputaciones de presunta administración fraudulenta y asociación ilícita. Pero contradijo los dichos que él mismo había vertido sobre la adjudicación de obras en Santa Cruz en sus años de opositor al cristinismo. Emilia Delfino cuenta los pormenores de la declaración presidencial y recupera sus definiciones sobre la cartelización, los roles de De Vido y López y cómo conoció a Báez.

Cuadernos: a pesar de un nuevo rechazo de Casación Penal, la defensa de Cristina insistirá en su sobreseimiento. La vicepresidenta sufrió un revés judicial al ser rechazado un pedido que realizó a la Cámara Federal de Casación Penal en la denominada “Causa de los cuadernos” por la cual será enviada a juicio oral y público. Desde la defensa aseguran que apelarán y hasta plantean llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Después nos preguntamos: ¿dónde me contagié?

Murió Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort: cayó desde el balcón de su departamento de Belgrano. Tenía 62 años y era el tutor legal de Martita y Felipe, hijos del empresario mediático fallecido en 2013. La policía investiga lo sucedido bajo la hipótesis de un suicidio. En una semana los chicos cumplían 18 años y se terminaba la tutela de Martínez.

Facundo Jones Huala no se presentó ante la Justicia chilena y está prófugo. El gobierno de Chile informó que Facundo Jones Huala no se presentó ante la Justicia luego de que un fallo le revoque su libertad condicional y lo declaró prófugo. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, admitió que desconoce su paradero.

Al menos 38 muertos por derrumbes e inundaciones tras fuertes lluvias en Petrópolis, Brasil. La ciudad, ubicada a unos 70 kilómetros de Río de Janeiro, llegó a acumular 259 milímetros de lluvia en seis horas en la tarde y noche del martes.

Meu amigo Putin. Con la mira en su reelección, Bolsonaro visitó a Putin, lo llamó “amigo” y dijo que Brasil “es solidario con Rusia”. Fue recibido por el presidente ruso en el Kremlin. Dijo que comparten “valores comunes como la creencia en Dios y la defensa de la familia”. Y pidió "paz en el mundo", en el contexto de la tensión por Ucrania. Bolsonaro busca proyección internacional y consolidar votos de sectores medios y altos para las elecciones de octubre.

Bonus track