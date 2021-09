Me voto encima - 10/09/2021

Soy un privilegiado. Pertenezco a una generación que vivió toda su vida en democracia. Cuando nací mi papá tenía 28 años y mi mamá 29. Ya se habían recibido de contadores, pero apenas habían podido votar una vez: en octubre de 1983 tras la última dictadura militar. Mi viejo bromea que incluso los acompañé, porque ya andaba nadando en el líquido amniótico del vientre de mi vieja. Quizás de ahí se explique esa alegría que siento cada día de elecciones.

El domingo tenemos una nueva chance de expresar nuestra opinión y de conocer la de los demás; de ejercer un derecho que muchos no tuvieron y que a veces parece que algunos subestiman (incluso entre lxs que se presentan como candidatxs en estos comicios).

Serán las quintas elecciones del año (después de las de Misiones, Jujuy, Salta y Corrientes). En todas, como muestra este análisis del politólogo Facundo Cruz, se registró una caída en la participación mayor a 8 puntos porcentuales respecto del promedio calculado desde el regreso a la democracia. Hay muchas posibles explicaciones, pero todas se cruzan con la misma reflexión: cómo hacer para transmitir lo afortunados que somos. Vivimos el período más largo sin interrupción golpista en la historia argentina.

Asi que a dos días de la primera elección con Infusión en sus correos solo quiero desearles que disfruten un lindo día expresión popular.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Alberto con Cristina. Ahora sí, se terminaron los actos públicos de campaña. El Frente de Todos eligió hacer el último en Tecnópolis, adonde concentró a todas sus figuras de gobierno. Los principales oradores fueron Alberto y Cristina Fernández, que destacaron la reacción del Estado ante la pandemia y contrastaron con lo que hizo Cambiemos cuando estuvo en la Rosada. Pero la vice eligió terminar su discurso con un llamado al compromiso colectivo: “El país necesita mucha responsabilidad institucional de los que gobiernan, pero también de la oposición, de los medios, de los sindicatos y de los empresarios. Porque un país no se salva solo y es la discusión que tenemos dar, de cara a la gente y de cara a la historia".

Santilli con Larreta (sin Macri ni Vidal). "El colo” no recogió el guante en su cierre de campaña realizado en La Plata. Duplicó la apuesta y jugó un pleno al voto castigo. Aseguró que el gobierno “liberó a miles de delincuentes y encerró a los ciudadanos”. Los acusó de dejar a los argentinos “empobrecidos, cansados, hartos y con bronca”. Terminó planteando que “cuando vino la vacuna, se adelantó en la fila”.

¿Sabés dónde votás? Ojo porque cambiaron muchas sedes. Fijate acá por las dudas.

Los otros peronismos que van a las urnas. Pablo Ibáñez hace un repaso por los candidatos históricamente asociados al peronismo que van por fuera de la lista del Frente de Todos, adonde se integró el PJ oficial. Guillermo Moreno, Florencio Randazzo, Miguel Saredi y Santiago Cúneo. ¿A qué votantes le apuntan, de dónde se nutren y qué los diferencia del Gobierno? El particular retorno del Partido Laborista y un sindicalista que fue socio de Sergio Massa.

En las redes perdieron todos. Un informe reveló escaso protagonismo de los candidatos y otros dirigentes en la conversación general. En Twitter, “la clase política” representó apenas un 0,3% del total de las interacciones. La salud se ubicó en el primer lugar entre los temas de interés, por encima de cuestiones habituales en campaña como la economía, la seguridad y/o la corrupción. Lo cuenta Barbara Komarovsky.

¿El lunes vamos a hablar de resultados? Alejandro Grimson, Nicolás Tereschuck y Abelardo Vitale son especialistas en comunicación política y trabajan actualmente en la Jefatura de Gabinete de la Nación. En este artículo analizan el discurso político y mediático de los últimos días (vale también para los últimos años) y advierten sobre “las operaciones de encuadre que tergiversan los datos (y) pretenden que la gente crea que esa es la realidad, para así incidir sobre las consecuencias”.

“Ruidos preelectorales” en el dólar La definición corresponde al ministro de Economía, Martín Guzmán, que advirtió sobra las “tensiones” que ocurren en estas fechas en el mercado de capitales. El blue retrocedió ayer 50 centavos y cerró en $186,50, después de cinco jornadas de suba.

“De la pobreza no se sale con planes sociales”, le dijo el director de Economía Social, Pablo Chena, a Delfina Torres Cabreros. El funcionario del ministerio de Desarrollo Social propone "ordenar" la economía popular, terreno desconocido incluso para el Estado, y hacerla productiva.

Vamos a volver (a ser unicornios). Así lo asegura Paula Cristi, gerenta general de Despegar, en esta entrevista de Alejandro Rebossio. "Tenemos todos los factores para volver a la capitalización de mercado por encima de US$ 1.000 millones”, asegura la máxima ejecutiva de la compañía de viajes para la Argentina y Uruguay. Habla sobre la aceptación de la sindicalización del sector y la búsqueda de 200 empleados locales.

Se buscan voluntarios para un estudio de vacuna combinada contra la COVID y la gripe. Es un estudio argentino que empezará dentro de dos o tres meses y que necesitará unos 3000 valientes. Los ensayos están a la espera de la autorización de ANMAT y serán de fase 3, organizados por distintos laboratorios de Estados Unidos. También incluyen la inmunización contra el virus sincitial. Lo cuenta Julieta Roffo.

Memessi

Me quebré primero en la entrevista por TV apenas terminó el partido. Messi tenía media cara tapada por el barbijo y el sonido ambiente no ayudaba, pero la voz cortada y los ojos vidriosos fueron suficiente. De nuevo me ablandó con este video en el que se lo ve solo en el medio de la cancha y no puede parar de llorar. Me acordé también de este otro video en el que sus compañerxs se le tiran encima cuando el arbitro pita el final de la Copa América. Pero como decía el comandante Fort: “basta, chicos”. Subamos un poco que el día recién empieza. Estuve embriagándome un poco de Messi por la noche y me di cuenta de que quiero ser De Paul. Fijate como el tipo se posiciona siempre al lado de Lionel. Podría hacer todo el niusleter hablando de Messi, asi que mejor dejo aca. Pero les regalo para terminar el video que más me gusta: el que compila imágenes del 10 con el texto de Hernán Casciari “Messi es un perro” leído por el mago Jansenson. Los 10 minutos mejor invertidos del día, sin dudas.

La canonización que Messi merecía. Asi lo definió Andrés Burgo en esta nota urgente apenas terminada la goleada. La selección masculina “está tan en onda verde que ganó tres veces en una misma noche: por el 3-0 a Bolivia, por el regreso del público a la cancha y por las lágrimas de Lionel Messi”.

INjusticia perseguirás. La Corte falló en contra de su jurisprudencia y condenó a un preso por la tenencia de 16 porros para consumo personal que le encontraron en su celda. El mismo tribunal, con otra composición, había definido que el consumo en pequeñas cantidades no es punible. El fallo fue dividido: Maqueda, Highton y Rosatti votaron a favor de la condena y Lorenzetti y Rosenkrantz en contra. Los jueces disidentes entendieron que se opone a los históricos fallos Arriola y Basterrica.

Rosario en la mira: 17 asesinatos en 15 días. Al igual que hace un año y medio la ciudad santafesina recibirá tropas federales para ayudar a las fuerzas de seguridad a controlar la ola de homicidios. El problema de la violencia es crónico, explica Silvina Tamous de El Ciudadano en esta nota.

Bonus track