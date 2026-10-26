Qué sabemos del virus shamonda, que afecta al ganado y contagió por primera vez a un ser humano

Francia comunicó este jueves que un hombre murió contagiado por el virus shamonda, una enfermedad que afecta principalmente al ganado y que transmiten unos mosquitos. Aunque por ahora no está claro que el virus haya provocado su muerte, si se confirma el contagio será el primer caso en el que el shamonda –un virus originario de Nigeria en los años 1960– pasa de animales a humanos. El virus se está extendiendo por varias zonas de Europa aunque las autoridades insisten en que no supone un riesgo para la población.

¿Qué pasó en Francia?

El paciente que murió en Francia empezó a presentar síntomas el 23 de septiembre y falleció dos semanas después. Tras unos análisis se detectó presencia del virus en una muestra de líquido cefalorraquídeo, el fluido que rodea el cerebro y la médula espinal. La variante es la misma que se había detectado ya en Suiza. Francia dijo que abre ya mismo una investigación y el El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) hará seguimiento del caso.

¿El paciente tenía otras dolencias? ¿Está confirmado que murió por el virus?

No está confirmado que el virus Shamonda causara la muerte. El paciente tenía una enfermedad grave y sufría una inmunodepresión severa, es decir, tenía el sistema inmunitario debilitado, lo que le predisponía a contagiarse de un virus.

Según el Ministerio de Agricultura español, los datos clínicos del pacientes sugieren que hay una relación entre el virus y los síntomas que tuvo el paciente, aunque los expertos insisten en que eso no implica que el virus fuese la causa de su fallecimiento.

¿El virus se transmite o no a humanos? ¿Cómo se propaga?

Este es el primer caso documentado de infección humana por el virus shamonda, pero ahora hay que investigar si ese virus tiene capacidad para provocar síntomas en personas sanas y cuánto puede propagarse.

El virus afecta sobre todo al ganado, principalmente a las vacas, y se transmite por la picadura de unos mosquitos conocidos como Culicoides o jejenes, que también propagan otras enfermedades entre animales. No hay datos de que haya un contagio entre animales, siempre necesita la intervención de estos mosquitos. Los expertos recuerdan que el contacto entre personas no provocan el contagio del virus.

La principal hipótesis de las autoridades francesas es que el paciente contrajo la infección por la picadura de uno de estos insectos en el este de Francia, donde se había constatado la circulación del virus durante la primavera y el verano.

¿Cómo afecta al ganado? ¿Qué les hace?

En las vacas, el virus shamonda provoca fiebre, diarrea y una disminución de la producción de leche. Normalmente los síntomas son leves y transitorios –de cinco a siete días–, y sobre todo implican pérdidas económicas para las explotaciones ganaderas. Cuando impacta en un grupo de vacas, lo normal es que acabe contagiando a toda la manada.

Hay casos en los que la enfermedad también puede ocasionar problemas más graves en otras especies. En Francia, algunas ovejas infectadas sufrieron malformaciones congénitas graves en los corderos, como deformidades en las extremidades y alteraciones en el desarrollo de la mandíbula.

¿Tenemos que tener miedo a que se propague?

No hay ahora mismo motivos para tener miedo. Solo hay un caso de infección humana y en una persona con una grave inmunodepresión. No hay pruebas de que el virus provoque enfermedades de forma generalizada en humanos ni de que pueda transmitirse de persona a persona.

No obstante, todavía existen incógnitas. José Francisco Ruiz Fons, investigador del CSIC, explicó al SMC que los bunyavirus, la familia a la que pertenece shamonda, tienen una elevada capacidad de cambio genético. Algunos pueden intercambiar material genético con otros virus relacionados, lo que podría modificar su capacidad de infectar a diferentes especies.

¿En qué zonas de España hay presencia del virus?

El Ministerio de Agricultura emitió el jueves un comunicado en el que afirma que hay presencia del virus en explotaciones de ganado bovino de seis provincias españolas: Córdoba, Toledo, Ávila, Madrid, Girona y Cantabria.

En las cinco primeras se detectó el virus Shamonda tipo 1, mientras que en Cantabria se identificó el tipo 2. La confirmación más reciente se produjo el 20 de octubre en Girona, donde se localizaron tres explotaciones de vacuno de leche afectadas.

Los positivos se identificaron mediante el sistema de vigilancia pasiva, es decir, a partir de la investigación de animales que presentan síntomas compatibles con la enfermedad.

¿Qué se va a hacer ahora?

Ahora hay que esclarecer cómo se produjo la infección en Francia y determinar si el virus tuvo un papel en el fallecimiento del paciente. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está colaborando con las autoridades francesas.

En España, el Ministerio de Agricultura mantiene la vigilancia de las explotaciones ganaderas afectadas, pero por el momento insisten en que no hay riesgos para la población general.

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