El “Pity” Álvarez vuelve a los escenarios

Después de siete años sin pisar un escenario, Christian “Pity” Álvarez sorprendió este viernes 8 de agosto con una noticia que nadie esperaba: el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados dará un show el próximo 5 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield. El anuncio, cargado de simbolismo, marca su regreso a la música y a la vida pública luego de atravesar un extenso proceso judicial por homicidio que lo mantuvo alejado de la escena.

El músico eligió un canal inédito para dar la primicia: inauguró su cuenta de Instagram con un video en el que se dirigió a sus seguidores. “Voy a decirles oficialmente que vamos a estar el 5 de diciembre en el estadio Vélez, y que antes de eso vamos a presentar un tema muy lindo que grabamos y espero que lo disfruten. Muchas gracias por el aguante”, expresó, visiblemente distendido y con una sonrisa que parecía anunciar un nuevo capítulo en su vida artística.

El regreso no solo tiene un peso emocional para sus fanáticos: es también la primera vez que Álvarez vuelve a un estadio desde que, en julio de 2018, fue detenido y procesado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, un vecino del barrio porteño de Villa Lugano. Pasó casi tres años en la cárcel de Ezeiza, hasta que en 2022 obtuvo prisión domiciliaria por problemas de salud mental, según determinó el Cuerpo Médico Forense. Un año más tarde, el juicio oral fue suspendido y el Tribunal Oral y Correccional N° 29 levantó todas las restricciones, devolviéndole la libertad plena.

La última presentación en vivo de Álvarez había sido en Tucumán, meses antes de su detención. En abril de 2018 se esperaba una reunión de Viejas Locas en Buenos Aires, pero el show se canceló a último momento. Recién a fines de 2024 volvió a aparecer públicamente con el videoclip de Pesar, un tango de Daniel Melingo que grabó en una versión propia.

Ahora, con fecha confirmada en Vélez y la promesa de un estreno musical previo, el “Pity” se prepara para reencontrarse con un público que, pese a todo, lo siguió esperando. Un regreso que parecía improbable, pero que ya tiene día, lugar y la fuerza de una historia que no deja de sorprender.

MM con información de agencias.