Bandonegro, el cuarteto polaco que renueva el tango desde Europa, presenta Tanuevo en Buenos Aires

El tango, ese lenguaje musical profundamente argentino y cargado de historia, sigue expandiéndose y reinventándose más allá de sus fronteras. El cuarteto polaco Bandonegro , uno de los referentes internacionales del nuevo tango, llega a Buenos Aires para presentar Tanuevo , su más reciente disco grabado en la capital argentina junto a figuras emblemáticas del jazz nacional.

Con una formación que combina la pasión y la precisión de músicos jóvenes formados académicamente en Europa, Bandonegro está compuesto por Michał Główka en bandoneón, Jakub Czechowicz en violín, Marcin Antkowiak en contrabajo y Marek Dolecki en piano. Para esta producción, contaron con invitados de lujo: Daniel “Pipi” Piazzolla en batería y Lucio Balduini en guitarra eléctrica, dos artistas clave de la escena porteña.

Un puente cultural que une Europa y Buenos Aires.

Desde sus inicios en 2010, cuando se conocieron en la escuela primaria en Polonia, los integrantes de Bandonegro se dejaron fascinar por la música de Astor Piazzolla, símbolo máximo del tango moderno. “Nos cautivó su valentía artística, su forma de vivir y su actitud intransigente”, afirma Marcin Antkowiak, contrabajista y compositor del grupo. Para ellos, el tango no es solo Piazzolla, sino un universo enorme de estilos y tradiciones que decidió explorar y hacer suyo.

Para Michał Główka, bandoneonista del cuarteto, ese primer vínculo con el tango fue la puerta de entrada para sumergirse en una cultura musical que nunca imaginaron hasta entonces: “Astor Piazzolla nos conectó con el tango. Después empezamos a retroceder en la historia para descubrir sus raíces y nos absorbió por completo”.

Tanuevo : una evolución sonora con raíz europea

El disco Tanuevo representa para Bandonegro la evolución natural de su obra y su compromiso por hacer del tango un lenguaje universal e intercultural. “Este álbum es nuestro manifiesto: así vemos el tango hoy”, explica Antkowiak. “No rompemos con nuestro estilo anterior, sino que lo expandimos. Salimos a explorar nuevas aguas”, añade Główka.

Grabar en Buenos Aires junto a músicos argentinos fue una experiencia fundamental para ellos. “El intercambio cultural es clave: no queremos solo tocar el tango, sino entenderlo y construirlo desde su base”, destaca Antkowiak. La colaboración con Pipi Piazzolla y Lucio Balduini aportó frescura y profundidad a su sonido, transformándolo en algo más universal.

Para Główka, lo nuevo en Tanuevo es precisamente la perspectiva europea desde la que abordan el género, sin pretender copiar el canon, sino tratar al tango como un idioma vivo: “No crecimos en la cultura del tango; lo incorporamos con el tiempo, más como una proyección imaginada que como una realidad viva”.

El bandoneón: nostalgia y reinvención

Aunque el bandoneón conserva su carácter nostálgico, para los músicos de Bandonegro sigue siendo un instrumento con capacidad para reinventarse y abrirse a nuevas expresiones. “Esa es su alma, pero eso no le impide explorar nuevos sonidos”, asegura Główka.

Buenos Aires, la cuna y el pulso del tango

Tras su primera visita en 2019, donde tocaron en numerosas milongas, Bandonegro se sintió cálidamente recibido por la escena local. “Teníamos miedo de cómo reaccionarían los argentinos, pero tras el primer tema desapareció. La respuesta fue entusiasta, con los brazos abiertos”, recuerda Główka. Ahora esperan que la presentación de Tanuevo sea igual de intensa o incluso mejor.

Para Antkowiak, la distancia geográfica les permite ver con claridad el tango como un espejo de la nostalgia y pintar emociones intensas en sus composiciones. “Me inspiran Piazzolla y Pugliese: escribo partituras precisas que dejan espacio para la emoción, no para el azar. La distancia me ayudó a captar los valores universales de esta música, que no conoce fronteras”.

Cuándo y dónde verlos en vivo

Bandonegro se presentará en vivo el miércoles 11 a las 20 horas en Bebop Club , ubicado en Uriarte 1658, Palermo, CABA. Las entradas se consiguen desde $14.000 a través de www.bebopclub.com.ar , en la boletería del club de martes a domingos de 17 a 20, o en puerta el día del show.

Este concierto promete ser una oportunidad única para ver en acción a una agrupación que no solo interpreta tango, sino que lo reinventa desde una perspectiva fresca, europea y profundamente respetuosa de la tradición.