Booker Prize internacional 2024: el premio fue para la escritora alemana Jenny Erpenbeck

La escritora alemana Jenny Erpenbeck fue elegida ganadora del prestigioso Booker Prize internacional que distingue a lo mejor de la literatura traducida al inglés. Fue por su novela Kairos.

Con expectativas este año desde la Argentina porque entre los finalistas estaba la escritora entrerriana Selva Almada con su libro No es un río (Not a River en la traducción que compitió), la ceremonia tuvo lugar este martes en Londres.

La lista corta con los seis finalistas estaba integrada por los siguientes autores y libros: Not a River, de Selva Almada, traducido del español por Annie McDermott; Kairos, de Jenny Erpenbeck, traducido del alemán por Michael Hofmann; The Details, de Ia Genberg, traducido del sueco por Kira Josefsson; Mater 2-10, de Hwang Sok-yong, traducido por del coreano por Sora Kim-Russell y Youngjae Josephine Bae; What I’d Rather Not Think About, de Jente Posthuma, traducido del holandés por Sarah Timmer Harvey; y Crooked Plow del brasileño Itamar Vieira Junior, traducido del portugués por Johnny Lorenz.

Considerado por los especialistas como uno de los premios literarios más importantes del mundo, el Booker Prize es un galardón que distingue obras traducidas al inglés y reconoce tanto a los autores como a los traductores. En ediciones anteriores, el premio tuvo como finalistas a autoras argentinas como Claudia Piñeiro, Mariana Enriquez y Gabriela Cabezón Cámara.

AL