Cómo es el libro de Selva Almada que compite por el prestigioso Booker Prize internacional

La cuenta regresiva llega al final: hoy se entrega en Londres el prestigioso Booker Prize internacional que distingue a lo mejor de la literatura traducida en inglés. Entre los seis finalistas se encuentra la escritora argentina Selva Almada, que fue elegida por la traducción de su novela No es un río (Not a River), publicada originalmente en español por el sello Random House y convertida al inglés por la traductora Annie McDermott para la editorial Charco Press.

El galardón de origen británico, uno de los más importantes para escritores y traductores de todo el mundo, se entregará este martes en un museo londinense y se revelará a partir de las 17.30 en la Argentina. Almada ya se encuentra en la capital británica para asistir a la ceremonia, que se transmitirá por streaming en los canales oficiales de los organizadores del premio.

No es un río es una novela breve e intensa. Ubicada en algún paraje litoraleño, entre el calor, la naturaleza impiadosa y los animales ocultos en un monte lleno de misterios, cuenta la historia de Enero y el Negro, dos hombres que llevan un adolescente llamado Tilo a pescar a una isla cerca del pueblo en el que viven. Tilo es hijo de Eusebio, un amigo de la dupla que murió tiempo atrás en circunstancias que la novela intentará desentrañar.

Con un enorme oído para capturar las palabras y los sonidos que rodean a sus personajes, Almada construye una historia en la que no faltan ensoñaciones, intrigas y fantasmas que se fusionarán para tramar una historia donde conviven el pasado y el presente.

Aunque hay mujeres y son muy importantes para el desarrollo de No es un río, la narración indaga en particular en el universo masculino. Y lo hace especialmente en la forma en la que se anudan los vínculos entre varones, muchas veces entre el silencio y una crueldad solapada.

Según sus propios editores, con No es un río, la escritora completa la llamada “trilogía de varones”, inaugurada con El viento que arrasa –adaptada recientemente al cine por la directora argentina Paula Hernández– y seguida por Ladrilleros, ambas también traducidas al inglés por Charco Press.

Selva Almada nació en Entre Ríos, en 1973. Es autora, entre otros, de los libros de cuentos Los inocentes (2019) y El desapego es una manera de querernos (2015); el diario de filmación El mono en el remolino. Notas del rodaje de Zama de Lucrecia Martel (2017) y de la crónica de no ficción Chicas muertas (2014). Entre sus novelas se encuentran las novelas No es un río (Random House, 2020), Ladrilleros (Mardulce, 2013) y El viento que arrasa (Mardulce 2012). Su obra ha sido traducida, al inglés, francés, alemán, holandés, portugués, turco y sueco.

Annie McDermott, en tanto, fue la encargada de traducir No es un río al inglés para Charco Press. Es traductora del español y del portugués al inglés. Ha traducido, entre otros, libros de Mario Levrero, Ariana Harwicz, Brenda Lozano, Fernanda Trías y Lídia Jorge. Por su trabajo con Ladrilleros quedó finalista del Premio Warwick a escritoras mujeres traducidas al inglés. En la actualidad vive en Hastings, Reino Unido.

El premio

Además de la escritora argentina, quedó seleccionado otro latinoamericano, el escritor brasileño Itamar Vieira Junior, por su libro Arado torcido –Crooked Plow– traducido del portugués por Johnny Lorenz.

La lista corta se completa con los siguientes autores y libros: Kairos, de Jenny Erpenbeck, traducido del alemán por Michael Hofmann; The Details, de Ia Genberg, traducido del sueco por Kira Josefsson; Mater 2-10, de Hwang Sok-yong, traducido por del coreano por Sora Kim-Russell y Youngjae Josephine Bae; y What I’d Rather Not Think About, de Jente Posthuma, traducido del holandés por Sarah Timmer Harvey.

Considerado por los especialistas como uno de los premios literarios más importantes del mundo, el Booker Prize es un galardón que distingue obras traducidas al inglés y reconoce tanto a los autores como a los traductores. En ediciones anteriores, el premio tuvo como finalistas a otras autoras argentinas, como Claudia Piñeiro, Mariana Enriquez y Gabriela Cabezón Cámara.

Según anunciaron los organizadores del galardón en su página oficial, la ceremonia del anuncio del libro ganador de 2024 se hará este 21 de mayo en el museo Tate Modern de Londres y será transmitida por streaming a partir de las 21.30 hora local (las 17.30 en Argentina).

