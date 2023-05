Cinco series muy esperadas que vuelven: fechas de estreno y lo que se sabe de los protagonistas

En medio de una temporada de series que está mostrando un buen nivel entre los clásicos, los finales de producciones con gran convocatoria de público (con Succession a la cabeza, Barry y Ted Lasso) y los estrenos, durante los últimos días se empezó a revelar que algunos programas muy esperados, que habían sido anunciados para 2023, ya tienen fecha y volverán en los próximos meses.

A la vez hay otros, como ocurre por ejemplo con la nueva temporada de Stranger Things, que quedaron postergados por el paro convocado por los guionistas de los Estados Unidos que decidieron en las últimas semanas plantarse ante los estudios y plataformas para reclamar mejores condiciones salariales.

A continuación, un repaso por algunas de las producciones que regresarán a las distintas pantallas, novedades de sus protagonistas y curiosidades que se empezaron a conocer sobre las nuevas temporadas.

1. And Just Like That. Apenas cinco fotos (todas muy parecidas, con una pareja reconocible caminando de la mano en el medio de una calle neoyorquina) desataron una ola de alegría y especulaciones a comienzos de este año. Es que, tal como reveló la cuenta oficial de Instagram de And Just Like That, la continuación de la recordada Sex & The City, habían empezado los rodajes de la segunda temporada de la saga. La novedad que provocó gran expectativa entre los fanáticos de todo el mundo fue que los protagonistas de esas escenas eran Carrie (Sarah Jessica Parker) y su antiguo novio de la juventud, el carpintero Aidan (John Corbett).

En las últimas semanas, los productores del programa ofrecieron un tráiler y ya pusieron fecha: And Just Like That volverá a las pantallas el jueves 22 de junio. Ese día, tanto en HBO como en HBO Max, se estrenarán dos episodios y desde entonces se irá lanzando uno por semana.

Algunos sitios especializados de los Estados Unidos revelaron que el personaje de Aidan, muy recordado por el público por los vaivenes en la relación que mantuvo con la protagonista, será clave en esta nueva entrega de la serie.

Tal como ocurrió en la primera temporada, el elenco se completa con Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York), Sara Ramírez (Che Diaz), Mario Cantone (Anthony Marentino), David Eigenberg (Steve Brady) y Evan Handler (Harry Goldenblatt), entre otras y otros.

Estrenada en 2021 con gran expectativa en todo el mundo, And Just Like That fue la vuelta –aunque con el elenco incompleto– de una serie icónica de finales de los ‘90. Ahora las amigas que encabezan la tira rondan los 50 años y se enfrentan con nuevos conflictos en un mundo atravesado por cambios sociales y culturales.

Los dos primeros capítulos de la segunda temporada de And Just Like That llegarán a las pantallas de HBO y HBO Max el 22 de junio.

2. Black Mirror. Se trata de uno de los regresos más esperados: la última temporada fue lanzada en 2019 con apenas tres episodios y desde entonces no hubo noticias claras de Black Mirror, el inquietante programa que tiene a la tecnología como gran protagonista y a los cambios sociales que acarrea. En los últimos días, sin embargo, se reveló que la serie creada por Charlie Brooker volverá a Netflix en junio.

Aunque todavía no reveló el día exacto del mes, la plataforma dio a conocer un tráiler y adelantó que la nueva temporada será “la más impredecible, indescriptible e inesperada hasta el momento”.

Al mismo tiempo se empezaron a conocer algunos nombres de actores y actrices que formarán parte de la producción esta vez. Entre otros y otros, participarán de los nuevos capítulos Aaron Paul, recordado por su papel en Breaking Bad; Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Kate Mara, Danny Ramirez, Auden Thornton y Rory Culkin.

La sexta temporada de Black Mirror estará disponible en Netflix en junio.

3. El oso. Considerado como uno de los grandes lanzamientos de 2022, El oso (The Bear) recibió críticas elogiosas y buena repercusión de la audiencia. En la última temporada de premios a la industria audiovisual, además, Jeremy Allen White, su protagonista, se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor en una serie musical o comedia.

Según adelantó la semana pasada en Twitter la cadena FX, encargada de difundir El oso en los Estados Unidos, la historia que tiene a este particular chef como eje volverá a las pantallas con una segunda temporada el 22 de junio en ese país. Aunque todavía sin fecha anunciada para América Latina, se estima que el programa llegaría a la plataforma Star+, donde se puede ver la primera temporada, durante la segunda parte del año.

Además de White en el rol principal, el elenco está compuesto por Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Lisa Colon-Zayas y Abby Elliott. En los últimos meses se reveló que para la segunda temporada, que tendrá diez episodios, habrá invitados especiales, como Bob Odenkirk, protagonista de la inolvidable Better Call Saul, y Molly Gordon, a quien se la puede ver en el avance que reveló la producción recientemente.

Con la gastronomía como centro, El oso es una comedia dramática que sigue los días de Carmen Berzatto –más conocido como Carmy– un chef de alta cocina joven que se ve obligado a regresar a la ciudad de Chicago tras la trágica muerte de su hermano.

El oso se puede ver en Latinoamérica por la plataforma Star+.

4. Only Murders in the Building. Se le escapó sin quererlo: “No se perderán la nueva temporada a partir del 8 de agosto”. Durante una gira con su espectáculo You Won't Believe What They Look Like Today! que lleva adelante junto a su colega Martin Short, Steve Martin, actor y creador de Only Murders in the Building, reveló de esta manera que el programa volverá con su tercera temporada durante la segunda mitad de 2023.

En paralelo, Selena Gómez, otra de las figuras protagonistas, compartió por estos días en su cuenta de Instagram una publicación en la que señaló que terminaron las grabaciones de los nuevos capítulos.

“Bueno, terminamos la temporada tres de Only Murders in the Building. No estoy segura de tener suficientes palabras para explicar lo hermosa que ha sido esta temporada. Ha sido delirantemente divertido, desafiante y para mí, un sueño absoluto. Publicaré más pronto”, indicó y publicó una fotografía en la que se la puede ver con Meryl Streep, estrella invitada para esta entrega del ciclo.

En enero, la propia Gómez había subido otra imagen donde mostraba a la megaestrella en el set de grabación del programa, lo que generó grandes expectativas en el público.

Mezcla de comedia de enredos y thriller de misterio, la serie cuenta la historia de tres desconocidos que viven en un mismo edificio. Un día una tragedia ocurre en el lugar y de inmediato descubren que, además de ser vecinos, los tres tienen algo en común: son apasionados por las historias del género true crime y les encanta ponerse a pensar hipótesis e investigar por las suyas casos policiales. Con esa muerte tan cerca, intentarán descubrir qué ocurrió en realidad.

Estrenada en 2021 por Hulu en los Estados Unidos, Only Murders in the Building se puede ver en Latinoamérica por Star+, donde se destaca como una de las series más exitosas. En los últimos episodios de la segunda temporada se sumó al elenco Paul Rudd y todo parece indicar que su personaje tendrá un rol importante en la tercera temporada.

La nueva temporada de Only Murders in the Building llega a las pantallas en agosto. En Latinoamérica se puede ver por Star+.

5. The Crown. Todavía sin una fecha precisa aunque con un cartel que indica “temporada final disponible en 2023”, Netflix estrenará antes de fin de año la sexta y última entrega de The Crown, una de sus series más exitosas.

Según señalaron los productores a distintos medios estadounidenses, el programa cerrará la historia con una temporada que abarcará los hechos que protagonizó la familia real británica desde la segunda mitad de la década de los ‘90 hasta comienzos de los 2000.

“Cuando comenzamos a discutir los argumentos para la temporada cinco, pronto se hizo evidente que para hacerle justicia a la riqueza y complejidad de la historia, deberíamos volver al plan original y hacer seis temporadas’ dijo Peter Morgan, el creador del programa, ante la prensa cuando lanzó la quinta temporada, y agregó: ”Para ser claros, la temporada seis no nos acercará más a la actualidad, simplemente nos permitirá cubrir el mismo período con mayor detalle“.

En marzo de este año, en línea con lo que había anticipado el creador, empezaron a circular imágenes del rodaje de The Crown, con escenas en las que aparecen, entre otros, personajes como Kate Middleton en sus días como estudiante en una universidad de Gales, donde conoció a futuro esposo, Guillermo. La actriz elegida para el rol es Meg Bellamy, mientras que Guillermo es interpretado por Ed McVey.

En paralelo, Netflix adelantó en un comunicado: “A medida que The Crown entra en una nueva década, el príncipe Guillermo comienza en la Universidad de St Andrew’s, decidido a llevar una vida lo más normal posible mientras todavía pueda. También comienza la vida como estudiante universitaria Kate Middleton de Berkshire. Cuando la pareja se encuentra por primera vez en el campus, comienza un nuevo romance y un nuevo futuro para la serie”.

Al mismo tiempo, dado que la quinta temporada terminó con algunos asuntos sin resolver alrededor de su personaje, se especula con que de la temporada final contará la trágica muerte de Diana Spencer, más conocida como Lady Di.

Todas las temporadas de The Crown están disponibles en Netflix.

