Efecto CFK: los libreros triplicaron el pedido del libro que la vicepresidenta le regaló a Alberto Fernández

“El trabajo de los vendedores que están en contacto con los libreros suele ser de lunes a viernes pero a veces pasan estas cosas: explota algún tema el fin de semana y surgen los pedidos para reponer”, cuenta a elDiarioAR Roxana Bavaro, jefa de prensa de la editorial Edhasa. La detonación de la industria del libro de este fin de semana fue después de que la vicepresidenta Cristina Fernández anunciara en el acto por los 40 años de la Guerra de Malvinas que le había mandado un libro como regalo al presidente Alberto Fernández. “Para que después la vocera no diga que no le regalo nada para el cumpleaños”, remató la vice, en medio de la crisis interna de la coalición gobernante que lleva meses, se profundiza y se dirime públicamente.

El libro elegido por la vicepresidenta es Diario de una temporada en el quinto piso, del sociólogo Juan Carlos Torre. Se trata de una crónica sobre el día a día en el Ministerio de Economía que conducía Juan Vital Sourrouille, de cuyo equipo Torre formaba parte. Eran los años del alfonsinismo, y en su narración Torre recorre los apremios y urgencias de la política económica de aquella gestión.

Luego de que la vicepresidenta mencionara el libro, que también le regaló al titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, ocurrió lo que ocurre cuando algún título editorial aparece con fuerza en la conversación pública: el impacto llega a las cajas de las librerías. Este fin de semana los libreros triplicaron el pedido habitual que sostenían hasta este momento de ejemplares del texto del sociólogo y docente de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Diario de una temporada en el quinto piso, que ya imprimió dos ediciones desde su lanzamiento en septiembre de 2021, ya tenía una cuarta edición programada para las próximas semanas. Según pudo averiguar este diario, tras la mención del libro por parte de la vicepresidenta la editorial decidió aumentar el número de libros que imprimirá para que lleguen a las librerías: en principio, la tercera edición creció más de un 10% respecto de lo que estaba planeado.

“Este es un libro que, como se cuenta en él, empecé a armar cuando entré al gobierno; entonces, me dije que esa era una oportunidad única y comencé a grabar, a escribir notas. Se armó así un dossier. Lo tuve por años guardado, me ocupé de otras cosas. Ocurrió que con la pandemia quedó todo en suspenso y empecé a revisar los papeles que tenía guardados. Y estaba ahí. Entonces dije: bueno, no tenemos mucho tiempo por delante, es cuestión de sacarlo ahora. Fue esta decisión la que me llevó a hacerlo. Una vez publicado, me encuentro con que hay gente que lo lee y dice: 'Che qué resonancia tiene!'. Pero en su momento no pensé en hacer una ecuación entre el libro y la actualidad”, dijo Torre hace algunos meses, en una conversación pública en la universidad en la que es docente.

Los dichos de la vicepresidenta, que en una misma oración mandó un regalo y una chicana, multiplican la resonancia del texto de Torre. Lo intuyen los libreros y también la editorial.

JR