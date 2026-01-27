eldiario.es
El escritor mexicano David Toscana ganó el prestigioso Premio Alfaguara de Novela

  • Recibirá 175 mil dólares y su obra inédita “El ejército ciego” será publicada en todos los países de habla hispana.

El escritor mexicano David Toscana, ganador del Premio Alfaguara de Novela Gentileza Instituo Cervantes
27 de enero de 2026 12:18 h

El escritor mexicano David Toscana fue anunciado como el nuevo ganador del prestigioso Premio Alfaguara de Novela, uno de los galardones más importantes para la literatura de habla hispana por una obra inédita que lleva como título El ejército ciego. La distinción, que le otorgará al autor premiado 175 mil dólares, se anunció hoy en una ceremonia que tuvo lugar en Madrid.

Además del dinero, el escritor será premiado con una escultura y la publicación simultánea del texto a finales de marzo en todo el territorio de habla hispana, según anunciaron los organizadores del premio.

Durante la ceremonia, se reveló que el texto de Toscana resultó ganador entre 1140 manuscritos recibidos para participar del certamen.

El jurado de esta edición fue presidido por el escritor Jorge Volpi y conformado por las escritoras Agustina Bazterrica y Brenda Navarro, el periodista Óscar López, y la programadora cultural Camila Enrich, además de la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes.

El premio

El Premio Alfaguara de Novela fue lanzado por la editorial, ahora perteneciente a la multinacional Penguin Random House, en 1965. Más de tres décadas después, el escritor y editor Juan Cruz volvió a reeditarlo y desde entonces fueron galardonados escritores y escritoras destacados de las letras hispanoamericanas.

Entre otras y otros, lo recibieron Tomás Eloy Martínez, Manuel Vincent, Elena Poniatowska, Laura Restrepo, Leopoldo Brizuela y Pilar Quintana.

En la edición anterior el autor elegido fue el argentino Guillermo Saccomanno por su libro Arderá el viento.

