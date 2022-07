Llega Willie Jones III, el aclamado baterista de jazz

Willie Jones III, uno de los mundialmente más aclamados bateristas de la escena del jazz neoyorquino, se presenta en Buenos Aires el viernes 5 y el sábado 6 de agosto. Lo hará en Bebop Club y en formato cuarteto junto a Justin Robinson en saxo alto, Mariano Loiácono en trompeta y Danton Boller en contrabajo.

El grupo interpretará standards y composiciones de Monk, Cedar Walton y McCoy Tyner, entre otros, dentro del contexto de Hard Bop que caracteriza a los grupos de WJ3.

Willie Jones III es uno de los bateristas más importantes de Jazz de los últimos 30 años a nivel mundial. Además de productor y arreglador. Nació en Los Ángeles, comenzó a tocar bajo la tutela del gran Albert “Tuttie” Heath. En 1991 ganó el primer premio en el prestigioso “John Coltrane Young Artist Competition”. En 1994 se unió al grupo de Milt Jackson, en 1995 ganó un Grammy con el grupo de Arturo Sandoval. De 1998 a 2005 fue miembro del grupo de Roy Hargrove. También ha formado parte de las agrupaciones de Sonny Rollins, Ernestine Anderson, Bobby Hutcherson, Wynton Marsalis, Cedar Walton, Frank Wess, Dizzy Gillespie Big Band, Huston Pearson, Michael Brecker, Herbie Hancock, Hank Jones entre otros.

Mariano Loiácono nació en Cruz Alta (Córdoba, Argentina) y comenzó sus estudios musicales de piano a los 8 años. A los 12 comenzó a tocar la trompeta en la Escuela de Música Silvio Agostini de Cruz Alta. Es egresado de la Escuela de Música Contemporánea (Berklee International Network) y se ha perfeccionado con músicos de jazz de la talla de George Garzone, Jeremy Pelt, Scott Wendholt, Tim Haggans, Eddie Henderson, Jim McNeely y Alex Sipiagin.

Ha tocado junto a Cyrus Chestnuts, Antonio Hart, Ugonna Okegwo, Dave Douglas, Vincent Herring, Antonio Hart, Gary Smulyan, Clarence Penn, David Williams, Carl Allen, Donnald Harrison, Eve Cornelious, entre otros. Tiene seis discos editados, el ultimo -“Vibrations”- grabado en Nueva York junto a George Garzone, Anthony Wonsey, David Williams y Rudy Royston. Dirige la Big Orchestra.

Justin Robinson realizó su primera presentación en un escenario en el Village Gate, con el show First Generations of Jazz. A los dieciocho años se unió a los Harper Brothers, con Winard Harper. En 1988 se sumó a la banda de Betty Carter. A principio de los 90 tocó con Cecil Brooks III, Abbey Lincoln, Diana Ross, Little Jimmy Scott, la Carnegie Hall Jazz Band, la Dizzy Gillespie All Star Band, Kate Higgins, Sam Newsome y con Roy Hargrove (en su Big Band y Quinteto.Justin Time (Verve, 1991) su álbum debut, fue producido por Bobby Watson, con la participación de Eddie Henderson, Kenny Barron y Gary Bartz, entre otros. En Challenge (1988) estuvo acompañado por su amigo de la infancia Stephen Scott. Robinson, en vivo en Nueva Jersey.

El bajista Danton Boller se convirtió rápidamente en un músico requerido en la escena musical de Nueva York desde su llegada en 1997. Tutelado por el legendario bajista “Senator” Eugene J. Wright, del famoso Dave Brubeck Quartet, Danton aporta profundidad musical con referencias históricas y una sensibilidad moderna a cada actuación. Ha realizado giras internacionales y grabado con los mejores artistas de jazz de su generación como miembro del Roy Hargrove Quintet, Seamus Blake Quartet, Ari Hoenig's Punk Bop y Anthony Wilson Nonet, por nombrar algunos.

La versatilidad de Danton lo ha llevado a trabajar con de artistas increíbles, tales como: Alvin Queen, Bridget Everett, Q Tip, Alexi Murdoch, Antibalas, Elysian Fields, Mx. Justin Vivian Bond, Taylor Mac, Keller Williams, Robert Glasper, Matt Ray, Jon Fishman, Matt Munisteri, Mulgrew Miller, Joey Arias, Village Vanguard Orchestra, Ronnie Mathews, Seun Kuti, Patti Labelle, entre otros. Como líder, Danton interpreta activamente sus composiciones originales con sus grupos en la ciudad de Nueva York. Ha participado en grabaciones de numerosos proyectos.

Las funciones del cuarteto serán el viernes 5 y sábado 6 de agosto. Habrá dobles funciones a las 20 y 22.30 en Bebop Club, Uriarte 1658, CABA. Entradas desde $ 3500 a través de www.bebopclub.com.ar o por boletería, de martes a domingos de 17 a 20.

