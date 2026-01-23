Alpine presentó el A526 con el que correrá Colapinto este año en la Fórmula 1

La escudería francesa Alpine presentó este viernes el A526 con el que correrá el argentino Franco Colapinto durante el 2026 en la Fórmula 1.

La original presentación se llevó a cabo en un crucero en Barcelona y contó con la participación de los dos pilotos titulares, Colapinto y el francés Pierre Gasly, del asesor del equipo, el italiano Flavio Briatore, además Steve Nielsen, jefe de escudería.

Al igual que el A525 del año pasado, en el nuevo modelo predominan el rosa y el azul, que son los colores de sus principales sponsors.

Alpine se ilusiona con tener una buena temporada en este 2026, principalmente debido al nuevo motor de Mercedes, el tiempo que tuvieron para preparar el A526 y las horas en el túnel de viento para mejorar varias cuestiones relacionadas a la aerodinámica.

El mensaje oficial de Alpine

El equipo BWT Alpine de Fórmula Uno se embarca hoy en una nueva aventura: la Fórmula Uno se adentra en aguas desconocidas en 2026 con una serie de nuevas regulaciones técnicas.

El equipo inició oficialmente su campaña para el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA 2026 con un memorable lanzamiento de temporada en colaboración con su socio premium MSC Cruceros en Barcelona, España.

A bordo del MSC World Europa, en su último viaje por el Mediterráneo, el equipo presentó oficialmente los colores de 2026 para su contrincante, el A526, una mezcla del tradicional azul alpino y el llamativo rosa, sinónimo de su socio principal, BWT.

Ante un público intrigado a bordo del Panorama Lounge del barco, atracado en el Puerto de Barcelona, los pilotos de 2026, Pierre Gasly y Franco Colapinto, desvelaron la nueva imagen. El Director Técnico Ejecutivo, David Sánchez, ofreció detalles sobre el enfoque de participación activa del equipo, trabajando con Mercedes AMG High Performance Powertrains para su nuevo motor, mientras que Flavio Briatore y el Director General, Steve Nielsen, describieron el plan de navegación del equipo para 2026.

El equipo BWT Alpine Formula One zarpó hoy para su viaje de 2026 a bordo del MSC World Europa para su evento oficial de lanzamiento de temporada en Barcelona, España.

“Hoy marca el comienzo de un nuevo capítulo para el equipo BWT Alpine Formula One”, declaró Flavio Briatore.

“Es un gran placer comenzar nuestra temporada aquí en Barcelona con nuestro socio MSC Cruceros a bordo del MSC World Europa mientras nos preparamos para lo que sin duda será una temporada única en la historia de la Fórmula 1, especialmente para nosotros con el nuevo reglamento técnico, que nos ofrece una hoja en blanco y una gran oportunidad para ser más competitivos que en campañas anteriores”, añadió.

Han sido unos meses intensos en la fábrica de Enstone preparándonos para la temporada, diseñando y creando el A526 junto con Mercedes-AMG, que suministrará el nuevo motor y la caja de cambios a partir de esta temporada; una colaboración que nos entusiasma enormemente.

Es fantástico contar con la presencia de tantos de nuestros socios, como el socio principal BWT, nuestros anfitriones MSC Cruceros y el socio premium Eni, en este evento donde presentamos nuestra imagen. Les agradezco a todos, tanto a los nuevos como a los ya existentes, su compromiso con el equipo, especialmente después de los desafíos que enfrentamos en la pista el año pasado.

¡Todos a bordo!

El evento de hoy a bordo del MSC World Europa fue verdaderamente único. El barco partió de Civitavecchia, cerca de Roma, Italia, el lunes y, como todos los equipos de Fórmula 1, tenía como destino Barcelona, donde comienza la prueba oficial de Fórmula 1 el lunes 26 de enero, la primera oportunidad real para que el A526 entre en acción.

El equipo presentó sus colores para 2026 y la flota de socios a bordo para la campaña 2026 en el impresionante Panorama Lounge del barco, un teatro enmarcado por ventanales de piso a techo con una vista única del espectacular entorno natural. Los socios, tanto nuevos como antiguos, estuvieron acompañados por medios de comunicación de todo el mundo, todos con gran expectación por la nueva temporada, animados por una sensación de incertidumbre con una serie de cambios en las regulaciones tanto del chasis como del motor.

El Proyecto

El A526 es un coche completamente nuevo de adelante hacia atrás, del chasis al motor. El tamaño y el peso se han reducido significativamente: las dimensiones se han reducido en 200 mm de largo, la anchura en 100 mm y la... Se han reducido 30 kg en total.

“El último año ha sido realmente extraordinario en la Fórmula 1”, afirma el Director Técnico Ejecutivo, David Sánchez. “Con cambios tan importantes en el reglamento, este proyecto ha sido un reto muy interesante y en el que nos hemos entregado por completo.

“En definitiva, el coche es más corto y estrecho que en años anteriores, con cierta libertad aerodinámica para explorar. Hemos recuperado la aerodinámica activa, que nos permite tener alerones delanteros y traseros móviles, algo que la gran mayoría de los pilotos de la parrilla no habrá experimentado antes. Se espera que la reducción de la carga aerodinámica y la resistencia aerodinámica mejore las carreras, algo que estoy seguro que intrigará a todos los aficionados.

“Además, por supuesto, contamos con más potencia eléctrica en los motores desde que nos asociamos con Mercedes-AMG para 2026. Ha sido fantástico trabajar estrechamente con nuestros nuevos compañeros de Brixworth en los últimos meses y semanas, trabajando juntos para comprender la mejor manera de maximizar el paquete.

Además del reto de la unidad de potencia y los nuevos combustibles 100 % sostenibles, también tendremos nueva terminología a la que acostumbrarnos, con el modo de adelantamiento, el modo turbo y la recarga, que se incorporarán a nuestro vocabulario este año.

“Todos en Enstone estamos deseando empezar en Barcelona la semana que viene, donde tenemos mucho que aprender y comprender en la A526”, concluye David.

Todo en juego

Pierre Gasly inicia su décima temporada en la Fórmula 1 y la cuarta con Alpine. El francés sumó el 100 % de los puntos del equipo en 2025, alcanzó la Q3 diez veces en el año y afronta esta temporada con un gran optimismo.

“Esta es la primera vez en mi carrera que todo el coche ha sufrido cambios tan significativos”, afirma Pierre.

Por supuesto, todos nos adentramos en este territorio desconocido, pero, como piloto, lo encuentro muy emocionante. El equipo ha recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. Hemos trabajado arduamente en el simulador durante el último año preparándonos para esta nueva normativa y sé que todos en Enstone se han esforzado muchísimo para desarrollar el mejor paquete posible.

Lo que veremos en las primeras semanas del año, empezando con el shakedown la próxima semana, será interesante, pero este no es el producto final, ya que seguiremos aprendiendo y desarrollando todo el paquete cada vez que salgamos a pista.

No me hago expectativas. Trabajaremos arduamente con el equipo para identificar las áreas de mejora y lo haremos día a día, intentando ser lo más competitivos posible durante todo el año. Por supuesto, estoy entusiasmado y optimista, pero soy muy realista en mis ambiciones. Ahora mismo, me siento inmensamente orgulloso de que el equipo haya alcanzado todos sus objetivos en la preparación del A526.

Franco Colapinto también afronta 2026 con optimismo mientras se prepara para su primera temporada completa en la Fórmula 1, continuando su crecimiento y desarrollo como piloto en la cima del automovilismo.

“Primero que nada, estoy muy emocionado”, añade Franco.

“Por primera vez en mi carrera, he tenido una pretemporada completa preparándome para un año completo desde los tests hasta la primera carrera. Para mí, esto es muy importante, ya que me siento parte del proyecto y me permite trabajar arduamente con todos en el equipo desde el principio.

“Hemos tenido una buena oportunidad de ver el coche y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que he experimentado hasta ahora, y creo que es igual para la mayoría de los pilotos de la parrilla. Hay nuevos trucos y nuevos retos que aprender para sacar el máximo provecho del coche, y lo considero un reto realmente increíble.

Sé que todos en el equipo están sumamente motivados para tener una buena temporada. Intentaré aprender lo máximo posible en las primeras carreras, seguir mejorando, seguir creciendo y espero que eso nos permita ser competitivos como equipo.

Paul Aron se une a Pierre y Franco para completar la alineación de pilotos, comenzando su segunda temporada como piloto reserva.

“Estoy súper emocionado de formar parte de esta nueva era de la Fórmula 1 y tengo muchas ganas de aprender todo lo posible”, afirma el estonio.

“Como piloto reserva, será importante aprender los nuevos sistemas rápidamente y pasar mucho tiempo en el simulador para ayudar al equipo a desarrollarse rápidamente. Estoy entusiasmado con esta oportunidad y estoy deseando que empiece la temporada”.

Tras probar el A525 por primera vez en Abu Dabi en diciembre, Kush Maini continuará dividiendo sus responsabilidades como piloto de la Academia Alpine, compitiendo a tiempo completo en la Fórmula 2 de la FIA, con un puesto de piloto reserva dentro del equipo de pilotos con talento.

Paso a paso

Tras un exitoso shakedown en Silverstone a principios de semana, la primera oportunidad para probar los nuevos sistemas y validar el nuevo coche, el equipo se trasladó directamente a Barcelona, listo para comenzar el shakedown oficial de Fórmula 1 el lunes antes de dirigirse a Baréin para dos sesiones de tres días en febrero. Después, toda la atención se centrará en Melbourne, Australia, para la tan esperada carrera inaugural de la temporada en Australia el 8 de marzo.

“Es bastante inusual ver cambios como este en nuestro deporte, que tienen el potencial de revolucionar la competición”, concluye Flavio. “Vamos paso a paso. No sabemos dónde estaremos en la primera carrera, ni mucho menos en la última.

“El desarrollo será crucial, y aprender y comprender cómo maximizar el paquete en cada circuito marcará una gran diferencia en nuestro éxito. Sabemos que este es un largo camino y estamos deseando emprenderlo.

Pierre y Franco tienen una verdadera pasión en la mirada. El año pasado no fue fácil para nadie, y menos para ellos, y es nuestro deber proporcionarles el coche que les permita demostrar su talento en las posiciones más competitivas.