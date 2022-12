“Estoy fuerte”, aseguró Pelé tras los rumores por el deterioro de su salud

Horas después de que trascendiera que la salud de Pelé había empeorado, el mismo exjugador brasileño desmintió los rumores al asegurar que está fuerte y continúa con el tratamiento contra el cáncer.

Un medio brasileño asegura que Pelé dejó de responder a la quimioterapia y está en cuidados paliativos

“Mis amigos, quiero mantener a todos tranquilos y positivos. Estoy fuerte, con mucha ilusión y sigo mi tratamiento como siempre”, expresó en sus redes sociales Edson Arantes do Nascimento.

Junto a una foto del último parte médico, el exfutbolista de 82 años no dudó en agradecerle a quiénes lo acompañan día a día: “Quiero agradecer a todo el equipo médico y de enfermería por todos los cuidados que he recibido. Tengo mucha fe en Dios y cada mensaje de amor que recibo de ustedes en todo el mundo me mantiene lleno de energía. ¡Y miro a Brasil en la Copa del Mundo también! Muchas gracias por todo”.

En la tarde del sábado, antes de que la Selección argentina disputó su partido con Australia por los octavos de final del Mundial, trascendió que la salud de Pelé había empeorado después de haberse confirmado días atrás que volvió a quedar internado por una infección respiratoria.

Por varias horas anunciaron que el exjugador debió ser derivado a cuidados paliativos, ya que no estaba respondiendo al tratamiento de quimioterapia al que está sometido desde septiembre del año pasado cuando fue operado de cáncer de colón.

Desde septiembre de 2021, la salud de Pelé está bajo la lupa luego de que un estudio haya notificado que tenía un tumor en el colón, por lo que los médicos informaron que tenía que someterse a una cirugía para extirpárselo.

A los días dieron a conocer que la operación había sido exitosa y desde ese momento comenzó un tratamiento de quimioterapia por el cual el exjugador de 82 años tiene que pasar varios días internado en el hospital. Esa situación genera que cada vez que Pelé va a la clínica para continuar con la quimioterapia las noticias sobre su salud vuelva ponerse en el foco de los medios.

Además del cáncer, durante los últimos años tuvo diversos problemas en la columna, la cadera y las rodillas lo que generaron que deba movilizarse sobre una silla de ruedas. Aun así, las noticias sobre el momento actual alegraron al ambiente del fútbol, ya que varios jugadores brasileños y de otras selecciones pidieron rezar por él en el Mundial.