El gran desafío económico de los hinchas argentinos para viajar al Mundial 2026

Los hinchas argentinos que sueñan con ver desde las tribunas a su selección en el Mundial de 2026, se enfrentan a un panorama complejo para viajar a Estados Unidos, donde los de Lionel Scaloni jugarán sus tres partidos correspondientes a la fase de grupos.

Si bien los argentinos tienen ahora más facilidades para obtener los dólares necesarios, los ingresos reales de la población y los elevados precios de billetes, entradas y hospedajes plantean un desafío mayúsculo para muchos.

El conjunto liderado por Lionel Messi quedó emparejado en el Grupo J para enfrentar el 16 de junio a Argelia en la ciudad de Kansas; a Austria en Dallas el 22 de junio, y a Jordania el 27 de junio en la misma ciudad.

Los hinchas argentinos están, según la FIFA, en el ránking de los diez países que más tickets solicitó para asistir al Mundial.

Al Mundial conquistado por Argentina hace cuatro años en Catar, viajaron unos 35.000 argentinos para ver, al menos, uno de los partidos de la Albiceleste. Por eso cabe esperar que en Estados Unidos, un destino más cercano y habitual, registre una mayor afluencia de hinchas que sueñan con revalidar el título y sumar la cuarta conquista.

Acaso una muestra haya sido el Mundial de Clubes disputado en varias ciudades estadounidenses a mediados de 2025, en el que las aficiones de Boca Juniors y River Plate colmaron los estadios.

De acuerdo a datos aportados a EFE por la empresa de viajes Despegar, las búsquedas desde Argentina para vuelos a Estados Unidos en junio próximo ya aumentaron 50 % respecto de 2025.

Las consultas sobre cuánto cuesta viajar a Dallas desde Buenos Aires subieron 3.000 %, informó a EFE la agencia de viajes Almundo.

Aviones, hoteles y entradas

De momento, el vuelo más barato de ida y vuelta a Dallas desde Argentina, considerando las escalas y conexiones internas en Estados Unidos, cuesta unos 1.200 dólares.

Algunas agencias venden planes turísticos que incluyen entradas para uno de los tres partidos de Argentina en la primera fase, además de hotel, traslados a los estadios y asistencia al viajero por un mínimo de 3.150 dólares, aunque sin incluir boletos de avión.

Otras agencias ofrecen planes de viaje más completos y por 13 días -incluyendo vuelos y traslados internos- para presenciar toda la primera fase. Para dos personas, el costo de esas ofertas supera los 22.700 dólares.

Sin embargo, los forofos argentinos son especialistas en encontrar modos de maximizar presupuestos para acompañar a sus equipos alrededor del mundo, y los sitios de reserva de hospedaje permiten reservar habitaciones baratas en hoteles alejados por unos 75 dólares la noche en Dallas.

La principal dificultad, sin embargo, es conseguir los billetes para ingresar a los estadios.

Al desafío de hacerse de un billete a través del sitio oficial de FIFA se suman los elevados precios de los tickets, que cuestan cientos de dólares.

En sitios de reventa, una entrada para el partido entre Argentina y Austria ronda los 700 dólares para la categoría más económica.

¿Cuántos argentinos pueden pagarlo?

El salario mínimo mensual en Argentina alcanzó en enero de 2026 los 341.000 pesos (unos 235 dólares) mientras que el ingreso promedio mensual ronda el millón de pesos (683 dólares).

Estas cifras tornan inviable para la muchos la aventura mundialista, aunque, debido a la desigual distribución de la riqueza en el país, un reducido grupo de argentinos -pero más que suficiente para colmar los estadios- no enfrentará grandes dificultades.

En comparación con el Mundial de Catar 2022, el analista económico Damián Di Pace dijo a EFE que viajar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá será un “poco más caro” para los argentinos, porque, si bien ahora hay menos controles cambiarios, comprar dólares resulta más caro que en aquel momento.

Sin embargo, matizó: “No creo que la definición de ir a la Mundial tenga que ver con el valor de nuestra moneda, sino con la intención y el sacrificio de hacerlo. Ahí no entra tanto en juego el agente económico racional, sino el emocional. No veo complicaciones para que los argentinos puedan viajar”.

Por Sebastián Rodríguez Mora, para la agencia EFE.