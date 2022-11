Argentina-Arabia en cuenta regresiva, un vistazo a los debuts mundialistas de la Selección

Uruguay 1930, el partido que terminó antes

Se jugaban 39 minutos del segundo tiempo cuando Gilberto De Almeida Rego, el árbitro del partido entre Argentina y Francia, pitó el final. Terminaba así el debut argentino en la Copa del Mundo antes de que se cumplan los 90 reglamentarios por un error del referí brasileño. Los jugadores se fueron a los vestuarios. De repente, el público presente en el estadio Parque Central en Montevideo empezó a silbar. Le avisaron del error al juez y las selecciones volvieron a salir al campo de juego. Se jugaron esos seis minutos restantes, sin que el resultado se modifique. El estreno en Uruguay 1930 fue con victoria para Argentina por 1 a 0.

Suecia 1958, el día que Argentina debutó con camiseta amarilla

Al Mundial de Suecia 1958, Argentina llegó pensando que era gran favorita al título. El campeonato sudamericano ganado un año antes era suficiente para que la delegación nacional se autocalificara con el mote de candidata. El desconocimiento absoluto de lo que sucedía del otro lado del mundo y la desorganización con la que viajaron se vio ya para el debut: Argentina había llegado a tierras suecas sin camiseta suplente. Cuando se hizo el sorteo para enfrentar a Alemania, a nuestra selección le tocó usar la camiseta alternativa y los dirigentes se miraron sin saber qué hacer. Había que salir a buscar una camiseta suplente para el debut mundialista. El Malmo IFK, equipo de la ciudad en la que se iba a jugar el partido, ofreció la suya. De esta manera, para el estreno, Argentina se vistió de amarillo. Ese día, Alemania le ganó a la Selección por 3 a 1.

España 1982, el periodista deportivo que se enteró de la derrota en Malvinas

Marcelo Rosasco es periodista deportivo. El 13 de junio de 1982 estaba en las Islas Malvinas. Ese día cargaba municiones cuando le dijeron que tenía que ir a refugiarse a las trincheras. Se escondió junto con otros siete compañeros y encontraron una radio vieja tirada en el piso. En el medio del fuego empezaron a mover los cables y engancharon el debut de Argentina en el Mundial de España contra Bélgica. El relato era de José María Muñoz. Mientras caían las bombas, escucharon el gol de Erwin Vandenbergh. Rosasco recuerda que, con el tanto del rival, se olvidó de la guerra por unos minutos. Se puso de muy mal humor, llegó a insultar y pensó para sus adentros que, al final, Argentina lo iba a dar vuelta. Esa Selección defendía el título conquistado en 1978 y César Luis Menotti, el entrenador, había sumado al plantel campeón a Diego Maradona y a Ramón Díaz. Pudieron escuchar un rato más del partido hasta que cesó el fuego y salieron de las trincheras. Al otro día fue la rendición Argentina en las islas y Rosasco se enteró que la Selección había perdido 1 a 0 con Bélgica en su estreno mundialista.

Italia 1990, una nueva derrota como defensor del título

Faltaban diez días para que arranque el Mundial de Italia 1990 cuando los jugadores de Camerún fueron a decirle al técnico ruso Valeri Nepomniachi que querían cambiar la manera en la que estaban jugando. Hasta ese momento, el equipo salía a la cancha con dos delanteros y los africanos preferían hacerlo con un solo punta para sumar un jugador más en el medio. Esa fue la primera clave para ganarle a Argentina en el estreno, según el arquero titular y figura ese día Thomas N´kono. Él iba a ser suplente, pero unas declaraciones de un compañero no le gustaron nada al entrenador y entonces cambió al arquero titular. N´kono atajó todo lo que tenía destino de arco. Camerún ganó 1 a 0 con gol de Francois Omam-Biyik. Fue la segunda vez que Argentina perdía el partido inaugural de un mundial cuando llegaba cómo campeón.

Estados Unidos 1994, el día que Gabriel Batistuta debutó con tres goles

La noche anterior al debut con Grecia, Gabriel Omar Batistuta se fue a dormir temprano. Tenía la costumbre de dormir ocho horas para llegar a los partidos bien descansado. Era, además del debut de Argentina en el Mundial de Estados Unidos 1994, el estreno para “Bati” en Copas del Mundo. Esa noche, como era costumbre, apagó la luz y se quedó durante media hora pensando en que podía pasar en el partido. Mientras miraba el techo, el goleador se imaginó un pase de Diego Simeone y una corrida desde la mitad de la cancha para definir cruzado ante la salida del arquero. Mientras miraba el techo se imaginó que José Chamot, lateral del equipo, pasaba al ataque y en lugar de abrirse para tirar al centro, encaraba hacía la medialuna del área y se la daba a él, que de frente al arco sacaba un remate que se metía por el ángulo izquierdo. Lo que se dice un verdadero golazo. Y mientras miraba el techo, ya por quedarse dormido, se imaginó que había un penal para la Selección y que él era encargado de patearlo y que le pegaba bien fuerte al medio. Al otro día sus sueños se cumplieron. El nacido en Reconquista, Santa Fe, es hasta el momento el único jugador argentino en hacer tres goles en un debut mundialista. Argentina le ganó 4 a 0 a Grecia. Y el gol restante lo hizo Maradona, que marcó ese día, sin saberlo, su último gol con la camiseta celeste y blanca.

Corea-Japón 2002, la cábala de la fecha del estreno

“Cada vez que debutamos un 2 de junio salimos campeones del mundo”, decía la publicidad de un reconocido canal de deportes argentino en la previa del Mundial Corea–Japón 2002. El 2 de junio de 1978 Argentina le ganó 2 a 1 a Hungría. El 2 de junio de 1986 Argentina le ganó 3 a 1 Corea del Sur. El 2 de junio de 2002 Argentina iba a hacer su debut en Asia contra Nigeria. La selección dirigida por Marcelo Bielsa era, junto con Francia, la gran favorita al título. Había ganado las eliminatorias con 12 puntos de diferencia sobre el segundo. Había clasificado al Mundial cuatro fechas antes. Permaneció invicta durante todo el proceso ante seleccionados europeos, con victorias incluidas a Alemania, Italia y España. A los buenos resultados se le sumaba un dato cabulero, bien al gusto argentino. La Selección fue de las primeras en llegar a Japón y jugó algunos amistosos contra equipos de la segunda división. En esos partidos, según contó Pablo Cavallero, el arquero titular, algo dejó de funcionar a las maravillas y a la Argentina le costó mucho ganar. En el debut, sin embargo, Argentina le ganó 1 a 0 a Nigeria. Poco importó. Diez días más tarde la Selección quedó eliminada en primera ronda y el dato “victorioso” del 2 de junio quedó en el olvido.

Rusia 2018, el director de cine que le atajó un penal a Lionel Messi

Hannes Halldórsson es director de cine y ex futbolista. Dirigió el videoclip con el que Islandia compitió en el concurso Eurovisión 2012. También dirigió el documental “Nuestros Jugadores”, en el cual participó Eidur Gudjohnsen, ex compañero de Lionel Messi en el Barcelona. Entre los 16 y los 20 años dejó el fútbol para dedicarse únicamente al cine. Cuando cumplió 34, debutó en un Mundial. Fue su primera vez y, también, el debut absoluto para Islandia, su país. En frente, Argentina. En frente, Messi. Se jugaban 19 minutos del segundo tiempo cuando Lio tuvo la chance de poner en ventaja a la Selección de penal. En frente ahora estaba Halldórson, el director de cine, el arquero de Islandia. El 10 eligió pegarle a la izquierda. No tan cruzado. A media altura. El islandés adivinó y le negó el gol. En Moscú, en la casa del Spartak, Halldórson dirigió a su equipo desde el arco. Islandia empató 1 a 1 con Argentina en el debut de ambos en el último Mundial.

