Scaloni aseguró que Di María y De Paul “están disponibles” para la semifinal ante Croacia

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, aseguró este lunes que el delantero Ángel Di María y el mediocampista Rodrigo De Paul “están disponibles” para enfrentar mañana a Croacia en las semifinales del Mundial Qatar 2022.

El entrenador avisó que tomará el entrenamiento de este mediodía e incluso las horas previas al juego del martes para decidir la formación que presentará en Lusail, no contará con los laterales suspendidos Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

“En principio están disponibles, entiendo que están en condiciones. Veremos en el trabajo de hoy y en el tiempo que contamos mañana para valorar la disponibilidad de todos los jugadores”, explicó sin profundizar en una conferencia de prensa realizada en Doha.

“El día después del partido (ante Países Bajos) hicimos recuperación y ayer prácticamente también, no se hizo mucho en campo, fueron más reuniones y análisis sobre cómo juega y cómo queremos jugarle a Croacia”, explicó para no precisar detalles sobre el equipo.

Scaloni, entre otras cosas, debe decidir si incluye a Di María desde el inicio, lo que desplazaría a Lisandro Martínez como quinto defensor, o si suma a un mediocampista como Leandro Paredes para ganar manejo en la mitad de la cancha.

Di María no juega como titular desde el 30 de noviembre pasado en la victoria frente a Polonia (2-0) por la última fecha de la primera fase, en la que sufrió una contractura muscular.

De Paul, en cambio, actuó desde el inicio y hasta los 65 minutos del partido de cuartos de final con los neerlandeses, al que llegó al límite desde lo físico por una molestia aparecida 48 horas antes.

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, se encargó de poner a salvo la lealtad deportiva de su equipo y reaccionó contra las críticas por las peleas con los jugadores de Países Bajos al final del cruce de cuartos de final del Mundial Qatar 2022. “Para zanjar este tema: no compro esa de que no sabemos ganar. Hay que desterrar esta idea de que no sabemos ganar ni perder porque es algo completamente alejado de la realidad. Sabemos ganar y perder”, aclaró el entrenador en la previa a la semifinal de mañana ante Croacia.

Scaloni puso como ejemplo “la imagen más linda de deportividad” que Lionel Messi y Neymar protagonizaron con una charla distendida en las escaleras del Maracaná de Río de Janeiro, minutos después de la final de la Copa América 2021 ganada con gol de Ángel Di María.

“Esa fue una demostración de saber ganar. Y cuando perdimos en este Mundial con Arabia Saudita nos fuimos calladitos del estadio y comenzamos a trabajar al día siguiente para revertir la situación”, demostró.

Croacia, el rival de Semifinales

“Analizamos mucho a Croacia, que tiene grandísimos jugadores y le puso las cosas difíciles a grandes equipos. Trabajamos mucho donde nosotros podemos atacar y hacer daño, y donde ellos puedan tener algún déficit. A veces sale, a veces no”, adelantó Scaloni.

“El objetivo es ir partido a partido. Nunca fue jugar los siete partidos. Ahora los vamos a jugar, pero el objetivo siempre fue ir partido a partido. El objetivo cumplido es ir partido a partido y no ir más allá”, confió el entrenador.

“Venimos jugando partidos importantes desde que perdimos con Arabia. Eso no cambia que el partido es trascendental. Todos saben que es un partido de fútbol, que intentaremos dar el máximo, que a veces la suerte te puede dar la espalda. Pero lo manejamos con naturalidad, que es muy importante para la alegría de la gente y que, a veces, no gana el mejor”.

El futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina

Scaloni dijo sobre el futuro de Messi: “En principio, vamos a ver si seguirá jugando o no. Está todo un país detrás de él. Quedan partidos difíciles”.

Argentina y Croacia se enfrentarán este martes en el Estadio Lusail desde las 16 con arbitraje del italiano Daniele Orsato por las semifinales del Mundial 2022.

NB con información de agencia Télam.