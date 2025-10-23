Racing cayó 1 a 0 con Flamengo en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores, pero mantiene la fe

Racing perdió por 1 a 0 con Flamengo de Brasil al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Maracaná, por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2025.

El único gol de la noche llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, con un tanto en contra del defensor Marcos Rojo.

Con la derrota por la mínima, Racing mantiene la ilusión de poder remontar como local y meterse en la final de la Copa Libertadores por segunda vez en su historia.

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 29 de octubre, a las 21:30, en el estadio Presidente Perón, el “Cilindro” de Avellaneda.

La primera llegada del partido fue para el local, a los 15 minutos, cuando el volante Jorge Carrascal sacó un remate bajo y muy potente por el primer palo, contenido de gran manera y sin dar rebote por Cambeses.

Cinco minutos más tarde, un centro desde la izquierda al segundo palo fue bajado por el lateral Guillermo Varela para el remate de primera del volante Giorgian De Arrascaeta, que dio en el caño izquierdo de Cambeses.

Racing tuvo su única llegada del primer tiempo cuando iban 33 minutos, con un córner al primer palo del mediocampista Agustín Almendra que fue punteado por el delantero Santiago Solari, con un remate alto que fue despejado por el arquero Agustín Rossi.

Diez minutos después, un centro cruzado habilitó la subida del lateral Guillermo Varela, que remató cruzado con un tiro, a media altura, que se fue ancho.

En el primer minuto de descuento, después de una serie de rebotes en el área, el delantero Pedro improvisó una pirueta en el borde del área chica para rematar con la cara externa del pie, con un tiro que fue contenido por Cambeses.

La primera llegada del complemento fue de Racing, a los 11 minutos, cuando un córner al segundo palo habilitó un buen cabezazo del mediocampista Santiago Sosa que dio en el travesaño, aunque la jugada fue anulada por una falta previa.

La visita se volvió a acercar a los 19 minutos, con un centro desde la derecha de Solari le llegó al extremo Tomás Conechny, que remató de primera desde adentro del área aunque no pudo ajustar su disparo, que se fue ancho.

El guardameta Cambeses volvió a salvar a Racing a los 32 minutos, con un remate desde la frontal del área del extremo Samuel Lino que fue detenido por el exarquero de Banfield con un vuelo extraordinario sobre su poste derecho.

A los 43 minutos del segundo tiempo, el arquero Facundo Cambeses volvía a desviar un mano a mano sobre el costado izquierdo del área, aunque el rebote fue rematado por Jorge Carrascal desde el borde del área y terminaría desviándose en el defensor Marcos Rojo, antes de ingresar al arco.

Síntesis

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Luiz Araujo, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal; Pedro. DT: Filipe Luis.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Agustín Almendra, Bruno Zuculini, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Gol en el segundo tiempo: 43m. Marcos Rojo en contra (F).

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Ayrton Lucas por Alex Sandro (F) y Gonzalo Plata por Luiz Araujo (F); 13m. Facundo Mura por Gabriel Rojas (R), 19m. Juan Nardoni por Agustín Almendra (R); 27m. Samuel Lino por Giorgian De Arrascaeta (F) y Bruno Henrique por Pedro (F), 38m. Emerson Royal por Guillermo Varela (F); 42m. Matías Zaracho por Santiago Solari (R) y Adrián Balboa por Adrián Martínez (R).

Estadio: Maracaná (Brasil).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Carlos Orbe (Ecuador).