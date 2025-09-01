River cumplió, ganó y se quedó solo como líder en su zona

River Plate venció 2-0 a San Martín de San Juan en el estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras este contundente resultado deportivo, el elenco liderado por el director técnico Marcelo Daniel Gallardo reafirmó su primer puesto en el Grupo B, con 15 unidades. Un punto por encima de su escolta, Vélez Sarsfield.

Los dos goles del “Millonario” fueron realizados por el juvenil Santiago Lencina y el delantero Maximiliano Salas.

Durante la primera parte del partido, el conjunto local desplegó una estrategia ofensiva que descolocó a las distintas líneas defensivas de su contrincante, con jugadas colectivas generó diversas chances claras de gol.

En el minuto 18, el juvenil Santiago Lencina aprovechó un rebote dentro del área chica y envió la pelota al fondo de la red.

A los 21 minutos, el centro delantero Maximiliano Salas ganó una disputa dentro del área chica y ejecutó un disparo potente que sorprendió al arquero Matías Borgogno.

En el complemento del partido, el “Millonario” regresó al terreno de juego con una actitud diferente, la cual se observó en el desempeño del equipo. El 2-0 en la primera parte, conformó al plantel.

Síntesis

River: Armani; Bustos, Martínez Quarta, Díaz, Casco, Portillo, Castaño, Lencina, Quinetro, Subiabre y Salas. D.T: Marcelo Gallardo.

San Martín: Borgogno; Portillo, Cáseres, Recalde, Diarte, Watson, Jaurena, Salle, González, Tjanovich y Maestro Puch. D.T: Leandro Romagnoli.

Goles en el primer tiempo: 17m. Santiago Lencina (R); 21m. Maximiliano Salas (R).

Cambios en el segundo tiempo: 16m. Diego Hernán González por Horacio Tijanovich (S); 17m. Marco Iacobellis por Sebastián Jaurena (S); 22m. Juan Cruz Meza por Juan Fernando Quintero (R); 22m. Bautista Dadín por Ian Subiabre (R); 30m. Miguel Borja por Maximiliano Salas (R); 31m. Pablo Javier García por Sebastián Emanuel González (S); 31m. Franco Toloza por Ignacio Maestro Puch (S); 39m. Jonathan Menéndez por Santiago Salle.

Estadio: Monumental

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Germán Delfino.