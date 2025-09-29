El River de Gallardo no encuentra el juego, cae con Riestra y crece el malestar de los hinchas

River Plate cayó 2-1 frente a Deportivo Riestra en el estadio Monumental, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2025.

Tras esta dura caída en Núñez, el “Millonario” se quedó en el segundo puesto del Grupo B, con 18 unidades. Mientras el “Blanquinegro” le sacó la punta del grupo con 4 puntos de diferencia.

Los dos goles del equipo comandado por el director técnico Gustavo Oscar Benítez fueron marcados por Antony Alonso y Pedro David Ramírez. El único tanto del conjunto liderado por Marcelo Gallardo llegó de la mano de Giuliano Galoppo.

Además, River finalizó los últimos minutos del segundo tiempo con un jugador menos. Maximiliano Salas se retiró expulsado por una fuerte protesta al juez de línea.

Durante el transcurso del primer tiempo, Riestra desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas del River, con jugadas colectivas que generaron diversas oportunidades claras de gol.

A los 12 minutos, el “Malevo” abrió el marcador del estadio Monumental. Antony Alonso realizó un cabezazo potente dentro del área chica y sorprendió al arquero Franco Armani.

Sin embargo, en el minuto 25, el “Millonario” igualó el partido. Giuliano Galoppo aprovechó un mal desvió de Riestra y ejecutó un disparo potente que descolocó al arquero Ignacio Arce.

En el segundo tiempo del enfrentamiento, Riestra regresó al terreno de juego con una actitud diferente que se observó en el desarrollo de sus ataques.

En el minuto 6 del segundo tiempo, Deportivo Riestra se adelantó en el marcador. El lateral derecho Pedro David Ramírez aprovechó un error defensivo de River en el área chica y ejecutó un disparo preciso que descolocó al arquero Franco Armani.

Por otro lado, minutos más tarde, River convirtió el gol del empate 2-2, pero el árbitro Pablo Echavarría comunicó que el delantero colombiano Miguel Ángel Borja estaba en posición adelantada. Por lo tanto, la conversión quedó invalidada.

En el minuto 35 del segundo tiempo, el centro delantero de River Plate Maximiliano Salas se retiró expulsado del terreno de juego por una fuerte protesta al juez de línea. El árbitro principal Pablo Echavarría no dudó un segundo y le mostró la tarjeta roja.

En los instantes finales, el equipo de Marcelo Gallardo insistió en el aspecto ofensivo y buscó la igualdad. Pero, las imprecisiones en las definiciones y la solidez de Arce bajo los tres palos opacaron la ilusión del elenco local.

Síntesis

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Guillermo Benítez.

Goles en el PT: 12m. Antony Alonso (D); 25m. Giuliano Galoppo(R).

Gol en el ST: 6m. Pedro David Ramírez (D).

Expulsión en el ST: 35m. Maximiliano Salas (R).

Cambios en el ST: 17m. Nicolás Benegas por Antony Alonso (D); 17m. Mateo Ramírez por Jonathan Herrera (D); 20m. Gabriel Obredor por Alexander Díaz (D); 21m. Ignacio Fernández por Giuliano Galoppo (R); 21m. Santiago Lencina por Kevin Castaño (R); 27m. Juan Randazzo por Miguel Barbieri (D); 30m. Facundo Colidio por Fabricio Bustos (R).

Estadio: Monumental

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Lucas Novelli