Con la carne a la cabeza, qué productos aumentaron más en 2025 y qué pasó con servicios, combustibles y ropa

El costo de vida en la Argentina cerró el 2025 con una marcada dispersión de precios en los artículos de consumo masivo. Al comparar los valores de diciembre de 2024 con los de diciembre de 2025, se observa que los cortes de carne y ciertos productos de almacén subieron muy por encima de la inflación promedio en algunos rubros específicos.

Los cortes de carne vacuna fueron los que más presionaron el bolsillo de los consumidores durante los últimos doce meses, de acuerdo a relevamientos privados.

El vacío lideró los incrementos con un salto del 76,4%, seguido por el bife ancho (75,7%), el bife angosto (73,4%), la falda (73%), la paleta (71,2%), el cuadril (70,9%), la colita de cuadril (70,6%), el roast beef (70%), la nalga (69,7%) y el asado (69,4%). Desde el inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023, la carne vacuna subió un 330,1% y superó con holgura el 257,5% del IPC global. Si se toma sólo el último mes de 2025, las principales subas a nivel país se dieron en los precios del asado (14,4%), matambre (13,9%), vacío (13,5%) y bife ancho (12,6%).

En el rubro de almacén, el Café molido registró una de las variaciones más altas del año con un aumento del 57,0%.

A continuación, se detallan los diez artículos que experimentaron las mayores subas porcentuales respecto a noviembre de 2025 en zonas del Gran Buenos Aires:

Limón : registró un salto del 31,2%, con un precio por kilo de $4.066,55.

: registró un salto del 31,2%, con un precio por kilo de $4.066,55. Manzana deliciosa : aumentó un 16,4% y se ubicó en $4.009,31 por kilo.

: aumentó un 16,4% y se ubicó en $4.009,31 por kilo. Asado : el corte vacuno subió un 13,5%, alcanzando los $15.094,30 por kilo.

: el corte vacuno subió un 13,5%, alcanzando los $15.094,30 por kilo. Cuadril : tuvo un incremento del 10,4% y llegó a los $17.733,28 por kilo.

: tuvo un incremento del 10,4% y llegó a los $17.733,28 por kilo. Nalga : subió un 9,9%, con un valor de $18.390,08 por kilo.

: subió un 9,9%, con un valor de $18.390,08 por kilo. Naranja : registró un alza del 9,7%, costando $1.241,67 el kilo.

: registró un alza del 9,7%, costando $1.241,67 el kilo. Paleta : aumentó un 9,5% y su precio fue de $14.263,11 por kilo.

: aumentó un 9,5% y su precio fue de $14.263,11 por kilo. Zapallo anco : tuvo una suba del 9,4%, situándose en $1.244,78 por kilo.

: tuvo una suba del 9,4%, situándose en $1.244,78 por kilo. Carne picada común : subió un 7,6%, con un precio de $8.624,25 por kilo.

: subió un 7,6%, con un precio de $8.624,25 por kilo. Pan de mesa: el paquete de 390 gramos aumentó un 6,3%, llegando a $3.669,58.

¿Cómo evolucionaron los precios de los artículos de almacén, lácteos y limpieza?

A continuación, se detalla la variación interanual de los principales artículos de la canasta básica en el Gran Buenos Aires:

Pan francés tipo flauta Kg — Variación: 30,0% — Precio anterior: $3.095,49 — Precio actual: $4.024,63

Pan de mesa 390 g — Variación: 40,4% — Precio anterior: $2.613,84 — Precio actual: $3.669,58

Galletitas dulces sin relleno 150 g — Variación: 24,9% — Precio anterior: $1.061,42 — Precio actual: $1.325,50

Harina de trigo común 000 Kg — Variación: 16,8% — Precio anterior: $822,88 — Precio actual: $960,82

Fideos secos tipo guisero 500 g — Variación: 11,2% — Precio anterior: $1.392,73 — Precio actual: $1.549,18

Aceite de girasol 1,5 litros — Variación: 53,4% — Precio anterior: $3.472,38 — Precio actual: $5.326,38

Leche en polvo entera 800 g — Variación: 24,2% — Precio anterior: $9.277,33 — Precio actual: $11.518,18

Queso cremoso kg — Variación: 18,5% — Precio anterior: $9.725,63 — Precio actual: $11.526,22

Yogur firme 195 cc — Variación: 26,9% — Precio anterior: $1.860,91 — Precio actual: $2.360,58

Huevos de gallina docena — Variación: 26,0% — Precio anterior: $3.163,44 — Precio actual: $3.985,77

Manzana deliciosa kg — Variación: 66,6% — Precio anterior: $2.407,09 — Precio actual: $4.009,31

Banana kg — Variación: 51,7% — Precio anterior: $2.030,93 — Precio actual: $3.081,40

Gaseosa base cola 1,5 litros — Variación: 35,9% — Precio anterior: $2.375,35 — Precio actual: $3.229,09

Yerba mate 500 g — Variación: 9,3% — Precio anterior: $2.238,05 — Precio actual: $2.446,02

Jabón de tocador 125 g — Variación: 40,7% — Precio anterior: $863,47 — Precio actual: $1.214,92

Champú 400 cc — Variación: 28,4% — Precio anterior: $4.855,92 — Precio actual: $6.237,12

Desodorante 150 cc — Variación: 36,8% — Precio anterior: $2.653,31 — Precio actual: $3.630,91

¿Hubo productos que bajaron de precio o se mantuvieron estables?

A pesar de la tendencia general alcista, algunos artículos estacionales y de primera necesidad mostraron variaciones negativas o casi nulas en el comparativo interanual. El Arroz blanco simple registró una baja del 22,3%, mientras que el Zapallo anco descendió un 17,7% y la Papa un 11,1%. Por su parte, la Batata se mantuvo prácticamente sin cambios con una mínima suba del 0,2% a lo largo de todo el año.

Cuánto aumentaron los servicios y combustibles en 2025

El aumento en el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue de 41,6%, bastante por encima de la inflación general.

Se trata de uno de los rubros que tuvo la inflación más alta de todo el 2025. El dato para la región pampeana sube a 47,8.

En contrapartida, en el rubro prendas de vestir y calzado la suba fue de 15,3%, bastante por debajo de la inflación general.

Se trata del rubro que experimentó el menor incremento durante el pasado año.

El informe del Indec