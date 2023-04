Chistopher Podgorski, CEO de Scania Latinoamérica: “Invertimos, pero sin reordenamiento, Argentina quedará aislada”

La fabricante de camiones sueca Scania, integrante de Traton Grorup, una subsidiaria de la alemana Volkswagen, no pone marcha atrás. Está invirtiendo este año US$ 27 millones en la Argentina, pese a la crisis actual. Unos 18 millones se destinan a modernizar la producción de su planta de la localidad de Colombres, al lado de San Miguel de Tucumán, donde elabora componentes de cajas de cambio y de ejes para exportar el 95% a Brasil y el 5% a Europa, donde se ensamblan los vehículos. Cada mes se importan 120 camiones Scania en la Argentina, como el que alguna vez se compró Diego Maradona. Los otros 9 millones son para mejorar su red de concesionarios, de los cuales el 60% es propio de la empresa. Su CEO para Latinoamérica, el brasileño Christopher Podgorski, voló de San Pablo a la provincia donde su compañía fundó una fábrica en 1976 para detallar la inversión, que completa un total de US$ 135 millones para reforzar sus exportaciones anuales por 185 millones.

¿Por qué invierten en la Argentina, un país que tiene un montón de problemas económicos actualmente, con subida del dólar paralelo?

Esta decisión fue tomada 47 años atrás y Scania siempre tiene una visión de mediano y largo plazo. Entonces hay un problema puntual de este momento sobre la capacidad de pago para mantener el comercio exterior, la escasez de moneda fluctúa, pero sabemos que de una manera u otra sí o sí este desafío momentáneo tiene que ser resuelto. ¿Cómo, cuándo y con qué intensidad? No sé, pero esto es algo que la Argentina no quiere se mantenga. Ser un pilar importante en el comercio exterior tiene que ser un sueño.

Pero prácticamente desde 2012 que Argentina tiene controles de cambio, que las empresas no pueden girar sus utilidades a las casas matrices. Llevamos 11 años así. Y, sin embargo, ¿por qué tiene atractivo la Argentina? Scania tiene una planta aquí: podría cerrarla o seguir invirtiendo.

De la misma manera que realizamos las decisiones estratégicas de mediano y largo plazo, también las inversiones que nosotros realizamos en Tucumán nos crearon un éxito. Tenemos un activo importante aquí, un período de más de 40 años de inversión y si tuviéramos hipotéticamente una decisión de “no va más” la planta industrial local, sería un problema. Tengo la certidumbre de que es un país de mucha competitividad, recursos naturales y con la gobernanza, con las decisiones de los liderazgos, se buscará la solución frente a eso que es un problema. De hecho, ya tiene más de una década y se necesita de un reordenamiento de caminos. Si no, la Argentina se quedará aislada.

¿Y qué tiene de atractiva la Argentina que todavía Scania y tantas otras multinacionales siguen apostando por ella? Y digo en el sector industrial porque está claro que Argentina tiene campo, litio o gas...

Básicamente es la competitividad, la calidad de de la gente que trabaja, que hace parte de la familia Scania en Argentina. Somos benchmark (emulación de buenas prácticas) aquí y en San Bernardo do Campo (estado de San Pablo) para muchas actividades dentro del mundo industrial. Para nuestra nueva producción en China, yo tengo más de 60 ingenieros de la unidad industrial latinoamericana trabajando en ese proyecto, en estructura organizacional, procesos, para hacer casi un copypaste (copiar y pegar). Naturalmente, buscando nuevas tecnologías, la cultura local, pero somos un punto de partida.

Cuando ve que el dólar paralelo acá en Argentina esta semana casi llega a los 500 pesos, ¿qué impresión le da?

Yo no tengo la capacidad ni la habilidad para hacer un análisis macroeconómico o financiero del momento, pero son indicadores preocupantes. Hay un desgaste y quizá dispare una falta de confianza en el mercado financiero, en los flujos. Sabemos que el mercado bursátil, el mercado financiero, es movido por expectativas futuras. Entonces hay esperanza y expectativa de que algunas medidas concretas deben ser tomadas.

Ahora vienen elecciones en la Argentina y en la oposición plantean que Argentina tiene que salir adelante con distintos sectores, pero no mencionan la industria, hablan de la energía, de los minerales, del campo, de los servicios del conocimiento. Y hay quienes hablan de la dolarización. ¿Qué opina de estas dos visiones?

Yo voy a responder primero a la primera pregunta. Si esta fuera la visión futura, es una visión parcial. La industria tiene un papel importante para desarrollar empleos, calidad y desarrollo de tecnologías. No creo que la Argentina en una visión futura sea un productor y exportador de commodities. Esto es algo que nos da una perspectiva futura mejor, más grande. Es importante que la industria tenga un papel importante. La industria desarrolla tecnología, opera el desarrollo de oportunidades, de empleo más calificado y mejor pago. Esta es una visión personal, no de Scania. Las industrias siempre tienen un papel importante. Con relación a la dolarización de economía, no tengo elementos para responder, pero en el comercio exterior la dolarización es un hecho. Por eso, la normalización de ese flujo de pagos es muy importante.

Pero si se elimina el peso en el mercado interno, no habrá posibilidad de devaluar y bajar los costos argentinos...

Si, una eventual devaluación de la moneda local tendrá un impacto parcial en los sueldos, los pagos locales, pero toda la operación ya está dolarizada, la logística, los flujos, etcétera.

¿El derrumbe de la cosecha por la sequía les está afectando la venta de camiones?

La demanda sigue fuerte. Una vez más, el problema es el comercio exterior, porque los vehículos de Brasi, con una buena parte de los componentes de aquí, y el límite no es el mercado ni la demanda, es la emisión de la documentación de importación, el permiso de importación. Entonces, la normalización de los flujos de pago del comercio exterior debe ser establecidos para que tanto Scania como la Argentina tengan una previsión de futuro positiva.

