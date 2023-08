Devaluación oficial, salto del blue y caída de acciones y bonos, ¿qué escenario financiero nos dejaron las PASO?

Tras los resultados de las PASO, la primera medida que tomó el gobierno fue la devaluación del tipo de cambio oficial llevando el valor del dólar a $365,50. Esto constituye un aumento del 27% desde el viernes pasado -el mayor salto diario desde las PASO 2019-. Si a esto se le suma el 75% de impuesto PAIS y el adelanto de ganancias, el valor de la divisa alcanza los $640, lo cual le da un piso al valor del blue. Por otro lado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) subió la tasa de interés de política monetaria al 118%, lo cual representa una tasa efectiva anual del 208%. De esta manera se espera que, con una mayor remuneración a la liquidez en pesos, la presión sobre la compra de dólares no sea tan elevada.

Sin embargo, tras la victoria del candidato libertario Javier Milei -quien propone abiertamente una dolarización, eliminando al peso como moneda de curso legal-, se desató una esperable volatilidad financiera. Ni bien se iban conociendo los resultados, rápidamente, el dólar cripto -criptomonedas que siguen el valor del dólar- se situó en los $700. La divisa informal opera en torno a los $695 por dólar, mientras que los dólares financieros -MEP y Contado con Liquidación- moderaron la suba durante la jornada con un salto del 9,6% y 7,6%, respectivamente.

Si bien se ve una elevada volatilidad financiera en el mercado, el Merval opera levemente al alza -en pesos-, alcanzando los 495.000 puntos -un 3,2% más que el viernes pasado-, empujado por todos los sectores a excepción de los bancos. Aún es incierto el resultado respecto de los bonos locales con ley argentina.

Distinto es el caso de los bonos soberanos con ley New York. Previo a la apertura del mercado local, la cotización en su conjunto había caído alrededor de un 12%. Algo similar sucede con las ADR de acciones argentinas en Wall Street: al momento, la valuación, en promedio, cotiza un 7% abajo con respecto al viernes. Energéticas, comunicaciones y bancos lideran esta caída. Grupo Supervielle es la empresa que mas retrocedió en su cotización, arrojando un rojo del 13%.

Era vox populi que los resultados de estas elecciones iban a generar movimientos en el mercado. La incertidumbre era tal que, cualquier resultado podía ser sorpresivo y esperable a la vez. Sin embargo, el hecho de que Milei haya sido el candidato más votado era una posibilidad con un muy bajo grado de probabilidad. Su promesa dolarizadora y de eliminación del BCRA genera intranquilidad en los mercados porque no se sabe con exactitud que es real y que no. Una de las preguntas que surge en este contexto es hasta dónde reaccionará el mercado y que consecuencias tendrá en el día a día de la sociedad de cara a las elecciones de octubre.

Mauro Mazza, de la consultora Bull Market Brokers opinó que “Juntos por el Cambio quedó agarrado con alambre mientras que el peronismo está moribundo (aunque no muerto) y Massa muy debilitado.” Por otro lado, agregó que “Nueva York no entiende a Milei. El ideal era Juntos por el Cambio cerca de 40% y Milei en un rango de 27/28%. Con eso volaba el mercado aún con los del shock ganando (léase Patricia Bullrich y Milei). Pero nos quedamos a medio camino de todo. No sabemos la foto final para con un gobierno que intervendrá todos los dólares financieros con billetes de tercero. La película de agosto no me gusta. La de septiembre quizás algo se acomoda, pero no alcanza con decir que el congreso será opositor. Hoy el mercado mirará a no más de 30 días.” Para concluir dijo que “el FMI deberá reunirse con un equipo de Milei que, a su vez, no querrá negociar transiciones con un Massa haciendo todo lo permitido -y no- para llegar a octubre. Está todo anárquico en lo financiero y en lo político nos sentimos acéfalos.”

Hasta el momento, la primera jornada financiera post PASO no parece haber generado grandes sobresaltos en el mercado. El salto cambiario del dólar blue no es muy distinto a lo que venía sucediendo durante las semanas previas a las elecciones. En el caso de las acciones argentinas, que el Merval haya superado la apertura bajista hasta operar un 3% por encima de lo hecho el último viernes parece reflejar una situación no tan inestable como se hubiera creído. Sin embargo, esta situación parece ser bien distinta en Wall Street, con lo cual, en los próximos días se podrá ver con más claridad cuales son los alcances reales -en términos financieros- de los resultados del domingo pasado.

IV/MG