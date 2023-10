Dólar descontrolado: el blue cerró en $1010 tras tocar los $1050

El dólar blue subió $75 en una nueva jornada frenética en la city porteña. Cerró en $1010 para la venta, después de perforar por primera vez la barrera de los $1.000.

De esta manera, subió $130 en lo que va de la semana y batió su récord nominal. Durante la jornada, la divisa marginal tocó los $1.050 aunque retrocedió $30 sobre el cierre, en un día de extrema tensión en el mercado de cambios doméstico. La brecha con la moneda oficial se ubicó en el 188%.

En tanto, desde el Gobierno insistieron con que esta situación es producto de “maniobras especulativas”. Ayer lunes, el blue había cerrado en la víspera a $945, y desde las primeras operaciones de este martes acentuó su raid alcista sin encontrar un precio tope.

Por su parte, los dólares financieros también operaron al alza, siguiendo la cotización paralela. El dólar Contado Con Liquidación (CCL) “libre” cotizó a $980,59, en lo que fue un salto diario de $96,15 (+9,8%). Esto ocurre luego que se registraran pocos movimientos ayer, debido al feriado del Columbus Day en Estados Unidos.

En cuanto al dólar MEP, mediante la compra-venta de bonos AL30, segmento donde diariamente el Banco Central (BCRA) interviene para intentar frenar las alzas, por el momento sube $5 y alcanza los $844,81 (+0,6%). Si la operación se concreta con títulos GD30, hoy trepa $16 y toca los $853,41 (+1,9%).

La escalada se produjo al mismo tiempo que el Gobierno unificó el valor de la divisa en $731 para las versiones, ahorro, tarjeta y Qatar, elevando nuevamente la percepción del Impuesto a los Bienes Personales del 5% al 25%.

El dólar oficial se mantuvo en $365,50, y el dólar mayorista que rige las operaciones de comercio exterior continúa en $350.

En este contexto, Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, enfatizó que meterá presos a quienes especulan con la volatilidad cambiaria.

“Hasta que no los vea presos, no paro. Me voy a ocupar de que vayan en cana”, remarcó el postulante y agregó: “Lo que les quiero decir es que de la misma manera que lo tuve con las primarias, tengo claro que no son esos cuatro o cinco vivos que están jugando al arbitraje”.

“Me voy a ocupar esta vez; la vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe, esta vez me voy a ocupar de que no se escape y vaya en cana, porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso”, remarcó el aspirante presidencial en referencia a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exfuncionario de Cambiemos.

Más temprano, el secretario de Finanzas Eduardo Setti se expresó en términos similares, al apuntar a un grupo de especuladores que operan sobre el mercado paralelo y con la suba de la cotización del blue generan “temor e incertidumbre”.

El valor de los dólares financieros esta casi un 15% por debajo del llamado blue, cuando históricamente estuvo 4% por encima.

Es evidente que hay 4 vivos que de manera ilegal operan sobre expectativa de ahorro de la gente generando temor e incertidumbre. — Eduardo Setti (@EduardoSettiOk) 10 de octubre de 2023

“El valor de los dólares financieros está casi un 15% por debajo del llamado blue, cuando históricamente estuvo 4% por encima”, señaló el funcionario a través de su cuenta de X y agregó: “Es evidente que hay cuatro vivos que de manera ilegal operan sobre expectativa de ahorro de la gente generando temor e incertidumbre”.

Además, en el marco de la disparada de la divisa paralela, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, confirmó que se realizaron, una vez más, operativos en “cuevas” de la city porteña.

LC