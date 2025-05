El gobernador Melella amenaza con recurrir a la Justicia y hay paro en las fábricas

La rebaja y posterior eliminación de aranceles para importar celulares a partir de enero de 2026 fue criticada durante las últimas horas por el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien consideró que la medida “responde al acuerdo del FMI”, al tiempo que calificó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de “tremendo atorrante” y advirtió que desde el Ejecutivo fueguino van “a judicializar si se confirma en los términos en que fue anunciado”. Además, las fábricas provinciales iniciaron un paro por tiempo indeterminado contra la baja de los impuestos a la electrónica.

Melella dijo que “la determinación del Gobierno Nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados representa un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego”.

Tras conocerse el anuncio, el gobernador criticó la medida y señaló que la industria fueguina “es empleo, es soberanía, y representa un desarrollo tecnológico de alta calidad que no existe en ninguna otra parte del país. Como siempre, el pueblo fueguino, junto a sus trabajadores y el Gobierno provincial, va a salir adelante. Vamos a redoblar los esfuerzos en defensa de nuestra industria ante este nuevo embate”.

En declaraciones a radio Provincia de Ushuaia, el mandatario fueguino advirtió que desde su administración ya piensan en “judicializar si se confirma en los términos en que fue anunciado. Desde la provincia vamos a hacer todo lo que podamos hacer y esté a nuestro alcance para dar vuelta las decisiones y acciones del gobierno nacional”, prometió.

Para Melella, “estos son puestos de trabajos que se pierden y ya lo vivimos en la época de Macri, cuando se hizo de la misma manera con el famoso tema de las notebooks. No nos comamos el caramelito de que mira qué bueno, ahora vamos a tener no sé qué historia, vamos a tener que competir... No me importa si me faltan el respeto a mí, pero no voy a permitir que se lo falten a nuestro pueblo. Nos tratan como si fuéramos culpables de todos los males del país. No entienden que esta es una industria tecnológica calificada, con inversión y desarrollo”, reclamó.

Paro en las fábricas

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Seccional Río Grande, inició desde el mediodía del miércoles un paro total de actividades por tiempo indeterminado, en respuesta al anuncio efectuado por el Gobierno nacional de eliminar aranceles para productos electrónicos importados, lo que representa “un duro golpe a la industria fueguina”.

Así lo resolvió Congreso de Delegadas y Delegados de la UOM de Río Grande, que además dispuso que el paro sea acompañado por una movilización al centro de la ciudad, en el norte de la isla de Tierra del Fuego, se informó en un comunicado.

Los trabajadores metalúrgicos de Río Grande expresaron así el rechazo del gremio a lo que consideran un “nuevo embate contra la industria nacional y los puestos de trabajo” y al mismo tiempo enfatizaron su decisión de “defender el derecho soberano a habitar Tierra del Fuego”.

La medida de fuerza continuará hasta lograr una solución “favorable y concreta” que permita la continuidad del régimen de promoción industrial y las fuentes de trabajo.

En su texto, la UOM riograndense rechazó y repudió los anuncios efectuados ayer por el vocero Presidencial, Manuel Adorni, acerca de la eliminación de aranceles, y consideraron “declaraciones provocadoras” las críticas realizadas por otros funcionarios del Gobierno nacional hacia la industria fueguina.

EL sindicato metalúrgico puso de manifiesto también su compromiso con la defensa de la Ley 26.539/09, que estableció hace 16 años aranceles sobre la importación de determinados productos tecnológicos, para impulsar la industria electrónica nacional, base de la actividad fabril de Río Grande.

“Estamos ante una responsabilidad histórica. No permitiremos que más de 45 años de desarrollo y lucha en Tierra del Fuego se desmoronen por decisiones unilaterales que responden a intereses ajenos a los de nuestra comunidad”, expreso la UOM fueguina en su comunicado.

Asimismo, el gremio destaca que el objetivo de la medida de fuerza es “preservar los puestos de trabajo, sostener la producción nacional y continuar habitando la provincia con dignidad”, y exige una respuesta hacia la baja de aranceles del Gobierno fueguino, el sector empresario y el secretariado nacional de la UOM.

El comunicado completo de la UOM Río Grande:

“Habiendo analizado y debatido extensamente la situación generada por los anuncios del Gobierno Nacional y la clara afectación de condiciones sobre la Industria, Los Puestos de Trabajo y el Derecho Soberano a continuar habitando esta Provincia y Considerando una Responsabilidad Histórica de esta Organización Gremial, la defensa de cada Derecho Laboral, la Industria Nacional y nuestra decisión de habitar la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y contando con el apoyo y respaldo de La Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, el Secretariado Nacional y la Solidaridad de todas las Seccionales del País, este Congreso de Delegadas y Delegados, resuelve:

-Ratificar todo lo actuado por la Unión de Obreras y Obreros Metalúrgicos de Rio Grande, este Congreso de Delegadas y Delegados y nuestra Organización a nivel Nacional, la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, en mantener, desarrollar e impulsar las condiciones existentes para la Producción Nacional en esta Provincia a través de la ley 26.539 votada el 5 de noviembre de 2009.

-Rechazar y repudiar los anuncios del Gobierno Nacional a través del Vocero Presidencial y todos y cada uno de los ataques provocativos de distintos funcionarios durante la jornada del día de ayer martes 13 de mayo a través de distintos medios y/o redes donde se descalifican nuestras tareas o logros laborales alcanzados con mucho esfuerzo, perseverancia y lucha durante más de 45 años de radicación en esta querida provincia.

-Reafirmar y ratificar nuestro claro Compromiso con la Historia; nuestra Responsabilidad con el Presente y nuestra lucha por el futuro de Trabajadoras y Trabajadores Metalúrgicos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

-Paralizar las tareas Productivas a partir de la hora 12 del día 14 de mayo para dar inicio a un paro total de actividades por tiempo indeterminado hasta alcanzar una resolución favorable de mantenimiento de nuestra continuidad laboral derechos y condiciones existentes.

-Movilizar desde el Parque Industrial con las características y metodologías habituales trabajadoras y trabajadores metalúrgicos, para expresar a toda la comunidad de la Provincia nuestra firme decisión de luchar por los puestos de trabajo, la industria nacional y en defensa del derecho soberano, a continuar habitando la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur!.“

Respuesta del Gobierno

Horas después, el vocero presidencial, Manuel Adorni, lo cruzó: “Estimado Gobernador: lo entendemos perfectamente. Al kirchnerismo se le terminan los privilegios y por eso están nerviosos. No hay nada que temer. Señores, la libertad avanza. Fin”, escribió en su cuenta de X.

Fue el mismo portavoz y primer candidato a legislador porteño por LLA en las elecciones del próximo domingo quien anunció en conferencia de prensa que el Gobierno eliminará los aranceles de importación de celulares, que son actualmente del 16%, en dos tramos: primero se bajará al 8% y tendrá efecto inmediato a partir de la publicación del DNU. Luego, a partir del 15 de enero de 2026, pasarán a 0%. Adicionalmente, se bajarán impuestos internos de celulares, televisores y aires acondicionados importados, cuya carga impositiva pasará del 19% a 9,5%. Y para los producidos en Tierra del Fuego, bajarán los impuestos del 9,5% al 0%. “Hoy un celular en Argentina cuesta el doble que en Brasil y Estados Unidos”, se quejó Adorni.

El vocero estimó que “con el total de esta baja impositiva se estima que los productos electrónicos importados van a bajar alrededor de 30% mínimo” y esto “va a equiparar a la Argentina con el resto de los países vecinos”.

También se reducirán los aranceles para la importación de consolas como Playstation o Xbox del 35% al 20%.

Hay más de 20 plantas de industria electrónica de consumo en Tierra del Fuego, que fabrican o ensamblan nueve de cada 10 celulares, televisores y acondicionadores de aires que se venden en Argentina.

Generan 8.500 empleos directos que es el 15% del empleo provincial. Se trata de un sector de mano de obra intensiva y de alta calificación.

Preocupación en Mirgor

Mirgor, que fabrica y ensambla celulares de Samsung en Tierra del Fuego, señaló: “Nos preocupa el impacto social y laboral que pudiera derivarse de las nuevas condiciones”. Afirmaron que están aguardando los detalles “para evaluar su impacto en el negocio”.

“No obstante, el Grupo ha mantenido siempre una constante actitud de competitividad y productividad en todos sus negocios. Desde hace 10 años, trabaja en su diversificación productiva y territorial a nivel nacional e internacional a fin de adaptarse a diferentes escenarios”, aclaró.

Por su parte, fuentes de la Asociación de Fabricantes de Electrónicos (AFARTE) dijeron a Noticias Argentinas que la reducción de los impuestos internos “va en la dirección correcta, porque se trata de una reducción del costo argentino que impacta sobre el valor final de los productos”.

No obstante, indicaron que la baja de aranceles “genera preocupación en el sector porque puede tener implicancias sobre la sostenibilidad de la actividad industrial en la Isla”.

“Seguiremos trabajando para mejorar la competitividad del sector para reducir costos con toda la cadena de valor. Estas medidas van a tener un impacto positivo sobre los precios, que van a tender a la baja”, señalaron desde AFARTE.

