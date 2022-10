Mariana Mazzucato, economista: De la “minería sexy” del litio al “bla bla bla” del Estado

Mariana Mazzucato, una de las economistas más influyentes del mundo, profesora en la Universidad College de Londres, vino a Buenos Aires a participar de las sesiones bienales de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Este lunes expuso allí sobre su obsesión, cómo orientar la economía por misiones concretas, en alianza entre el Estado y el sector privado, como ocurrió con el viaje del hombre a la Luna en 1969. Después disertó en la Universidad de La Plata junto con el ex ministro de Economía Martín Guzmán y el Nobel Joseph Stigliz. Mazzucato, italiana que migró de pequeña con su familia a Estados Unidos, es citada por Alberto Fernández y el papa Francisco y fue consultada por políticos norteamericanos como las demócratas Elizabeth Warren y Alexandria Ocasio-Cortez pero también por el republicano Marco Rubio, los británicos Theresa May, conservadora, y Jeremy Corbyn, laborista, y por gobiernos como fue el de la alemana Angela Merkel.

Stiglitz defendió la segmentación de tarifas y los impuestos a las empresas que más ganan y acusó a Pfizer de extorsión

Saber más

“Necesitamos un cambio, necesitamos una forma diferente de pensar, y creo fundamental para eso tener muy claro que necesitamos un nuevo pensamiento económico”, propuso Mazzucato. “John Maynard Keynes solía decir que no es solo que tengamos las políticas equivocadas, sino que los profesionales sobre el terreno que piensan que lo están haciendo bien y que están tratando de hacerlo bien, a menudo son esclavos de una teoría económica difunta”, aseguró, citando al economista que tanto irrita a Javier Milei y los demás neoliberales.

Aquí algunos de los tramos de su exposición:

La misión del Estado y el bla bla bla

La economista ítaloestadounidense se preguntó por el Estado: “¿Es solo un reparador del mercado o qué significa cocrear activamente el mercado? Esos son solo dos ejemplos en los que en realidad necesitamos no solo el bla, bla, bla, sino nuevas formas de gobierno realmente concretas. Revivir la capacidad institucional. Un nuevo marco para el propio proceso de formulación de políticas en torno a la configuración del mercado, lo que yo llamo misiones. Es cómo transformas una economía, sin dejar atrás ningún sector, sino formando misiones en torno al clima, la salud, la brecha digital, lo que realmente puede impulsar la inversión, que es amar la innovación, las nuevas formas de inteligencia colectiva en muchos sectores”.

Minería sexy

“Dentro de esa conversación, también se trata realmente de cómo nos aseguramos de que el sector de los recursos naturales, no solo el viejo sector petrolero y las viejas formas de minería, sino especialmente la nueva minería sexy como el litio, que no vuelva a caer en ese agujero de conejo de simplemente una economía extractiva. ¿Qué significa realmente construir un ecosistema, por ejemplo, en torno al litio que incluya servicios creativos y digitales realmente interesantes, que aseguren que sea un aporte a una estrategia de crecimiento sostenible donde la digitalización es clave para cualquier misión? Pero eso significa ir más allá de la idea de simplemente extraer el litio y venderlo a otra persona para que fabrique las baterías”, sugirió Mazzucato.

Desigualdad y asociación parasitaria

La profesora también abogó por “abordar la desigualdad”, pero de una manera distinta, tal cual lo propone Stiglitz. “Esta idea de hacer lo que dijo Joe, de abordarlo de una manera predistributiva, no creemos un lío a partir de cómo producimos realmente y luego solucionemos el lío arreglando las fallas del mercado, pero también a través de la redistribución. ¿Por qué no establecemos las condiciones correctas desde el principio, los precios correctos, los derechos de propiedad intelectual, la asociación correcta? Así es una asociación simbiótica. No es una asociación parasitaria. Y Pfizer es un ejemplo perfecto de una sociedad parasitaria del Estado”, criticó Mazzucato a la farmacéutica norteamericana, tal como lo hizo Stiglitz, por acaparar la patente de la vacuna contra el Covid-19 a costa de miles de muertes.

Burocracias creativas

“Desde hace diez años he estado despotricando sobre una de las empresas más financiadas del mundo y también muy disfuncional en términos de cómo negocia”, continuó sobre Pfizer. “¿Por qué no tenemos más condicionalidad, ya sea con los bancos públicos, ya sea con la contratación, con los programas de rescate?. Por último, el tema del espacio fiscal es necesario. Pero no solo necesitamos espacio fiscal, no es suficiente si no tenemos las capacidades del sector público que creo que han sido desmanteladas a propósito en los últimos 50 años. De hecho, he creado un instituto completo en Londres dedicado a repensar realmente el servicio civil en esa capacidad, las burocracias creativas que necesitamos.”

“Necesitamos crear una economía”, dijo a contramano del libre mercado. “No hay nada inevitable en la inflación, no hay nada inevitable incluso en el desplazamiento de mano de obra con la digitalización. No hay nada inevitable en tener burocracias lentas. Estos son los resultados de las decisiones que hemos tomado en realidad. El retraso de la productividad de muchos países latinoamericanos y del sur de Europa, como Italia, es el resultado de la falta de inversión en el sector público y el sector privado. Deberíamos hablar más de esa inercia.”

El hombre en la Luna

Después, Mazzucato explicó su idea de misiones como la de hombre a la Luna. “La idea que puede ayudarnos a formular misiones realmente concretas es el moonshot (disparo a la luna). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (de la ONU) son fundamentales. Hay 17. Los tenemos desde 2015. ¿Por qué no los estamos logrando? ¿Existe una verdadera trayectoria de inversión e innovación para lograrlos? Y no se trata sólo de la inercia. A veces se trata del encuadre que tenemos de los 17 objetivos. Hay algo en el medio llamado misión. Con el alunizaje no fue solo vencer a los rusos, algo que hoy resuena. No era solo que queremos ser los primeros en llegar a la Luna. Era llegar a la Luna y regresar en un corto período de tiempo. Eso muy específico. Había 1.000 problemas de tarea que tenían que ser resueltos. Las soluciones nos consiguieron cosas como teléfonos con cámara, mantas de aluminio, software, fórmula para bebés. Esta idea de efectos indirectos dinámicos en el camino para resolver una misión significa que realmente también tienes que rediseñar los contratos, rediseñar las herramientas que tienes a tu disposición, como las adquisiciones.”

En Italia, el café viene de América Latina. Pero el valor agregado se hace en Italia.

Más litio

Mazzucato entonces volvió sobre el litio, que se concentra entre la Argentina, Bolivia y Chile, aunque no solo en estos países, y que es necesario para las baterías de los autos eléctricos que deben reemplazar a los de combustión. “Todos hemos oído hablar del triángulo de litio. Puede ser un problema si se ve a través de la vieja forma de ver la estrategia industrial, un sector para apuntalar, subsidiar, dar garantías o un aporte hacia una trayectoria de crecimiento sostenible y transformadora. Y se trata de subir en la cadena de valor, que por cierto, también deberías hacerlo con el café, porque todavía no he tomado un buen café desde que he estado viajando por América Latina. En Italia, el café viene de América Latina. Pero el valor agregado se hace en Italia. Entonces, realmente aumentar el proceso de valor agregado para estos recursos naturales, especialmente los nuevos y atractivos que quiere Elon Musk, no se trata solo de fabricar baterías aquí, sino de crear todo un ecosistema de, por ejemplo, servicios digitales en torno a eso”, propuso. “Así que no se trata de manufactura o servicios. Se trata tanto de una economía de inteligencia colectiva de aprendizaje dinámico como de un crecimiento inclusivo. Una vez más, obtenga las condiciones correctas desde el principio.”

El ejemplo de AstraZeneca

La docente aboga por “asociación público-privada”, pero aclara que “por supuesto se trata de la asociación”. “Al igual que un matrimonio o una pareja, sea cual sea el sexo, no siempre es una buena sociedad. A veces hay una asociación problemática. Luego, en el divorcio, somos rigurosos con el tipo de sociedad que queríamos. Ya hemos hablado del apartheid de las vacunas. Esa es la palabra: apartheid de vacunas. Pero no tiene por qué ser así.

Hubo un apartheid de las vacunas. Esa es la palabra: apartheid de vacunas.

De hecho, si observa las ocho vacunas que existen, la de Pfizer es enormemente problemática. Escuchamos AstraZeneca: es diferente. Negociaron bajo costo, precios bajos, intercambio de conocimientos, una temperatura que no sea demasiado baja. Así que puedes producirlo y almacenarlo también en África. Y esa fue la negociación con la Universidad de Oxford, que es pública. Esta asociación público-privada fue funcional y más simbiótica que esa asociación, que fue depredadora. Entonces, solo vamos a aprender cómo hacer mejor el capitalismo a través de la prueba y el error, pero también denunciando las cosas sin vergüenza.“

Mazzucato llamó a invertir más en ciencia, pero para beneficio de todos. “¿Qué se necesita para impulsar realmente un sistema simbiótico colectivo, alejándose de arreglar los mercados para cocrearlos, alejándose de esta idea de simplemente reducir el riesgo, dando la bienvenida a la incertidumbre, alejándose de elegir ganadores para elegir a los dispuestos? No nivelar, sino inclinar al alinear realmente cosas como los incentivos fiscales hacia la dirección del crecimiento verde, no la subcontratación, sino el desarrollo de capacidades”, concluyó el economista.

AR