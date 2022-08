Mercado Libre, Globant y otros siete principales beneficiarios de desgravaciones impositivas

“Elon Musk ha recibido 4.900 millones de dólares en subvenciones públicas para sus tres empresas, incluida Space X”, cuenta la prestigiosa economista ítaloestadounidense Mariana Mazzucato en su libro “Misión economía. Una guía para cambiar el capitalismo”. Las otras compañías son Tesla Motors y SolarCity. “Este apoyo no forma parte del relato de su historia de éxito empresarial; las recompensas monetarias obtenidas gracias a los contribuyentes no se comparten”, completa Mazzucato, que propone repensar, no abolir, el capitalismo y destaca el rol del Estado en la innovación tanto del sector público como del privado. Al contrario, el sudafricano Musk suele despotricar contra el Estado, sus intervenciones y reclama ajustar el gasto público de Estados Unidos, su país de adopción.

Tampoco los beneficios impositivos que la Argentina ha dado al software desde 2004 y a toda la economía del conocimiento desde 2020 suelen constituir parte del relato de las historias de éxito de los unicornios (firmas tecnológicas que valen más de US$ 1.000 millones) ni de otras empresas del sector. Las diez principales beneficiarios de los descuentos tributarios y de contribuciones patronales en los dos primeros años de vigencia de la ley de economía del conocimiento, en 2020 y 2021, fueron las compañías Accenture, BSF, Despegar, Endava, Globallogic, IAFH, Mercado Libre, Red Link, Sistemas Globales (más conocida como Globant) y Technisys, según una lista por orden alfabético que el recientemente disuelto Ministerio de Desarrollo Productivo facilitó a elDiarioAR a pedido de este cronista. Las cifras de los beneficios impositivos que recibió cada firma están resguardadas por el secreto fiscal. ¿Qué hay detrás de estos diez nombres de empresas? Veamos.

Accenture es la multinacional de origen norteamericano que tiene base en Irlanda y que ofrece consultoría, servicios tecnológicos y externalización. En la Argentina la preside Sergio Kaufman, que también encabeza el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham) y fue convocado por el gobierno de Alberto Fernández para sumarse al Consejo Económico y Social.

BSF es una compañía de servicios informáticos que fue adquirida en 2019 por Globant, la segunda firma más valiosa de la Argentina, después de Mercado Libre y que sigue en manos de sus cuatro fundadores, Martín Migoya (su CEO), Guibert Englebienne, Martín Umaran y Néstor Nocetti. IAFH, firma de consultores en informática, también pertenece a Globant desde 2009. Por tanto, tres de las diez empresas con mayores beneficios percibidos por la ley de economía del conocimiento pertenecen a Globant, que cotiza en Nueva York, tiene sede legal en Luxemburgo y oficinas centrales en Buenos Aires, más allá de que Migoya, Englebienne y Umaran se han mudado a Uruguay en 2020.

Despegar, fundada por los argentinos Roberto Souviron, Martín Rastellino, Alejandro Tamer, Cristian Vilate y Mariano Fiori en Delaware, Estados Unidos, sigue teniendo su centro de operaciones en Buenos Aires, pero está en manos extranjeras desde 2015. El fondo estadounidense L Catterton es su principal accionista, seguido por la agencia de viajes online norteamericana Expedia y Waha Capital, de Emiratos Árabes.

Endava es una multinacional británica que ofrece servicios de tecnologías de la información. En 2009 llegó a la Argentina mediante la compra de la firma rosarina Velocity Partners. Su gerenta local es Leticia Chajchir. Globallogic es una empresa india de servicios digitales aunque con sede central en California. En la Argentina la preside Hernán Pelimene.

En la lista también figura Mercado Libre, la empresa más grande de la Argentina que creó y conduce Marcos Galperin. Fundada también en Delaware, mantiene sus oficinas centrales en Buenos Aires, pese a que su dueño volvió a Uruguay en 2020 y a que sus principales operaciones están en Brasil. Cotiza en Wall Street y en el índice Nasdaq 100 figura 45° por valor de mercado, por encima de empresas como Marriot, Kraft Heinz, Airbnb, AstraZeneca, Zoom o eBay.

Red Link no es sólo una red de cajeros automáticos. Ofrece servicios informáticos, de procesamiento y certificaciones a bancos, organismos públicos y grandes cadenas comerciales. Sus accionistas son los bancos Nación, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba, el Credicoop y el grupo Petersen (de los Eskenazi).

Technisys es otro unicornio argentino que ofrece servicios digitales con foco en la banca digital. Fundado por Miguel Santos, Adrián Iglesias y Germán Pugliese-Bassi, este año se vendió a SoFi Technologies, una firma de California que cotiza en el Nasdaq.

En el sector de economía del conocimiento reivindican que en 2021 llegaron a emplear a 454.000 personas, el 7,3% del empleo privado en blanco del país, y exportaron por US$ 6.442 millones, al tiempo que contribuyeron con el crecimiento y la innovación de la Argentina. Para conseguir el beneficio de la ley, las empresas deben hacer investigación y desarrollo (I+D) o capacitación de personal. No obstante, la Asociación Gremial de Computación elaboró este año un informe que advierte que los salarios del sector informático no son tan altos como se supone sino que se ubican en el puesto 13°, según datos oficiales.

