En el mercado prevén que el dólar suba y los bonos y acciones se caigan por la victoria de Milei

Es curioso que la victoria de un candidato fanático del mercado como Javier Milei vaya a ser recibido de mala manera este lunes por los inversores financieros, pero eso es lo que estos temen la noche del domingo. En una de las principales sociedades bursátiles lo anticipan: “Me parece que el mercado va a reaccionar bastante mal. Hay que ver cómo termina la diferencia al final, pero nadie ”priceaba“ a Milei con más de 30%”. Pricear viene de price, precio en inglés. Esto significa que ni el dólar ni los bonos ni las acciones cotizaban el pasado viernes al valor que previera un triunfo del postulante ultraliberal y a favor de la dolarización de la economía. Entre los operadores temen que si el plan de eliminar el peso avanza, nadie quiera quedarse este lunes con moneda nacional o bonos en pesos y huyan hacia la divisa. Pero también vaticinan con una caída de títulos públicos en dólares y acciones.

Vox populi, vox dólar: cómo reaccionarán los inversores a lo que decida el pueblo

Más

“Van a bajar los activos, van a caer lindo”, continúan en la sociedad bursátil mencionada. En cambio, duda sobre si subirá un poco o se disparará el dólar blue, que ya subió antes de las elecciones de 491 pesos a 605 en poco más de un mes. “Hay que ver cómo reacciona el Gobierno, pero va a saltar bastante”, comentan.

“Al caos político del peronismo le sigue el caos financiero... sólo miedo hay”, opina Mauro Mazza, analista de la sociedad bursátil Bull Market Brokers, la fundada por el candidato a jefe de gobierno libertario, Ramiro Marra. “Milei no se va a moderar, su plan económico requiere que Massa pague el costo. El peronismo va a la anarquía de liderazgo, sin reservas y con Juntos por el Cambio con una elección floja. Tememos por los bancos ahora”. Es que si hay dolarización, se necesitan reservas y las pocas que tiene el Banco Central incluyen los depósitos en divisas. De ahí que algunos economistas oficialistas por fuera del equipo de del ministro de Economía, Sergio Massa, no sólo avizoran corrida cambiaria sino también bancaria.

En el búnker de Massa, en el C Complejo Art Media, uno de los asesores más estrechos del ministro de Economía se mantenía misterioso sobre cómo actuarán ante un alza del paralelo. “No lo vamos a adelantar por los medios. Pero no necesariamente se dispare. Ganara quien ganara podía subir”, intentaba tranquilizar, sin lograrlo. Ya no bastará con mandar los agentes de la Unidad de Información Financiera (UIF, antilavado de dinero) a la City para controlar las cuevas, que operan con la fechada legal de operadores de bolsa, financieras, bancos, casas de cambio y agencias de viajes. “Es absolutamente imprevisible lo que pasará este lunes, pero imagino que la gente estará yéndose al dólar, pero es ciertamente imprevisible cómo se desarrolle”, sostienen en un banco.

AR/MG