Mercados en alza: el riesgo país tocó su nivel más bajo en siete años

Los activos financieros argentinos mantuvieron este jueves un clima favorable en Wall Street, con subas en acciones y bonos, una nueva caída del riesgo país —que alcanzó su nivel más bajo en siete años y medio— y un dólar en retroceso, en una jornada marcada además por renovadas compras de divisas del Banco Central en el mercado oficial.

Según el indicador elaborado por JP Morgan, el riesgo país argentino descendió 12 unidades y se ubicó en 546 puntos básicos, el nivel más bajo desde el 22 de junio de 2018, cuando había tocado los 535 puntos. La mejora se dio en un contexto de mayor demanda por activos locales y señales de estabilidad cambiaria.

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a intervenir en el mercado de cambios y compró este jueves otros US$107 millones, lo que permitió que las reservas superaran el umbral de los US$45.000 millones, un nivel que no se registraba desde 2021. La entidad financiera alcanzó así una marca que no se veía desde hace cinco años, consolidando el proceso de acumulación de divisas en la previa de una nueva revisión del Fondo Monetario Internacional.

En el mercado cambiario, el dólar oficial cerró este jueves a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación, lo que representó una baja de $5 respecto del cierre de la jornada anterior. Durante la rueda, la divisa estadounidense se mantuvo estable y registró un único ajuste a la baja, hasta los $1.450.

Por su parte, en el mercado informal, el dólar blue se mantuvo sin cambios, con el mismo valor con el que había cerrado el miércoles, reflejando la calma cambiaria que acompañó el buen desempeño de los activos financieros.

En el mercado accionario, el índice S&P Merval cerró con una suba de 0,6%, hasta los 3.066.434,82 puntos, impulsado por fuertes avances en algunos papeles líderes. La acción de Telecom se destacó como la de mejor desempeño de la jornada, con un salto del 11%, seguida por Central Puerto (+4,19%) y BBVA (+3,31%).

Entre las bajas del panel líder, se ubicaron Transportadora de Gas del Norte, que cayó 2,9%, y Transener, con una baja de 1,9%.

En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas operaron mayoritariamente en terreno positivo. Nuevamente, Telecom encabezó las subas con un avance del 12,8%, mientras que Mercado Libre ganó 4,6%. En contraste, Loma Negra (-1,3%) e YPF (-1,2%) registraron los descensos más pronunciados.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares también mostraron mejoras. El AL30 subió 0,5% y el AL35 avanzó 0,8%, acompañando la baja del riesgo país y consolidando el mejor humor del mercado.

Con información de agencias

JIB